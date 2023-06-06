https://sputniknews.com.tr/20230606/messinin-babasinin-barcelona-ile-gorusmesi-basina-sizdi--1072089910.html
Messi'nin babasının Barcelona ile görüşmesi basına sızdı
Messi'nin babasının Barcelona ile görüşmesi basına sızdı
Suudi Arabistan'a gideceği iddialarıyla gündeme gelen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin babası Jorge Messi ve Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın gizli... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T16:20+0300
2023-06-06T16:20+0300
2023-06-06T16:20+0300
spor
messi
lionel messi
george messi
görüşme
görüntü
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Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, Katalan ekibi Barcelona'nın Başkanı Joan Laporta ile bir restoranda görüştüğü ortaya çıktı. Görüşmeyi görüntüleyen gazeteci Damian Avillagra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Messi'nin Barça'ya geri dönüşü bir adım uzaklıkta" dedi. Restoran çıkışında açıklama yapan Jorge Messi, "Messi, Barcelona'ya dönmek istiyor. Ben de dönsün isterim" ifadelerini kullandı. 35 yaşındaki oyuncunun menajeri, nihai kararın bu Salı veya Çarşamba günü açıklanacağını belirtti.Jorge, oğlunun 2023-24 sezonunda nerede oynayacağına ilişkin vereceği kararın 'zor' olduğunu da sözlerine ekledi. Jorge ayrıca, kararın ekonomik bir sorundan değil atılacak olan imzanın zor olmasından ötürü hâlâ verilemediğini ifade etti. Suudi Arabistan iddialarıLigue 1 ekibi Paris Saint Germain (PSG) ile yolları ayrılan Messi'nin yeni durağının neresi olacağı merak konusu. Barcelona'ya geri döneceği de konuşulan yıldız futbolcunun diğer bir talibi ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal.Suudi ekibinin Messi'ye yıllık 400 milyon doları aşan bir ücret teklif ettiği öne sürülüyor. Anlaşma sağlanırsa bu astronomik ücret rekor olarak futbol tarihine geçecek. Böylelikle Messi, 'dünyanın en çok kazanan sporcusu' unvanını Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun elinden almış olacak.PSG kariyeriUzun süre kariyerine başladığı Katalan ekibi Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız, 2021'de PSG'ye transfer oldu. PSG'de 74 maça çıkan yıldız futbolcu, 32 gol ve 35 asistlik performans sergiledi.
https://sputniknews.com.tr/20230603/psg-lionel-messinin-ayriligini-resmen-duyurdu-1071987078.html
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messi, lionel messi, george messi, görüşme, görüntü
messi, lionel messi, george messi, görüşme, görüntü
Messi'nin babasının Barcelona ile görüşmesi basına sızdı
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Suudi Arabistan'a gideceği iddialarıyla gündeme gelen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin babası Jorge Messi ve Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın gizli görüşmesi basına sızdı.
Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, Katalan ekibi Barcelona'nın Başkanı Joan Laporta ile bir restoranda görüştüğü ortaya çıktı.
Görüşmeyi görüntüleyen gazeteci Damian Avillagra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Messi'nin Barça'ya geri dönüşü bir adım uzaklıkta" dedi.
Restoran çıkışında açıklama yapan Jorge Messi, "Messi, Barcelona'ya dönmek istiyor. Ben de dönsün isterim" ifadelerini kullandı.
35 yaşındaki oyuncunun menajeri, nihai kararın bu Salı veya Çarşamba günü açıklanacağını belirtti.
Jorge, oğlunun 2023-24 sezonunda nerede oynayacağına ilişkin vereceği kararın 'zor' olduğunu da sözlerine ekledi. Jorge ayrıca, kararın ekonomik bir sorundan değil atılacak olan imzanın zor olmasından ötürü hâlâ verilemediğini ifade etti.
Suudi Arabistan iddiaları
Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain (PSG) ile yolları ayrılan Messi'nin yeni durağının neresi olacağı merak konusu.
Barcelona'ya geri döneceği de konuşulan yıldız futbolcunun diğer bir talibi ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal.
Suudi ekibinin Messi'ye yıllık 400 milyon doları aşan bir ücret teklif ettiği öne sürülüyor. Anlaşma sağlanırsa bu astronomik ücret rekor olarak futbol tarihine geçecek. Böylelikle Messi, 'dünyanın en çok kazanan sporcusu' unvanını Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun elinden almış olacak.
PSG kariyeri
Uzun süre kariyerine başladığı Katalan ekibi Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız, 2021'de PSG'ye transfer oldu.
PSG'de 74 maça çıkan yıldız futbolcu, 32 gol ve 35 asistlik performans sergiledi.