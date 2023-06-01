https://sputniknews.com.tr/20230601/eski-abd-buyukelcisi-jeffrey-erdogan-bagimsiz-hareket-etmeye-devam-edecek-1071871692.html

Eski ABD Büyükelçisi Jeffrey: Erdoğan bağımsız hareket etmeye devam edecek

Eski ABD Büyükelçisi Jeffrey: Erdoğan bağımsız hareket etmeye devam edecek

ABD'nin eski IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde bağımsız dış politika izlemeye devam... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T11:25+0300

2023-06-01T11:25+0300

2023-06-01T11:50+0300

dünya

james jeffrey

abd

recep tayyip erdoğan

yunanistan

isveç

joe biden

nato

kıbrıs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071872237_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_d23c4497a55933238f13c9adb809145f.jpg

Atlantik Konseyi'nin düzenlediği panelde, seçim sonrası yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkileri ve Türkiye dış politikası masaya yatırıldı. Panele, eski Büyükelçi Jeffrey’nin yanı sıra Atlantik Konseyi uzmanlarından Rich Outzen ve Brenda Shaffer konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’nin yeni dönemde dış politikası ve ABD ile ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Jeffrey, Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerin iyileşmesini beklediğini söyledi. 'Biden'ın Erdoğan'ı araması ilişkilerin tamiri için büyük bir adım'İki ülke ilişkilerinin geçen yıla nazaran zaten belirli ölçüde iyileştiğine işaret eden Jeffrey, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik etmesinin 'ilişkileri tamir etmek için büyük bir adım' olduğunu söyledi. Jeffrey, ABD ve İngiltere dışında NATO içerisinde Rusya’nın Ukrayna operasyonunu en çok zora sokan ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi. ABD’de bazılarının Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamaya yakın olduğunu iddia ettiklerine de değinen Jeffrey, “Onun (Erdoğan) bu hafta ne yapacağı konusunda zerre fikrim yok” diyerek, bu söylentilerin iddiadan öteye geçmediğini ifade etti. 'İlk kez bir Türk lider Kıbrıs konusunda anlaşmaya hazır'Jeffrey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarda bulunduğu süre zarfında, özellikle de 2009-2010 yıllarında Batı ülkeleri ile yakın ilişkiler gözettiğini, ilk kez bir Türk liderin Kıbrıs konusunda anlaşmaya hazır olduğunu, AB'ye girme konusunda reformlar yaptığını ancak Kıbrıs konusundaki Annan Planı'nın Rumlar tarafından geri çevrildiğini, AB içerisinde de bazı ülkelerin Türkiye’yi üye olarak istemediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalarının karşılıksız kaldığını ifade eden Jeffrey, “Dolayısıyla (dış politikada) bağımsız hareket etmeye devam edecek ve bu ülkenin büyüklüğü, kabiliyetleri dikkate alındığına bu, rasyonel bir karardır” diye konuştu. Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimlere da değinen Jeffrey, Türkiye’ye takıntılı olmanın Yunan dış politikasının ana unsurlarından biri olduğunu ifade ederek, “Düşmanlıklar ve rahatsızlıklar ne olursa olsun Türklerin Yunanistan konusunda bir takıntısı söz konusu değil. Onların çok daha büyük meseleleri var” dedi

https://sputniknews.com.tr/20230531/beyaz-saray-biden-turkiyeye-f-16-satisina-iliskin-desteginde-uzun-suredir-net-1071814610.html

https://sputniknews.com.tr/20230530/rus-uzman-erdogan-oncelikle-ic-meselelere-odaklanacak-1071763764.html

https://sputniknews.com.tr/20230530/yunanistan-basbakani-micotakis-secimi-kazanirsam-erdoganla-gorusecegim-1071794478.html

yunanistan

isveç

kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

james jeffrey, abd, recep tayyip erdoğan, yunanistan, isveç, joe biden, nato, kıbrıs