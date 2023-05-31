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Beyaz Saray: Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Beyaz Saray: Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışına yönelik desteğinde uzun süredir net olduğunu belirterek İsveç'in... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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abd
türkiye
f-16
beyaz saray
karine jean-pierre
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Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sözcü Jean-Pierre, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Biden'ın Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması yönündeki güçlü temennisini gündeme getirdiğini aktardı.Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasının, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı için bir koşul olmadığını vurgulayan Jean-Pierre, "Bu podyumdan birçok kez duyduğunuz üzere Başkan Biden, NATO'nun müşterek çalışabilirliğini kolaylaştırmasına yardımcı olması kapsamında Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net" diye konuştu.Jean-Pierre, Kongre'nin de silah satışlarındaki rolüne işaret etti.
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abd, türkiye, f-16, beyaz saray, karine jean-pierre
abd, türkiye, f-16, beyaz saray, karine jean-pierre

Beyaz Saray: Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net

00:36 31.05.2023
© AFP 2023F-16 savaş uçağı
F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışına yönelik desteğinde uzun süredir net olduğunu belirterek İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bunun bir koşulu olmadığını ifade etti.
Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sözcü Jean-Pierre, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Biden'ın Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması yönündeki güçlü temennisini gündeme getirdiğini aktardı.
Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasının, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı için bir koşul olmadığını vurgulayan Jean-Pierre, "Bu podyumdan birçok kez duyduğunuz üzere Başkan Biden, NATO'nun müşterek çalışabilirliğini kolaylaştırmasına yardımcı olması kapsamında Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net" diye konuştu.
Jean-Pierre, Kongre'nin de silah satışlarındaki rolüne işaret etti.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
DÜNYA
ABD: Türkiye'ye F-16 satışını İsveç'in NATO üyeliğine bağlamıyoruz
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