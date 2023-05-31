https://sputniknews.com.tr/20230531/beyaz-saray-biden-turkiyeye-f-16-satisina-iliskin-desteginde-uzun-suredir-net-1071814610.html

Beyaz Saray: Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net

Beyaz Saray: Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışına yönelik desteğinde uzun süredir net olduğunu belirterek İsveç'in... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T00:36+0300

2023-05-31T00:36+0300

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dünya

abd

türkiye

f-16

beyaz saray

karine jean-pierre

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Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sözcü Jean-Pierre, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Biden'ın Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması yönündeki güçlü temennisini gündeme getirdiğini aktardı.Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasının, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı için bir koşul olmadığını vurgulayan Jean-Pierre, "Bu podyumdan birçok kez duyduğunuz üzere Başkan Biden, NATO'nun müşterek çalışabilirliğini kolaylaştırmasına yardımcı olması kapsamında Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net" diye konuştu.Jean-Pierre, Kongre'nin de silah satışlarındaki rolüne işaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20230530/abd-turkiyeye-f-16-satisini-isvecin-nato-uyeligine-baglamiyoruz-1071809123.html

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