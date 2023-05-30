https://sputniknews.com.tr/20230530/abd-turkiyeye-f-16-satisini-isvecin-nato-uyeligine-baglamiyoruz-1071809123.html

ABD: Türkiye'ye F-16 satışını İsveç'in NATO üyeliğine bağlamıyoruz

ABD: Türkiye'ye F-16 satışını İsveç'in NATO üyeliğine bağlamıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunu, İsveç'in NATO'ya üyeliğine bağlamadığını, bu satışın ABD'nin de çıkarına... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T21:53+0300

2023-05-30T21:53+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç'in Lulea kentinde, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısında konuştu.İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili soruya Blinken, "NATO'ya katılım, bir süreçtir. Bu süreç boyunca İttifak üyeleri kendileri için endişe unsuru olan konuları gündeme getirebilir. Ve tabii ki Türkiye, son birkaç ayda bunu yaptı" yanıtını verdi.'Türkiye'nin başarısı olduğunu düşünüyorum'Blinken, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'nin endişelerini gidermek için dikkate değer adımlar attığını belirterek "İttifakın tüm üyelerini, bazı (güvenlik) endişelerine odaklamış olmasının Türkiye'nin başarısı olduğunu düşünüyorum. Ancak bu endişeleri gidermek için somut adımlar atmış olmaları da İsveç ve Finlandiya'nın başarısıdır" değerlendirmesinde bulundu.'Bu nedenle bu sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz'ABD'ye göre İsveç'in NATO'ya katılımı için zamanın geldiğini işaret eden Blinken, "Çok haklı endişeleri gidermek için çok önemli adımlar attı. Bu nedenle bu sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz. Olabileceğinden ve olması gerektiğinden hiç şüphemiz yok ve olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.'İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'lar farklı konular'ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına bağlı olduğuna ilişkin iddialarla ilgili Blinken şunları kaydetti:Kristersson: Şimdi Türkiye'nin kararını bekliyoruzABD'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği desteğe teşekkürlerini ileten Kristersson, "Bu, bizim için çok şey ifade ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Kristersson, bir soru üzerine, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda temasların sürdüğünü aktararak "Geçen pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinden sonra da temasımız oldu" ifadesini kullandı.Ülkesinin Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra'nın gerekliliklerini yerine getirdiğini savunan Kristersson, "Bunun son kısmı fiilen 1 Haziran'da yürürlüğe giriyor, yani yarından sonraki gün. Terörle mücadelede yeni yasa. Bu, önemli bir adım. Böylece Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türk dostlarımıza ne dediysek onu yapmış olduk. Çok, çok önemli. Endişelenmek için haklı nedenleri olduğu gerçeğini kabul ettik" diye konuştu.Kristersson, Türkiye'nin kararına saygı duyduklarını belirterek "Şimdi karar vermelerini bekliyoruz." dedi.

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abd, türkiye, antony blinken, joe biden, isveç, nato, ulf kristersson