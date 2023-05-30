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https://sputniknews.com.tr/20230530/abd-turkiyeye-f-16-satisini-isvecin-nato-uyeligine-baglamiyoruz-1071809123.html
ABD: Türkiye'ye F-16 satışını İsveç'in NATO üyeliğine bağlamıyoruz
ABD: Türkiye'ye F-16 satışını İsveç'in NATO üyeliğine bağlamıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunu, İsveç'in NATO'ya üyeliğine bağlamadığını, bu satışın ABD'nin de çıkarına... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T21:53+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç'in Lulea kentinde, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısında konuştu.İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili soruya Blinken, "NATO'ya katılım, bir süreçtir. Bu süreç boyunca İttifak üyeleri kendileri için endişe unsuru olan konuları gündeme getirebilir. Ve tabii ki Türkiye, son birkaç ayda bunu yaptı" yanıtını verdi.'Türkiye'nin başarısı olduğunu düşünüyorum'Blinken, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'nin endişelerini gidermek için dikkate değer adımlar attığını belirterek "İttifakın tüm üyelerini, bazı (güvenlik) endişelerine odaklamış olmasının Türkiye'nin başarısı olduğunu düşünüyorum. Ancak bu endişeleri gidermek için somut adımlar atmış olmaları da İsveç ve Finlandiya'nın başarısıdır" değerlendirmesinde bulundu.'Bu nedenle bu sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz'ABD'ye göre İsveç'in NATO'ya katılımı için zamanın geldiğini işaret eden Blinken, "Çok haklı endişeleri gidermek için çok önemli adımlar attı. Bu nedenle bu sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz. Olabileceğinden ve olması gerektiğinden hiç şüphemiz yok ve olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.'İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'lar farklı konular'ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına bağlı olduğuna ilişkin iddialarla ilgili Blinken şunları kaydetti:Kristersson: Şimdi Türkiye'nin kararını bekliyoruzABD'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği desteğe teşekkürlerini ileten Kristersson, "Bu, bizim için çok şey ifade ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Kristersson, bir soru üzerine, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda temasların sürdüğünü aktararak "Geçen pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinden sonra da temasımız oldu" ifadesini kullandı.Ülkesinin Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra'nın gerekliliklerini yerine getirdiğini savunan Kristersson, "Bunun son kısmı fiilen 1 Haziran'da yürürlüğe giriyor, yani yarından sonraki gün. Terörle mücadelede yeni yasa. Bu, önemli bir adım. Böylece Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türk dostlarımıza ne dediysek onu yapmış olduk. Çok, çok önemli. Endişelenmek için haklı nedenleri olduğu gerçeğini kabul ettik" diye konuştu.Kristersson, Türkiye'nin kararına saygı duyduklarını belirterek "Şimdi karar vermelerini bekliyoruz." dedi.
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ABD: Türkiye'ye F-16 satışını İsveç'in NATO üyeliğine bağlamıyoruz

21:53 30.05.2023 (güncellendi: 22:09 30.05.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunu, İsveç'in NATO'ya üyeliğine bağlamadığını, bu satışın ABD'nin de çıkarına olduğunu ancak her iki konunun da en kısa zamanda ilerlemesi gerektiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç'in Lulea kentinde, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısında konuştu.
İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili soruya Blinken, "NATO'ya katılım, bir süreçtir. Bu süreç boyunca İttifak üyeleri kendileri için endişe unsuru olan konuları gündeme getirebilir. Ve tabii ki Türkiye, son birkaç ayda bunu yaptı" yanıtını verdi.

'Türkiye'nin başarısı olduğunu düşünüyorum'

Blinken, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'nin endişelerini gidermek için dikkate değer adımlar attığını belirterek "İttifakın tüm üyelerini, bazı (güvenlik) endişelerine odaklamış olmasının Türkiye'nin başarısı olduğunu düşünüyorum. Ancak bu endişeleri gidermek için somut adımlar atmış olmaları da İsveç ve Finlandiya'nın başarısıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'Bu nedenle bu sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz'

ABD'ye göre İsveç'in NATO'ya katılımı için zamanın geldiğini işaret eden Blinken, "Çok haklı endişeleri gidermek için çok önemli adımlar attı. Bu nedenle bu sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz. Olabileceğinden ve olması gerektiğinden hiç şüphemiz yok ve olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

'İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'lar farklı konular'

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına bağlı olduğuna ilişkin iddialarla ilgili Blinken şunları kaydetti:
"İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'lar farklı konular. Ancak her ikisi de bizim kanaatimize göre, Avrupa güvenliği için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle hem Türkiye'yi hem de Macaristan'ı, İsveç'in NATO'ya katılımını mümkün olan en kısa sürede onaylamaya çağırıyoruz. İsveç'in artık hazır olması için daha fazla zamana gerek yok. Yönetimimiz, F-16'larla ilgili olarak çok netti. Türkiye'nin NATO ittifakının kritik bir üyesi olarak F-16'lara sahip olmasının, İttifakın en yüksek standartlarında faaliyet göstermesi ve diğer tüm müttefiklerle tamamen birlikte çalışabilir olması için önemli olduğuna inanıyoruz. Bu, ABD'nin çıkarınadır ve bu nedenle bunu gündeme getirdik.
Biz, iki konuyu ilişkilendirmediğimiz halde, biz derken Biden yönetimini kastediyorum, bazı Kongre üyelerinin İsveç'in NATO'ya katılımını F-16'lardaki ilerlemeye bağladığı da aynı derecede doğru. Kongre tamamen eşit ve bağımsız bir hükûmet organıdır. Bu tür kararlarda onların sesi ve oyları elbette kritik öneme sahiptir. Ama bizim açımızdan her ikisi de mümkün olan en kısa sürede ilerlemelidir."

Kristersson: Şimdi Türkiye'nin kararını bekliyoruz

ABD'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği desteğe teşekkürlerini ileten Kristersson, "Bu, bizim için çok şey ifade ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Kristersson, bir soru üzerine, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda temasların sürdüğünü aktararak "Geçen pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinden sonra da temasımız oldu" ifadesini kullandı.
Ülkesinin Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra'nın gerekliliklerini yerine getirdiğini savunan Kristersson, "Bunun son kısmı fiilen 1 Haziran'da yürürlüğe giriyor, yani yarından sonraki gün. Terörle mücadelede yeni yasa. Bu, önemli bir adım. Böylece Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türk dostlarımıza ne dediysek onu yapmış olduk. Çok, çok önemli. Endişelenmek için haklı nedenleri olduğu gerçeğini kabul ettik" diye konuştu.
Kristersson, Türkiye'nin kararına saygı duyduklarını belirterek "Şimdi karar vermelerini bekliyoruz." dedi.
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