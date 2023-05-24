https://sputniknews.com.tr/20230524/beyaz-saray-bidenin-turkiyeye-f-16-satisinda-ilerleme-kaydedilmesi-isteginde-degisiklik-yok-1071528431.html
Beyaz Saray: Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışında ilerleme kaydedilmesi isteğinde değişiklik yok
Beyaz Saray: Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışında ilerleme kaydedilmesi isteğinde değişiklik yok
Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde hiçbir şeyin değişmediğini bildirdi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T20:27+0300
2023-05-24T20:27+0300
2023-05-24T20:27+0300
dünya
f-16
beyaz saray
john kirby
türkiye
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde bir değişiklik olmadığını söyledi.Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye'deki seçimlerden sonra F-16 anlaşmasıyla ilgili bir gelişme olabileceğine dair ABD Kongresinde herhangi bir hareket olup olmadığına ilişkin soruya Kirby, bu konuda herhangi bir teminattan haberdar olmadığını söyledi.John Kirby, konuyla ilgili gazetecileri Kongre yetkililerine yönlendirdi ve Biden'ın bu konudaki pozisyonunun değişmediğinin altını çizdi.Kirby, "Bu konuda yalnızca Başkan Biden adına konuşabilirim ve onun da F-16 ile ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde hiçbir şey değişmedi" ifadesini kullandı.
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f-16, beyaz saray, john kirby, türkiye
f-16, beyaz saray, john kirby, türkiye
Beyaz Saray: Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışında ilerleme kaydedilmesi isteğinde değişiklik yok
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde hiçbir şeyin değişmediğini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde bir değişiklik olmadığını söyledi.
Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye'deki seçimlerden sonra F-16 anlaşmasıyla ilgili bir gelişme olabileceğine dair ABD Kongresinde herhangi bir hareket olup olmadığına ilişkin soruya Kirby, bu konuda herhangi bir teminattan haberdar olmadığını söyledi.
John Kirby, konuyla ilgili gazetecileri Kongre yetkililerine yönlendirdi ve Biden'ın bu konudaki pozisyonunun değişmediğinin altını çizdi.
Kirby, "Bu konuda yalnızca Başkan Biden adına konuşabilirim ve onun da F-16 ile ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde hiçbir şey değişmedi" ifadesini kullandı.