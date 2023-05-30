https://sputniknews.com.tr/20230530/rus-uzman-erdogan-oncelikle-ic-meselelere-odaklanacak-1071763764.html
Rus uzman: Erdoğan öncelikle iç meselelere odaklanacak
Rus uzman: Erdoğan öncelikle iç meselelere odaklanacak
Rus uzman Şlıkov, Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığı görevine başladıktan sonra öncelikle ülke içindeki sorunların çözümüne odaklanacağı... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T01:41+0300
2023-05-30T01:41+0300
2023-05-30T01:41+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
pavel şlıkov
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Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Enstitüsü’nden Doç. Pavel Şlıkov, Rus basınına açıklamasında, “Erdoğan, üçüncü dönem görevine başladıktan sonra ilk iş olarak ülke içindeki sorunların çözümüne odaklanacak. İlk madde olarak Şubat depremlerinden sonra Türkiye’nin canlandırılması ilgili sorunların çözümü olacak. Ayrıca ekonominin, Türkiye’nin son beş yıldır bulunduğu krizden çıkarılması görevi var” yorumunda bulundu.Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra ülkede protestoların başlayabileceğini dile getiren uzman, “Muhalefet koalisyonu çoğunlukla eski siyasi elitinin temsilcilerinden oluşuyor. Onlara karşı sert baskıcı önlemlerin alınacağını düşünmüyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/iletisim-baskani-altundan-erdoganin-dunya-liderlerinden-aldigi-tebrik-mesajlari-hakkinda-aciklama-1071762798.html
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recep tayyip erdoğan, seçim, pavel şlıkov
recep tayyip erdoğan, seçim, pavel şlıkov
Rus uzman: Erdoğan öncelikle iç meselelere odaklanacak
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Rus uzman Şlıkov, Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığı görevine başladıktan sonra öncelikle ülke içindeki sorunların çözümüne odaklanacağı görüşünde bulundu.
Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Enstitüsü’nden Doç. Pavel Şlıkov, Rus basınına açıklamasında, “Erdoğan, üçüncü dönem görevine başladıktan sonra ilk iş olarak ülke içindeki sorunların çözümüne odaklanacak. İlk madde olarak Şubat depremlerinden sonra Türkiye’nin canlandırılması ilgili sorunların çözümü olacak. Ayrıca ekonominin, Türkiye’nin son beş yıldır bulunduğu krizden çıkarılması görevi var” yorumunda bulundu.
Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra ülkede protestoların başlayabileceğini dile getiren uzman, “Muhalefet koalisyonu çoğunlukla eski siyasi elitinin temsilcilerinden oluşuyor. Onlara karşı sert baskıcı önlemlerin alınacağını düşünmüyorum” dedi.