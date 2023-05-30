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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/iletisim-baskani-altundan-erdoganin-dunya-liderlerinden-aldigi-tebrik-mesajlari-hakkinda-aciklama-1071762798.html
İletişim Başkanı Altun'dan, Erdoğan'ın dünya liderlerinden aldığı tebrik mesajları hakkında açıklama
İletişim Başkanı Altun'dan, Erdoğan'ın dünya liderlerinden aldığı tebrik mesajları hakkında açıklama
İletişim Başkanı Altun,"Sayın Cumhurbaşkanı'mız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T01:33+0300
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2023 türkiye seçimleri
fahrettin altun
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısının dünya liderleri tarafından kutlanmaya devam edildiğini belirtti.Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, ABD, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Filistin, İsrail, Libya, Pakistan, Gine Bissau'nun devlet ve hükümet başkanlarının doğrudan telefonla arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ilettiğini aktaran Altun, şunları kaydetti:
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fahrettin altun

İletişim Başkanı Altun'dan, Erdoğan'ın dünya liderlerinden aldığı tebrik mesajları hakkında açıklama

01:33 30.05.2023 (güncellendi: 01:34 30.05.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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İletişim Başkanı Altun,"Sayın Cumhurbaşkanı'mız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri yazılı mesajla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesini kutladı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısının dünya liderleri tarafından kutlanmaya devam edildiğini belirtti.
Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, ABD, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Filistin, İsrail, Libya, Pakistan, Gine Bissau'nun devlet ve hükümet başkanlarının doğrudan telefonla arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ilettiğini aktaran Altun, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri yazılı mesajla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesini kutladı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, lider diplomasisinin imkanlarını ikili ilişkilerimizi geliştirmek, bölgesel ve küresel meseleleri çözüme kavuşturmak, barış ve istikrara katkı vermek için kullanmaya yeni dönemde de devam edecek."
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