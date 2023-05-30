İletişim Başkanı Altun'dan, Erdoğan'ın dünya liderlerinden aldığı tebrik mesajları hakkında açıklama

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri yazılı mesajla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesini kutladı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, lider diplomasisinin imkanlarını ikili ilişkilerimizi geliştirmek, bölgesel ve küresel meseleleri çözüme kavuşturmak, barış ve istikrara katkı vermek için kullanmaya yeni dönemde de devam edecek."