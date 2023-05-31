https://sputniknews.com.tr/20230531/irc-raporu-ab-kabul-etmeyi-vaat-etigi-afganlari-yunan-adalarindaki-kamplarda-mahsur-birakti-1071835702.html

IRC raporu: AB, kabul etmeyi vaat ettiği Afganları Yunan adalarındaki kamplarda mahsur bıraktı

IRC raporu: AB, kabul etmeyi vaat ettiği Afganları Yunan adalarındaki kamplarda mahsur bıraktı

Küresel insani yardım STK'si IRC, 2022'de sadece 271 Afgan'ın AB'de yeniden yerleştirildiğini, bunun kalıcı korumaya ihtiyaç duyan 270 bin Afgan'ın yüzde... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T13:38+0300

2023-05-31T13:38+0300

2023-05-31T14:18+0300

dünya

afgan

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afganistan

avrupa birliği

ab

almanya

uluslararası kurtarma komitesi (irc)

international rescue committee (irc)

rapor

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Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) isimli yardım kuruluşu, AB üyesi ülkelerin Afganlar için yasal yeniden yerleştirme vaatlerini yerine getirmediğine dair rapor yayımladı. Raporda 'AB liderleri ve hükümetleri Afgan sığınmacılara karşı hayrete şayan umursamazlık ve ihmalkarlıkla' suçlandı. AB üye devletlerinin yasal yeniden yerleştirme vaatlerini yerine getirmede 'sürekli' başarısız olduğunu ve AB sınırlarına ulaşan birçok Afgan'ı yeniden 'savunmasız' bıraktığını öne süren rapora göre AB, Afgan sığınmacıları Yunan topraklarındaki 'hapishane benzeri' kamplarda mahsur bırakmış durumda: "Zira 2022'de sadece 271 Afgan AB'ye yerleştirildi ki, bu, kalıcı korumaya ihtiyaç duyan 270 bin Afgan'ın yüzde 0.1'ine karşılık geliyor. Almanya'ya ayda 1000 Afgan'ı yeniden yerleştirme program kapsamında tek bir sığınmacı bile kabul edilmedi. İtalya, kabul etmeye söz verdiği sığınmacıların sadece yarısını aldı."IRC, çoğu Ağustos 2021'deki acil tahliyeler yoluyla olmak üzere, 2021 ile 2022 arasında risk altındaki yaklaşık 41 bin 500 Afgan'ın AB'ye kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını, ama yetersiz bulduğunu belirtti. 'Kabil'in düşüşünden beri hiç Afgan almayan ülkeler var''Bazı ülkelerin Kabil'in düşüşünden bu yana hiçbir Afgan'ı kabul etmediğini ve 2 yıldır Afganların AB'de güvenliğe kavuşmasını sağlayan yolların hala olmadığını' aktaran raporda, birçoğunun 'Yunan adalarındaki kamplarda AB'nin merkezlerinden uzakta ve hapishane benzeri koşullarda mahsur kaldığı' vurgulandı.'Akıl ve ruh sağlıkları olumsuz etkilendi'Bunun 'Afganların yerel topluluklara dahil olmalarını engellediğine ve ruh sağlıklarını mahvettiğine' dikkat çeken rapora göre Mart 2023'e dek IRC'nin Atina ve Midilli'deki akıl sağlığı ekipleri tarafından desteklenen Afganların yüzde 90'ından fazlası anksiyete belirtileri ve yüzde 86'sı depresyon yaşadı.2022 yılında 286 bin Afgan Almanya'ya gittiDiğer yandan martta Almanya İstatistik Ofisi Destatis, 2022 yılında 286 bin Afganistan vatandaşının ülkeye ulaştığını ve kayıtlarının yapıldığını açıkladı.ABD çekilince yeni kaosAğustos 2021'de ABD'nin çekilmesi ve Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi üzerine Afganistan'dan kaçanlarla ne yapılacağı sorusuna yanıt olarak, Aralık 2021'de 27 üyeli AB içinden 15 üyenin 40 bin Afgan'ı kabul etmesine yönelik program açıklanmıştı. Programa göre Almanya'nın 25 bin, Hollanda'nın 3159, İspanya ve Fransa'nın 2500'er ve diğer ülkelerin daha az sayıda sığınmacı kabul etmesi gerekiyordu. Ardından 2022'de Almanya Dışişleri Bakanlığı, ayda 1000 Afgan ile aile üyelerinin kabul edilmesine yönelik yeni program açıklamıştı. Bununla özellikle kadın ve insan hakları savunuculuğunda aktif veya adalet, siyaset, medya, eğitim, kültür, spor, bilim alanlarında çalıştıkları için riskli durumda olan Afganları kurtarmanın amaçlandığı belirtilmişti.

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afgan, afgan sığınmacı, afganistan, avrupa birliği, ab, almanya, uluslararası kurtarma komitesi (irc), international rescue committee (irc), rapor