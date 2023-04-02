https://sputniknews.com.tr/20230402/kilicdaroglu-afgan-kacaklarin-ulkemize-aktiginin-haberleri-geliyor-sinirda-gorevinizi-yapin-1069064001.html
Kılıçdaroğlu: Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor, sınırda görevinizi yapın
Kılıçdaroğlu: Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor, sınırda görevinizi yapın
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu askerlere, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor, Mehmetçiğimize sesleniyorum... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T15:27+0300
2023-04-02T15:27+0300
2023-04-02T15:50+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
afgan
sınır
twitter
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır birliklerine seslendi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230401/kilicdaroglu-yerdeki-seccadeyi-gormedim-simdi-o-kare-uzerinden-operasyon-yapiyorlar-1069043683.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), afgan, sınır, twitter
Kılıçdaroğlu: Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor, sınırda görevinizi yapın
15:27 02.04.2023 (güncellendi: 15:50 02.04.2023) Abone ol
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu askerlere, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor, Mehmetçiğimize sesleniyorum, sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" çağrısı yaptı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır birliklerine seslendi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" ifadesini kullandı.