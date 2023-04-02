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Kılıçdaroğlu: Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor, sınırda görevinizi yapın
Kılıçdaroğlu: Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor, sınırda görevinizi yapın
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu askerlere, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor, Mehmetçiğimize sesleniyorum... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır birliklerine seslendi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" ifadesini kullandı.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), afgan, sınır, twitter

Kılıçdaroğlu: Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor, sınırda görevinizi yapın

15:27 02.04.2023 (güncellendi: 15:50 02.04.2023)
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AA
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu askerlere, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor, Mehmetçiğimize sesleniyorum, sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" çağrısı yaptı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır birliklerine seslendi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" ifadesini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
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