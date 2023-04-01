Kılıçdaroğlu: Yerdeki seccadeyi görmedim, şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar
20:17 01.04.2023 (güncellendi: 20:23 01.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti.
© CHP/ALP EREN KAYA
Ayrıntılar geliyor
Saadet Partisi tarafından gerçekleştirilen iftar programında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Yerdeki seccadeyi görmedim, şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben samimi olarak üzgünüm. Ben, eşim, çocuklarım hiçbir kutsala saygısızlık etmeyiz" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'nin iftar programında bir konuşma yaptı. Seccadeye basmasıyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu "Yerdeki seccadeyi görmedim, şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben samimi olarak üzgünüm. Ben, eşim, çocuklarım hiçbir kutsala saygısızlık etmeyiz" açıklamasında bulundu.