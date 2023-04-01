Kılıçdaroğlu: Yerdeki seccadeyi görmedim, şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar

© CHP/ALP EREN KAYA Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti.