https://sputniknews.com.tr/20230401/chpden-seccade-aciklamasi-1069029783.html

CHP’den ‘seccade’ açıklaması

CHP’den ‘seccade’ açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa ilişkin, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T05:10+0300

2023-04-01T05:10+0300

2023-04-01T05:15+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

sosyal medya

kemal kılıçdaroğlu

ak parti

canan kaftancıoğlu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir." ifadelerini kullandı.CHP'den açıklama Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından CHP'den bir açıklama geldi.CHP'nin, açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi.Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sosyal medya, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, canan kaftancıoğlu