https://sputniknews.com.tr/20230401/chpden-seccade-aciklamasi-1069029783.html
CHP’den ‘seccade’ açıklaması
CHP’den ‘seccade’ açıklaması
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa ilişkin, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T05:10+0300
2023-04-01T05:10+0300
2023-04-01T05:15+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
sosyal medya
kemal kılıçdaroğlu
ak parti
canan kaftancıoğlu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir." ifadelerini kullandı.CHP'den açıklama Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından CHP'den bir açıklama geldi.CHP'nin, açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi.Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sosyal medya, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, canan kaftancıoğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sosyal medya, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, canan kaftancıoğlu
CHP’den ‘seccade’ açıklaması
05:10 01.04.2023 (güncellendi: 05:15 01.04.2023) Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa ilişkin, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir" açıklaması yapıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir." ifadelerini kullandı.
CHP'den açıklama
Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından CHP'den bir açıklama geldi.
CHP'nin, açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.