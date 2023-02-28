Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230228/afganistan-disisleri-bakanligi-80-afgan-multeci-italyanin-guneyinde-bogularak-hayatini-kaybetti-1067617167.html
Afganistan Dışişleri Bakanlığı: 80 Afgan mülteci İtalya'nın güneyinde boğularak hayatını kaybetti
Afganistan Dışişleri Bakanlığı: 80 Afgan mülteci İtalya'nın güneyinde boğularak hayatını kaybetti
Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalya’daki tekne faciasında 80 Afgan’ın hayatını kaybettiği belirtildi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T20:39+0300
2023-02-28T20:39+0300
dünya
italya
afganistan
göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067617297_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a798771164356f9e522eadea1c2bb8ab.jpg
İtalya’nın Calabria bölgesindeki Crotone’ye bağlı sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında meydana gelen tekne faciası ile ilgili soruşturma ve arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Afganistan Dışişleri Bakanlığı, faciada hayatını kaybeden Afganlar ile ilgili taziye mesajı yayınladı.İtalya makamları tarafından şu ana kadar 14’ü çocuk toplam 64 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği açıklanan facia ile ilgili Dışişleri Bakanlığı, İtalya’daki tekne faciasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 Afgan’ın hayatını kaybettiği belirterek, “Afganistan İslam Emirliği, ölenler için Allah'tan rahmet, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına sabır diler, tüm vatandaşları düzensiz göç yoluyla yabancı ülkelere gitmekten kaçınmaya bir kez daha davet ediyor” denildi. Açıklamada ayrıca, başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere hayır kurumlarına, İtalya'nın güney denizinde boğulan Afganistan uyrukluların cesetlerinin bulunması ve nakledilmesinde insanlığa karşı sorumluluk açısından görevini yerine getirmesi çağrısında bulunuldu. Calabria açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ahşap tekne kıyıdan birkaç metre açıkta kayalara çarparak batmıştı. Teknenin yaklaşık dört gün önce İtalya’ya doğru yola çıktığı ve geçtiğimiz cumartesi günü geç saatlerde Avrupa Birliği (AB) sınır teşkilatı Frontex tarafından tespit edildiği aktarılmıştı. Frontex, olumsuz hava şartları nedeniyle tekneye ulaşılamadığını ifade etmişti. Teknede Afganistan, Pakistan, Somali ve İran'dan 150 ila 200 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edilirken, 80 kişi faciadan sağ kurtulmuştu. Soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ile suçlanan 3 kişi tutuklanmış, 1 şüphelinin ise polis tarafından arandığı ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230228/italya-aciklarinda-batan-gocmen-teknesinde-can-kaybi-63e-yukseldi-1067579978.html
italya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067617297_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9830b24f3b637c12324ab2d22117e99b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, afganistan, göçmen
italya, afganistan, göçmen

Afganistan Dışişleri Bakanlığı: 80 Afgan mülteci İtalya'nın güneyinde boğularak hayatını kaybetti

20:39 28.02.2023
© AP Photo / Luigi Navarraİtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında dün kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması nedeniyle hayatını 64 göçmen hayatını kaybetti
İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında dün kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması nedeniyle hayatını 64 göçmen hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Luigi Navarra
Abone olTelegram
Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalya’daki tekne faciasında 80 Afgan’ın hayatını kaybettiği belirtildi.
İtalya’nın Calabria bölgesindeki Crotone’ye bağlı sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında meydana gelen tekne faciası ile ilgili soruşturma ve arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Afganistan Dışişleri Bakanlığı, faciada hayatını kaybeden Afganlar ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

İtalya makamları tarafından şu ana kadar 14’ü çocuk toplam 64 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği açıklanan facia ile ilgili Dışişleri Bakanlığı, İtalya’daki tekne faciasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 Afgan’ın hayatını kaybettiği belirterek, “Afganistan İslam Emirliği, ölenler için Allah'tan rahmet, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına sabır diler, tüm vatandaşları düzensiz göç yoluyla yabancı ülkelere gitmekten kaçınmaya bir kez daha davet ediyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere hayır kurumlarına, İtalya'nın güney denizinde boğulan Afganistan uyrukluların cesetlerinin bulunması ve nakledilmesinde insanlığa karşı sorumluluk açısından görevini yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında dün kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
DÜNYA
İtalya açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 63'e yükseldi
01:32
Calabria açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ahşap tekne kıyıdan birkaç metre açıkta kayalara çarparak batmıştı. Teknenin yaklaşık dört gün önce İtalya’ya doğru yola çıktığı ve geçtiğimiz cumartesi günü geç saatlerde Avrupa Birliği (AB) sınır teşkilatı Frontex tarafından tespit edildiği aktarılmıştı.

Frontex, olumsuz hava şartları nedeniyle tekneye ulaşılamadığını ifade etmişti. Teknede Afganistan, Pakistan, Somali ve İran'dan 150 ila 200 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edilirken, 80 kişi faciadan sağ kurtulmuştu. Soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ile suçlanan 3 kişi tutuklanmış, 1 şüphelinin ise polis tarafından arandığı ifade edilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала