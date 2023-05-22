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https://sputniknews.com.tr/20230522/cavusoglu-suriyeli-gocmenlerin-tamamini-gonderecegiz-dersek-bu-dogru-olmaz--istihdama-ihtiyac-var-1071371902.html
Çavuşoğlu: Suriyeli göçmenlerin tamamını göndereceğiz dersek bu doğru olmaz, istihdama ihtiyaç var
Çavuşoğlu: Suriyeli göçmenlerin tamamını göndereceğiz dersek bu doğru olmaz, istihdama ihtiyaç var
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriyeli göçmenlerin ilgili sektörlerde işgücüne ihtiyaç olduğunu belirterek "Tamamını yüzde yüz göndereceğiz dersek bu doğru... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T01:00+0300
2023-05-22T01:18+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
seçim
ikinci tur
tahıl
turizm
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.Antalya'nın büyüdüğünü, Türkiye'nin her yerinden insanlar bulunduğunu ve seçmen profilinin değiştiğini kaydeden Çavuşoğlu, dolayısıyla seçimlerde ulaşılması gereken insan sayısının da arttığını söyledi.Çavuşoğlu, vatandaşların istikrar, huzur ve ülkenin büyümesini istediğini ancak bazı sorunları da çok açık bir şekilde ifade ettiğini belirterek, "Antalya'da kira fiyatlarında fahiş artışlar olduğu için vatandaşlarımızın ciddi sıkıntısı var, bunu biliyoruz. Diğer taraftan enerji altyapısının da ve diğer büyükşehir kanalizasyon dahil altyapı çalışmalarında da bu gelişmenin gerisinde kaldığımızı da gördük sahaya inince" dedi.Antalya'nın altyapısına yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Arıtmada biraz sorunlar olmaya başlamıştı, Kültür ve Turizm Bakanlığımız içinde bulunduğumuz bu bölge dahil, bugün Kemer bölgesindeydik, orada da arıtmaları yapıyor. Mavi bayrak bakımından dünyada birinciyiz şehir olarak, Antalya" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı.Seçime katılım oranının yüksekliğine değinen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu tüm dünya gördü" diye konuştu.'Çok sayıda Afgan'ı ülkesine gönderdik, Taliban'dan sonra da gönderdik, uçaklarla gönderiyoruz'Çavuşoğlu, Suriye ve İran sınırlarında gerekli önlemlerin alındığına işaret ederek, "Diğer taraftan üç tarafımızın da denizlerle kaplı olduğunu unutmamamız lazım" dedi.Bu meselenin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair kafa yorulması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bunu sadece nefret söylemiyle ya da popülizmle söyleyemezsiniz, Türkiye'ye evet Suriye'deki iç savaştan dolayı göçmen geldi, Afganistan'dan geldi oradaki durumdan dolayı, İran üzerinden. Çok sayıda Afgan'ı ülkesine gönderdik, Taliban'dan sonra da gönderdik, uçaklarla gönderiyoruz, onlar da gitmek istiyor" ifadelerini kullandı.550 bin Suriyeli göçmenin de ülkesine geri gönderildiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu sayının yeterli olmadığını daha fazla göçmenin ülkesine gönderileceğini vurguladı.Çavuşoğlu, "Sadece güvenli bölgelere değil, rejimin kontrol ettiği yerlere de göndermemiz lazım. Yani geldikleri şehirlere göndermemiz lazım ama bunu. Rejimle bir angajmana girdik, başladık ama bunun altyapısını oluşturmak için bir karar aldık" dedi.Göçmenlerin güvenli bir şekilde dönmesi, altyapının hazırlanması için bir yol haritası üzerinde çalışılacağını aktaran Çavuşoğlu, "Dönecekler biz kararlıyız, döndüreceğiz ama bunu insanın onuruna yakışır bir şekilde yapmamız lazım" diye konuştu.Göç konusunda yol haritası"Siyasi sürecin canlandırılması olacak, terörle mücadele, Suriye'nin terörden temizlenmesi ve de göçmenlerin Suriye'ye güvenli bir şekilde geri gönderilmesi. Zaten bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler" diyen Çavuşoğlu, terörün olduğu yere Türkiye'deki Suriyeli Kürtlerin dönmek istemediğini, terör örgütü PKK'nın zulmünü yaşadıklarını aktardı.Çavuşoğlu, geri dönüş için altyapının hazırlanması ve can güvenliğinin teminat altına alınması, Birleşmiş Milletler'in (BM) işin içinde olması ve uluslararası toplumun destek vermesi gerektiğine vurgu yaparak, böyle bir yol haritası üzerinde mutabık kalındığını kaydetti.Bunun yanı sıra başka bir gerçeğin de olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "(Suriyeli göçmenlerin) Tamamını yüzde yüz göndereceğiz dersek bu doğru olmaz. Türkiye'nin şu anda tarım sektöründe, sanayide, halleri dolaşıyoruz, halde, bazı işlerde istihdama ihtiyaç var, görüyoruz" diye konuştu.Düzensiz göçÇavuşoğlu, İran sınırında duvar örüldüğünü hatırlatarak, buradan geçen bazı göçmenlerin olduğunu ancak seçim dönemi sosyal medyadan gerçek olmayan görüntülerin halkı provoke etmek için paylaşıldığını aktardı.Ülkeye kaçak yollardan giren Afganların önemli bir kısmının ülkelerine geri gönderildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu konuda İçişleri Bakanlığıyla işbirliği içinde çalışıldığını belirtti.Çavuşoğlu, Pakistan'dan, Afrika'dan ve başka yerlerden kaçak şekilde Türkiye'ye gelen çok sayıda düzensiz göçmenin de ülkelerine geri gönderildiğinin altını çizdi.Rusya'dan gelen turist sayısında azalmaÇavuşoğlu, 2022'de Rusya'dan 5,2 milyon turist geldiğini hatırlatarak, bu yıl 1 Mayıs'ta Rusya'dan beklenen turist sayısında düşüş yaşandığını belirtti.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yaptırım ifadelerinin ardından, geçen sene gelen Rus turist sayısının yüzde 10'a düştüğünü ifade eden Çavuşoğlu şunları kaydetti:Tahıl koridoru anlaşmasıÇavuşoğlu, seçim süresince hayatın devam ettiğini, diplomasinin sürmesi gerektiğini ifade ederek, tahıl anlaşması kapsamında 950'den fazla gemiyle 30 milyon tonun üzerinde tahıl taşındığını hatırlattı.Tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'ta sona ereceğini, seçim var diye seçim sonrasına ertelemenin Türkiye'ye bir faydası olmadığını aktaran Çavuşoğlu, bunun dünyaya faydası olduğunu belirtti.Çavuşoğlu, Türkiye'nin halihazırda un ve makarna ihracatında dünyada birinci sırada yer aldığını, hem Ukrayna'dan ve Rusya'dan tahıl ithal edildiğini kaydederek, tahıl anlaşmasının 18'inden önce uzatılmasının dünyaya yararı olduğunu yineledi.Yurtdışı seçmenlerin oy hakkıÇavuşoğlu, Belçikalı milletvekili Zuhal Demir'in "çifte vatandaşlığın kaldırılması ya da oy hakkı tanınmayan sembolik bir forma indirgenmesi" hakkındaki açıklamasıyla ilgili soruya, "Belçikalı milletvekilinin yaptığı açıklama son derece tehlikelidir, oy vermek anayasal haktır" şeklinde yanıt verdi.Çifte vatandaşlığı kaldırmanın, insanların oy verme hakkını kısıtlamanın akla mantığa sığmadığını ve hastalıklı bir yaklaşım olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu hanımefendinin zaten PKK'yla yakınlığı da geçmişte PKK ile söylemleri ortada, çok rahatsız olmuşlar tabii Türkiye'deki istikrarın devam etmesinden" dedi.
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mevlüt çavuşoğlu, seçim, ikinci tur, tahıl, turizm
mevlüt çavuşoğlu, seçim, ikinci tur, tahıl, turizm

Çavuşoğlu: Suriyeli göçmenlerin tamamını göndereceğiz dersek bu doğru olmaz, istihdama ihtiyaç var

01:00 22.05.2023 (güncellendi: 01:18 22.05.2023)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriyeli göçmenlerin ilgili sektörlerde işgücüne ihtiyaç olduğunu belirterek "Tamamını yüzde yüz göndereceğiz dersek bu doğru olmaz. Türkiye'nin şu anda tarım sektöründe, sanayide, halleri dolaşıyoruz, halde, bazı işlerde istihdama ihtiyaç var, görüyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.
Antalya'nın büyüdüğünü, Türkiye'nin her yerinden insanlar bulunduğunu ve seçmen profilinin değiştiğini kaydeden Çavuşoğlu, dolayısıyla seçimlerde ulaşılması gereken insan sayısının da arttığını söyledi.
Çavuşoğlu, vatandaşların istikrar, huzur ve ülkenin büyümesini istediğini ancak bazı sorunları da çok açık bir şekilde ifade ettiğini belirterek, "Antalya'da kira fiyatlarında fahiş artışlar olduğu için vatandaşlarımızın ciddi sıkıntısı var, bunu biliyoruz. Diğer taraftan enerji altyapısının da ve diğer büyükşehir kanalizasyon dahil altyapı çalışmalarında da bu gelişmenin gerisinde kaldığımızı da gördük sahaya inince" dedi.
Antalya'nın altyapısına yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Arıtmada biraz sorunlar olmaya başlamıştı, Kültür ve Turizm Bakanlığımız içinde bulunduğumuz bu bölge dahil, bugün Kemer bölgesindeydik, orada da arıtmaları yapıyor. Mavi bayrak bakımından dünyada birinciyiz şehir olarak, Antalya" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı.
Seçime katılım oranının yüksekliğine değinen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu tüm dünya gördü" diye konuştu.

'Çok sayıda Afgan'ı ülkesine gönderdik, Taliban'dan sonra da gönderdik, uçaklarla gönderiyoruz'

Çavuşoğlu, Suriye ve İran sınırlarında gerekli önlemlerin alındığına işaret ederek, "Diğer taraftan üç tarafımızın da denizlerle kaplı olduğunu unutmamamız lazım" dedi.
Bu meselenin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair kafa yorulması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bunu sadece nefret söylemiyle ya da popülizmle söyleyemezsiniz, Türkiye'ye evet Suriye'deki iç savaştan dolayı göçmen geldi, Afganistan'dan geldi oradaki durumdan dolayı, İran üzerinden. Çok sayıda Afgan'ı ülkesine gönderdik, Taliban'dan sonra da gönderdik, uçaklarla gönderiyoruz, onlar da gitmek istiyor" ifadelerini kullandı.
550 bin Suriyeli göçmenin de ülkesine geri gönderildiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu sayının yeterli olmadığını daha fazla göçmenin ülkesine gönderileceğini vurguladı.
Çavuşoğlu, "Sadece güvenli bölgelere değil, rejimin kontrol ettiği yerlere de göndermemiz lazım. Yani geldikleri şehirlere göndermemiz lazım ama bunu. Rejimle bir angajmana girdik, başladık ama bunun altyapısını oluşturmak için bir karar aldık" dedi.
Göçmenlerin güvenli bir şekilde dönmesi, altyapının hazırlanması için bir yol haritası üzerinde çalışılacağını aktaran Çavuşoğlu, "Dönecekler biz kararlıyız, döndüreceğiz ama bunu insanın onuruna yakışır bir şekilde yapmamız lazım" diye konuştu.

Göç konusunda yol haritası

"Siyasi sürecin canlandırılması olacak, terörle mücadele, Suriye'nin terörden temizlenmesi ve de göçmenlerin Suriye'ye güvenli bir şekilde geri gönderilmesi. Zaten bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler" diyen Çavuşoğlu, terörün olduğu yere Türkiye'deki Suriyeli Kürtlerin dönmek istemediğini, terör örgütü PKK'nın zulmünü yaşadıklarını aktardı.
Çavuşoğlu, geri dönüş için altyapının hazırlanması ve can güvenliğinin teminat altına alınması, Birleşmiş Milletler'in (BM) işin içinde olması ve uluslararası toplumun destek vermesi gerektiğine vurgu yaparak, böyle bir yol haritası üzerinde mutabık kalındığını kaydetti.
Bunun yanı sıra başka bir gerçeğin de olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "(Suriyeli göçmenlerin) Tamamını yüzde yüz göndereceğiz dersek bu doğru olmaz. Türkiye'nin şu anda tarım sektöründe, sanayide, halleri dolaşıyoruz, halde, bazı işlerde istihdama ihtiyaç var, görüyoruz" diye konuştu.

Düzensiz göç

Çavuşoğlu, İran sınırında duvar örüldüğünü hatırlatarak, buradan geçen bazı göçmenlerin olduğunu ancak seçim dönemi sosyal medyadan gerçek olmayan görüntülerin halkı provoke etmek için paylaşıldığını aktardı.
Ülkeye kaçak yollardan giren Afganların önemli bir kısmının ülkelerine geri gönderildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu konuda İçişleri Bakanlığıyla işbirliği içinde çalışıldığını belirtti.
Çavuşoğlu, Pakistan'dan, Afrika'dan ve başka yerlerden kaçak şekilde Türkiye'ye gelen çok sayıda düzensiz göçmenin de ülkelerine geri gönderildiğinin altını çizdi.

Rusya'dan gelen turist sayısında azalma

Çavuşoğlu, 2022'de Rusya'dan 5,2 milyon turist geldiğini hatırlatarak, bu yıl 1 Mayıs'ta Rusya'dan beklenen turist sayısında düşüş yaşandığını belirtti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yaptırım ifadelerinin ardından, geçen sene gelen Rus turist sayısının yüzde 10'a düştüğünü ifade eden Çavuşoğlu şunları kaydetti:
"Ruslarda şöyle bir korku oldu, Avrupa'da yaşadılar savaştan sonra. hemen hava sahası kapatıldı vesaire, o gün Avrupa'da olan Ruslar Türk Hava Yolları olmasaydı ülkelerine dönemeyeceklerdi. Nitekim yer de bulamadılar THY'de, epeyce kalmak durumunda kaldılar. O sürede de kötü muameleye tabii oldular. Aslında vatandaşlarla masum insanlarla, Rusya yönetimini veya bir ülkenin yönetimini ayrı tutmak lazım, akademisyenler dahil, sanatçılar dahil çok rencide edici tutumlar sergilediler. Buraya geliriz, seçim 14 Mayıs'ta karşı taraf kazanırsa, uçaklar kalkmaz geri dönemeyiz korkusuyla gelmediler. Biz de diyoruz ki, siz yaptırım uygulayacağız diyorsunuz, bu yaptırımın bize ne faydası var?"

Tahıl koridoru anlaşması

Çavuşoğlu, seçim süresince hayatın devam ettiğini, diplomasinin sürmesi gerektiğini ifade ederek, tahıl anlaşması kapsamında 950'den fazla gemiyle 30 milyon tonun üzerinde tahıl taşındığını hatırlattı.
Tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'ta sona ereceğini, seçim var diye seçim sonrasına ertelemenin Türkiye'ye bir faydası olmadığını aktaran Çavuşoğlu, bunun dünyaya faydası olduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin halihazırda un ve makarna ihracatında dünyada birinci sırada yer aldığını, hem Ukrayna'dan ve Rusya'dan tahıl ithal edildiğini kaydederek, tahıl anlaşmasının 18'inden önce uzatılmasının dünyaya yararı olduğunu yineledi.

Yurtdışı seçmenlerin oy hakkı

Çavuşoğlu, Belçikalı milletvekili Zuhal Demir'in "çifte vatandaşlığın kaldırılması ya da oy hakkı tanınmayan sembolik bir forma indirgenmesi" hakkındaki açıklamasıyla ilgili soruya, "Belçikalı milletvekilinin yaptığı açıklama son derece tehlikelidir, oy vermek anayasal haktır" şeklinde yanıt verdi.
Çifte vatandaşlığı kaldırmanın, insanların oy verme hakkını kısıtlamanın akla mantığa sığmadığını ve hastalıklı bir yaklaşım olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu hanımefendinin zaten PKK'yla yakınlığı da geçmişte PKK ile söylemleri ortada, çok rahatsız olmuşlar tabii Türkiye'deki istikrarın devam etmesinden" dedi.
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