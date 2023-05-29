Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
© Fotoğraf : T.C. CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşması yaptı.
© Fotoğraf : T.C. Cumhurbaşkanlığı
Birçok ülkenin lideri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tura kalan seçimlerde oyların yüzde 52'sini alarak yeniden seçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimde kazandığı zaferin ardından dünya liderlerinden tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimde kazandığı zaferin ardından dünya liderlerinden tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.
Hollanda
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Hollanda Başbakanı Rutte, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Hollanda Başbakanı Rutte, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
İsrail
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Tacikistan
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.
Tacikistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rahman, Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, "Bu önemli siyasi vakanın sonuçları, Türk toplumunun size olan güveninin ve ülkenin istikrarlı kalkınmasını ve uluslararası arenada otoritesini güçlendirmeyi amaçlayan yaratıcı politikanıza verdiği geniş desteğin bir başka göstergesidir." ifadesine yer verdi.