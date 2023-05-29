https://sputniknews.com.tr/20230529/dunya-liderlerinden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu--1071757072.html

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Birçok ülkenin lideri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T22:23+0300

2023-05-29T22:23+0300

2023-05-29T22:23+0300

seçim

2023 türkiye seçimleri

hollanda

recep tayyip erdoğan

tacikistan

israil

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Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tura kalan seçimlerde oyların yüzde 52'sini alarak yeniden seçildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimde kazandığı zaferin ardından dünya liderlerinden tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.Hollanda Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Hollanda Başbakanı Rutte, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.İsrailİsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.Tacikistan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.Tacikistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rahman, Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, "Bu önemli siyasi vakanın sonuçları, Türk toplumunun size olan güveninin ve ülkenin istikrarlı kalkınmasını ve uluslararası arenada otoritesini güçlendirmeyi amaçlayan yaratıcı politikanıza verdiği geniş desteğin bir başka göstergesidir." ifadesine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230529/rusya-lideri-putinden-erdogana-tebrik-telefonu--1071755668.html

https://sputniknews.com.tr/20230529/abd-baskani-biden-erdogani-arayarak-yeniden-cumhurbaskani-secilmesini-kutladi-1071756079.html

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