https://sputniknews.com.tr/20230529/abd-baskani-biden-erdogani-arayarak-yeniden-cumhurbaskani-secilmesini-kutladi-1071756079.html
Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti
Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T21:24+0300
2023-05-29T21:24+0300
2023-05-29T21:33+0300
son dakika
dünya
recep tayyip erdoğan
joe biden
telefon görüşmesi
abd
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ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi nedenyle tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.
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son dakika, recep tayyip erdoğan, joe biden, telefon görüşmesi, abd
son dakika, recep tayyip erdoğan, joe biden, telefon görüşmesi, abd
Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti
21:24 29.05.2023 (güncellendi: 21:33 29.05.2023) Abone ol
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi nedenyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.