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Zelenskiy'in danışmanı: Karşı saldırıya zemin hazırlamak için öncü operasyonlara başlandı
Zelenskiy'in danışmanı: Karşı saldırıya zemin hazırlamak için öncü operasyonlara başlandı
Podolyak, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya zemin hazırlamak için öncü operasyonlara başladığını belirtti. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T12:44+0300
2023-05-28T12:44+0300
2023-05-28T13:01+0300
ukrayna krizi
mihail podolyak
vladimir zelenskiy
rusya
ukrayna
the guardian
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İngiliz The Guardian gazetesine demeç veren Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna yönetiminin düzenlemeyi planladığı karşı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.'Bu kesintisiz bir süreç'Karşı saldırıyı, herhangi bir günün, belirli bir tarihin veya saatin konusu olmayan zorlu bir süreç olarak tanımlayan Podolyak, "Bu kesintisiz sürecin bazı bileşenleri halihazırda uygulanıyor. Örneğin ikmal hatlarının imha edilmesi ve cephe hattı ardındaki depoların patlatılması gibi" iddiasında bulundu.'Belgorod bölgesinde yaşananlara benzer saldırılar sıklaşacak'Söz konusu eylemlerin yoğunluğunun giderek artacağını ancak bunun oldukça uzun bir zaman dilimini gerektireceğini söyleyen Podolyak, "Saldırı ivme kazandıkça, Belgorod bölgesinde yaşananlara benzer saldırılar sıklaşacak" dedi.22 Mayıs'ta Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ne düzenlenen saldırı sonucunda 1 sivil ölmüş, 13'ü de yaralanmıştı. Saldırının ardından Rusya ordusu terörle mücadele operasyonu başlatmış ve bir gün sonra operasyon sona ermişti.Belgorod saldırısı Artyomovsk yenilgisi yüzündenOperasyonda 70 Ukraynalı asker öldürülürken 4 zırhlı araç ve 5 arazi imha edilmişti. Bakanlık, saldırıyı Ukrayna ordusunun kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde aldığı yenilgiyle ilişkilendirmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, Kiev'in Belgorod Bölgesi'nde düzenlediği saldırıya benzer eylemlerine bundan sonra da hızlı ve son derece sert yanıt verileceğini vurgulamıştı.
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mihail podolyak, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, the guardian
mihail podolyak, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, the guardian
Zelenskiy'in danışmanı: Karşı saldırıya zemin hazırlamak için öncü operasyonlara başlandı
12:44 28.05.2023 (güncellendi: 13:01 28.05.2023) Abone ol
Podolyak, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya zemin hazırlamak için öncü operasyonlara başladığını belirtti.
İngiliz The Guardian gazetesine demeç veren Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna yönetiminin düzenlemeyi planladığı karşı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Bu kesintisiz bir süreç'
Karşı saldırıyı, herhangi bir günün, belirli bir tarihin veya saatin konusu olmayan zorlu bir süreç olarak tanımlayan Podolyak, "Bu kesintisiz sürecin bazı bileşenleri halihazırda uygulanıyor. Örneğin ikmal hatlarının imha edilmesi ve cephe hattı ardındaki depoların patlatılması gibi" iddiasında bulundu.
'Belgorod bölgesinde yaşananlara benzer saldırılar sıklaşacak'
Söz konusu eylemlerin yoğunluğunun giderek artacağını ancak bunun oldukça uzun bir zaman dilimini gerektireceğini söyleyen Podolyak, "Saldırı ivme kazandıkça, Belgorod bölgesinde yaşananlara benzer saldırılar sıklaşacak" dedi.
22 Mayıs'ta Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ne düzenlenen saldırı sonucunda 1 sivil ölmüş, 13'ü de yaralanmıştı. Saldırının ardından Rusya ordusu terörle mücadele operasyonu başlatmış ve bir gün sonra operasyon sona ermişti.
Belgorod saldırısı Artyomovsk yenilgisi yüzünden
Operasyonda 70 Ukraynalı asker öldürülürken 4 zırhlı araç ve 5 arazi imha edilmişti. Bakanlık, saldırıyı Ukrayna ordusunun kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde aldığı yenilgiyle ilişkilendirmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, Kiev'in Belgorod Bölgesi'nde düzenlediği saldırıya benzer eylemlerine bundan sonra da hızlı ve son derece sert yanıt verileceğini vurgulamıştı.