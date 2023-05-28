https://sputniknews.com.tr/20230528/zelenskiyin-danismani-karsi-saldiriya-zemin-hazirlamak-icin-oncu-operasyonlara-baslandi-1071678555.html

Zelenskiy'in danışmanı: Karşı saldırıya zemin hazırlamak için öncü operasyonlara başlandı

Zelenskiy'in danışmanı: Karşı saldırıya zemin hazırlamak için öncü operasyonlara başlandı

Podolyak, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya zemin hazırlamak için öncü operasyonlara başladığını belirtti. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T12:44+0300

2023-05-28T12:44+0300

2023-05-28T13:01+0300

ukrayna krizi

mihail podolyak

vladimir zelenskiy

rusya

ukrayna

the guardian

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070218708_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7856ce061cef1dcb809c96dcb27a701c.jpg

İngiliz The Guardian gazetesine demeç veren Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna yönetiminin düzenlemeyi planladığı karşı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.'Bu kesintisiz bir süreç'Karşı saldırıyı, herhangi bir günün, belirli bir tarihin veya saatin konusu olmayan zorlu bir süreç olarak tanımlayan Podolyak, "Bu kesintisiz sürecin bazı bileşenleri halihazırda uygulanıyor. Örneğin ikmal hatlarının imha edilmesi ve cephe hattı ardındaki depoların patlatılması gibi" iddiasında bulundu.'Belgorod bölgesinde yaşananlara benzer saldırılar sıklaşacak'Söz konusu eylemlerin yoğunluğunun giderek artacağını ancak bunun oldukça uzun bir zaman dilimini gerektireceğini söyleyen Podolyak, "Saldırı ivme kazandıkça, Belgorod bölgesinde yaşananlara benzer saldırılar sıklaşacak" dedi.22 Mayıs'ta Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ne düzenlenen saldırı sonucunda 1 sivil ölmüş, 13'ü de yaralanmıştı. Saldırının ardından Rusya ordusu terörle mücadele operasyonu başlatmış ve bir gün sonra operasyon sona ermişti.Belgorod saldırısı Artyomovsk yenilgisi yüzündenOperasyonda 70 Ukraynalı asker öldürülürken 4 zırhlı araç ve 5 arazi imha edilmişti. Bakanlık, saldırıyı Ukrayna ordusunun kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde aldığı yenilgiyle ilişkilendirmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, Kiev'in Belgorod Bölgesi'nde düzenlediği saldırıya benzer eylemlerine bundan sonra da hızlı ve son derece sert yanıt verileceğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230524/ukrayna-istihbarati-bir-numarali-hedefimiz-putin-1071537151.html

https://sputniknews.com.tr/20230525/kievin-putin-bir-numarali-hedef-aciklamasina-kremlinden-yanit-1071568754.html

https://sputniknews.com.tr/20230524/soygu-ukraynanin-rusya-topraklarindaki-saldirilarina-gelecekte-de-son-derece-sert-yanit-verilecek-1071513404.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mihail podolyak, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, the guardian