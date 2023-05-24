https://sputniknews.com.tr/20230524/soygu-ukraynanin-rusya-topraklarindaki-saldirilarina-gelecekte-de-son-derece-sert-yanit-verilecek-1071513404.html

Şoygu: Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki saldırılarına gelecekte de son derece sert yanıt verilecek

Şoygu: Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki saldırılarına gelecekte de son derece sert yanıt verilecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kiev'in Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde düzenlediği saldırıya benzer eylemlerine bundan sonra da hızlı ve son derece sert... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T15:51+0300

2023-05-24T15:51+0300

2023-05-24T15:51+0300

ukrayna krizi

şoygu

sergey şoygu

rusya

belgorod

saldırı

açıklama

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıda konuşan Şoygu, Belgorod Bölgesi'ndeki saldırıyla ilgili olarak "70'den fazla Ukraynalı teröristin yanı sıra taşıtlar ve zırhlı araçlar imha edildi. Ukraynalı militanların bu tür eylemlerine gelecekte de hızlı ve son derece sert yanıt verilecek" dedi.22 Mayıs'taki saldırı sırasında Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun Belgorod Bölgesi'nin Kozinka sınır noktasından sızdığı bilgisini paylaşan Şoygu, saldırıya cevaben düzenlenen terörle mücadele operasyonunda hava, topçu birliklerinin atışları ve sınır muhafız güçlerinin aktif eylemleriyle düşmanın yok edildiğinin altını çizdi.22 Mayıs'taki saldırı sonucunda 1 sivil ölmüş, 13'ü de yaralanmıştı. Saldırının ardından Rusya ordusu terörle mücadele operasyonu başlatmış ve bir gün sonra operasyon sona ermişti. 70 Ukraynalı asker öldürülürken 4 zırhlı araç ve 5 arazi imha edilmişti. Bakanlık, saldırıyı Ukrayna ordusunun kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde aldığı yenilgiyle ilişkilendirmişti.'Yeni bölgelerdeki birlikler için asker yetiştiriliyor'Özel askeri harekat sırasında Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgelerde askeri birlikler ve birimler kurulduğunu anlatan Şoygu, Savunma Bakanlığı'nın oralarda görev yapacak askerlere eğitim verdiğini kaydetti.Son dönemde eğitim ağındaki yükün önemli ölçüde arttığını söyleyen Şoygu, ancak bunun eğitim sürecinin kalitesini hiçbir şekilde etkilemediğini ifade etti.Askeri eğitim programlarının özel askeri harekattaki deneyim dikkate alarak güncellenmesi talimatı da veren Şoygu, askerlerin yeni muharebe tekniklerini öğrenmesi, silahları etkili biçimde kullanması, düşmanın taktik ve teçhizatını iyi bilmesi gerektiğini vurguladı.

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şoygu, sergey şoygu, rusya, belgorod, saldırı, açıklama