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Putin, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı: Ortaklık bağlarını güçlendireceğiz
Putin, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı: Ortaklık bağlarını güçlendireceğiz
Aliyev'e telgraf gönderen Putin, iki ülkenin ortaklık bağlarını güçlendireceğinden emin olduğunu vurguladı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T13:59+0300
2023-05-28T13:59+0300
2023-05-28T14:02+0300
dünya
rusya
azerbaycan
tebrik mesajı
vladimir putin
ilham aliyev
bağımsızlık günü
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Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mesajı gönderdi.'Küresel arenada hak ettiği otoriteye sahipsiniz'Azerbaycan'ın ekonomide ve sosyal alanlarda etkileyici başarılar elde ettiğini belirten Putin, "Küresel arenada hak ettiği otoriteye sahip olan Azerbaycan, uluslararası gündemdeki birçok önemli sorunun çözümünde aktif rol oynuyor" dedi.'İlişkiler müttefik etkileşim seviyesinde'Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin 'müttefik etkileşim seviyesine' çıktığını ve yapıcı işbirliğinin çeşitli alanlarda dinamik şekilde geliştiğini anlatan Putin, "Bakü ve Moskova'nın ortak çabalarla ortaklık bağlarının dost halklarımızın refahına olacak şekilde daha da güçlenmesini sağlayacağından eminim" ifadelerini kullandı.Putin, mesajının sonunda Aliyev'e sağlık ve başarı, Azerbaycan halkına da mutluluk ve refah temenni etti.
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rusya, azerbaycan, tebrik mesajı, vladimir putin, ilham aliyev, bağımsızlık günü
rusya, azerbaycan, tebrik mesajı, vladimir putin, ilham aliyev, bağımsızlık günü
Putin, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı: Ortaklık bağlarını güçlendireceğiz
13:59 28.05.2023 (güncellendi: 14:02 28.05.2023) Abone ol
Aliyev'e telgraf gönderen Putin, iki ülkenin ortaklık bağlarını güçlendireceğinden emin olduğunu vurguladı.
Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mesajı gönderdi.
'Küresel arenada hak ettiği otoriteye sahipsiniz'
Azerbaycan'ın ekonomide ve sosyal alanlarda etkileyici başarılar elde ettiğini belirten Putin, "Küresel arenada hak ettiği otoriteye sahip olan Azerbaycan, uluslararası gündemdeki birçok önemli sorunun çözümünde aktif rol oynuyor" dedi.
'İlişkiler müttefik etkileşim seviyesinde'
Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin 'müttefik etkileşim seviyesine' çıktığını ve yapıcı işbirliğinin çeşitli alanlarda dinamik şekilde geliştiğini anlatan Putin, "Bakü ve Moskova'nın ortak çabalarla ortaklık bağlarının dost halklarımızın refahına olacak şekilde daha da güçlenmesini sağlayacağından eminim" ifadelerini kullandı.
Putin, mesajının sonunda Aliyev'e sağlık ve başarı, Azerbaycan halkına da mutluluk ve refah temenni etti.