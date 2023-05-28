https://sputniknews.com.tr/20230528/putin-azerbaycanin-bagimsizlik-gununu-kutladi-ortaklik-baglarini-guclendirecegiz-1071681525.html

Putin, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı: Ortaklık bağlarını güçlendireceğiz

Putin, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı: Ortaklık bağlarını güçlendireceğiz

Aliyev'e telgraf gönderen Putin, iki ülkenin ortaklık bağlarını güçlendireceğinden emin olduğunu vurguladı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T13:59+0300

2023-05-28T13:59+0300

2023-05-28T14:02+0300

dünya

rusya

azerbaycan

tebrik mesajı

vladimir putin

ilham aliyev

bağımsızlık günü

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Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mesajı gönderdi.'Küresel arenada hak ettiği otoriteye sahipsiniz'Azerbaycan'ın ekonomide ve sosyal alanlarda etkileyici başarılar elde ettiğini belirten Putin, "Küresel arenada hak ettiği otoriteye sahip olan Azerbaycan, uluslararası gündemdeki birçok önemli sorunun çözümünde aktif rol oynuyor" dedi.'İlişkiler müttefik etkileşim seviyesinde'Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin 'müttefik etkileşim seviyesine' çıktığını ve yapıcı işbirliğinin çeşitli alanlarda dinamik şekilde geliştiğini anlatan Putin, "Bakü ve Moskova'nın ortak çabalarla ortaklık bağlarının dost halklarımızın refahına olacak şekilde daha da güçlenmesini sağlayacağından eminim" ifadelerini kullandı.Putin, mesajının sonunda Aliyev'e sağlık ve başarı, Azerbaycan halkına da mutluluk ve refah temenni etti.

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rusya, azerbaycan, tebrik mesajı, vladimir putin, ilham aliyev, bağımsızlık günü