Azerbaycan ve Ermenistan, birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıma konusunda anlaştı
18:38 25.05.2023 (güncellendi: 18:52 25.05.2023)
© AAAzerbaycan-Ermenistan
© AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkelerinin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ilk kez davet edildiği Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi zirvesinde Paşinyan ile toprak sorununu istişare etti.
Toplantı sırasında Paşinyan iki ülkenin toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak tanıma konusunda anlaşmaya vardığını söylerken Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın parçası olarak tanıdığını ve buna bağlı olarak barış anlaşması imzalama ihtimalinin bulunduğunu belirtti.
Aliyev, "Toprak bütünlüklerinin karşılıklı olarak tanınması temelinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda ciddi emareler mevcut" dedi.
Paşinyan, bölgedeki tüm ticaret ve ulaşım yollarının ve Ermenistan topraklarından geçen hatların önündeki engellerin kaldırılmasına hazır olduklarını da teyit etti.
Aliyev ve Paşinyan'ın açıklamalarından memnuniyet duyduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün üçlü zirve yapacaklarını ve tüm konuları yeniden etraflıca ele alma şansına sahip olacaklarını kaydetti.
Putin, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ve tüm bölgenin ekonomik kalkınması açısından önem taşıdığı açık şekilde görülen bu konular üzerinde anlaşma yapmayı başaracaklarını umduğunu ekledi.
Toplantı sırasında Paşinyan iki ülkenin toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak tanıma konusunda anlaşmaya vardığını söylerken Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın parçası olarak tanıdığını ve buna bağlı olarak barış anlaşması imzalama ihtimalinin bulunduğunu belirtti.
Aliyev, "Toprak bütünlüklerinin karşılıklı olarak tanınması temelinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda ciddi emareler mevcut" dedi.
Paşinyan, bölgedeki tüm ticaret ve ulaşım yollarının ve Ermenistan topraklarından geçen hatların önündeki engellerin kaldırılmasına hazır olduklarını da teyit etti.
Aliyev ve Paşinyan'ın açıklamalarından memnuniyet duyduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün üçlü zirve yapacaklarını ve tüm konuları yeniden etraflıca ele alma şansına sahip olacaklarını kaydetti.
Putin, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ve tüm bölgenin ekonomik kalkınması açısından önem taşıdığı açık şekilde görülen bu konular üzerinde anlaşma yapmayı başaracaklarını umduğunu ekledi.
'Zengezur Koridoru' ifadesi atışma yaşanmasına neden oldu
Aliyev'in konuşması sırasında 'Zengezur Koridoru' ifadesini kullanmasına Paşinyan tepki gösterdi.
Son yıllarda bu terimin Ermenistan'a yönelik toprak iddialarını göstermek için kullanıldığını kaydeden Paşinyan, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasındaki üçlü anlaşmalarda sadece 'Laçin Koridoru' ifadesinin kullanıldığını anımsattı.
Aliyev de, sözlerinde hiçbir toprak iddiasının bulunmadığının altını çizerek söz konusu terimin uluslararası pratikte kullanıldığını belirtti.
Tarafları uzlaştırmaya çalışan Putin, kullanılan terim konusunda anlaşmazlık olsa da, önemli olanın toprak bütünlüğü konusunda anlaşmaya varılması olduğunu ifade etti.
Son yıllarda bu terimin Ermenistan'a yönelik toprak iddialarını göstermek için kullanıldığını kaydeden Paşinyan, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasındaki üçlü anlaşmalarda sadece 'Laçin Koridoru' ifadesinin kullanıldığını anımsattı.
Aliyev de, sözlerinde hiçbir toprak iddiasının bulunmadığının altını çizerek söz konusu terimin uluslararası pratikte kullanıldığını belirtti.
Tarafları uzlaştırmaya çalışan Putin, kullanılan terim konusunda anlaşmazlık olsa da, önemli olanın toprak bütünlüğü konusunda anlaşmaya varılması olduğunu ifade etti.