https://sputniknews.com.tr/20230525/azerbaycan-ve-ermenistan-birbirlerinin-toprak-butunlugunu-tanima-konusunda-anlasti-1071574522.html

Azerbaycan ve Ermenistan, birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıma konusunda anlaştı

Azerbaycan ve Ermenistan, birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıma konusunda anlaştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkelerinin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıma konusunda anlaşmaya... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T18:38+0300

2023-05-25T18:38+0300

2023-05-25T18:52+0300

dünya

azerbaycan

ermenistan

anlaşma

ilham aliyev

nikol paşinyan

asya & pasifik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/0a/1043003395_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f91e210e0589e269c89b66cecad846b4.jpg

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ilk kez davet edildiği Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi zirvesinde Paşinyan ile toprak sorununu istişare etti.Toplantı sırasında Paşinyan iki ülkenin toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak tanıma konusunda anlaşmaya vardığını söylerken Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın parçası olarak tanıdığını ve buna bağlı olarak barış anlaşması imzalama ihtimalinin bulunduğunu belirtti.Aliyev, "Toprak bütünlüklerinin karşılıklı olarak tanınması temelinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda ciddi emareler mevcut" dedi.Paşinyan, bölgedeki tüm ticaret ve ulaşım yollarının ve Ermenistan topraklarından geçen hatların önündeki engellerin kaldırılmasına hazır olduklarını da teyit etti.Aliyev ve Paşinyan'ın açıklamalarından memnuniyet duyduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün üçlü zirve yapacaklarını ve tüm konuları yeniden etraflıca ele alma şansına sahip olacaklarını kaydetti.Putin, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ve tüm bölgenin ekonomik kalkınması açısından önem taşıdığı açık şekilde görülen bu konular üzerinde anlaşma yapmayı başaracaklarını umduğunu ekledi.'Zengezur Koridoru' ifadesi atışma yaşanmasına neden olduAliyev'in konuşması sırasında 'Zengezur Koridoru' ifadesini kullanmasına Paşinyan tepki gösterdi.Son yıllarda bu terimin Ermenistan'a yönelik toprak iddialarını göstermek için kullanıldığını kaydeden Paşinyan, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasındaki üçlü anlaşmalarda sadece 'Laçin Koridoru' ifadesinin kullanıldığını anımsattı.Aliyev de, sözlerinde hiçbir toprak iddiasının bulunmadığının altını çizerek söz konusu terimin uluslararası pratikte kullanıldığını belirtti.Tarafları uzlaştırmaya çalışan Putin, kullanılan terim konusunda anlaşmazlık olsa da, önemli olanın toprak bütünlüğü konusunda anlaşmaya varılması olduğunu ifade etti.

azerbaycan

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, ermenistan, anlaşma, ilham aliyev, nikol paşinyan, asya & pasifik