https://sputniknews.com.tr/20230522/pasinyandan-karabag-aciklamasi-azerbaycanin-bir-parcasi-olarak-tanimaya-haziriz-1071398355.html
Paşinyan’dan Karabağ açıklaması: Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız
Paşinyan’dan Karabağ açıklaması: Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınmasının, Ermeni nüfusunun güvenliğinin sağlanması halinde mümkün... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T15:32+0300
2023-05-22T15:32+0300
2023-05-22T15:32+0300
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nikol paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
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dağlık karabağ krizi
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugünkü basın toplantısında Erivan’ın Dağlık Karabağ’ı da kapsayacak şekilde Azerbaycan topraklarını tanımaya hazır olduğunu söyledi.Sputnik Ermenistan’ın sözlerini alıntıladığı Paşinyan, “86.6 bin kilometrekarelik bölge Dağlık Karabağ'ı da içeriyor. Ancak Dağlık Karabağ Ermenilerinin hakları ve güvenliği konusunun Hankendi-Bakü diyaloğu çerçevesinde tartışılması gerektiğini şarta bağlamalıyız” ifadelerini kullandı.Paşinyan ayrıca Ermenistan’ın söz konusu müzakerelerin yapılacağına dair uluslararası garantiler beklediğini vurguladı.
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paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan
paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan
Paşinyan’dan Karabağ açıklaması: Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınmasının, Ermeni nüfusunun güvenliğinin sağlanması halinde mümkün olduğunu belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugünkü basın toplantısında Erivan’ın Dağlık Karabağ’ı da kapsayacak şekilde Azerbaycan topraklarını tanımaya hazır olduğunu söyledi.
Sputnik Ermenistan’ın sözlerini alıntıladığı Paşinyan, “86.6 bin kilometrekarelik bölge Dağlık Karabağ'ı da içeriyor. Ancak Dağlık Karabağ Ermenilerinin hakları ve güvenliği konusunun Hankendi-Bakü diyaloğu çerçevesinde tartışılması gerektiğini şarta bağlamalıyız” ifadelerini kullandı.
Paşinyan ayrıca Ermenistan’ın söz konusu müzakerelerin yapılacağına dair uluslararası garantiler beklediğini vurguladı.