https://sputniknews.com.tr/20230522/pasinyandan-karabag-aciklamasi-azerbaycanin-bir-parcasi-olarak-tanimaya-haziriz-1071398355.html

Paşinyan’dan Karabağ açıklaması: Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız

Paşinyan’dan Karabağ açıklaması: Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınmasının, Ermeni nüfusunun güvenliğinin sağlanması halinde mümkün... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T15:32+0300

2023-05-22T15:32+0300

2023-05-22T15:32+0300

dünya

paşinyan

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

karabağ

dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

azerbaycan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/06/1062036596_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_4bc651a1d606e34e3adb3aa12e7ed523.jpg

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugünkü basın toplantısında Erivan’ın Dağlık Karabağ’ı da kapsayacak şekilde Azerbaycan topraklarını tanımaya hazır olduğunu söyledi.Sputnik Ermenistan’ın sözlerini alıntıladığı Paşinyan, “86.6 bin kilometrekarelik bölge Dağlık Karabağ'ı da içeriyor. Ancak Dağlık Karabağ Ermenilerinin hakları ve güvenliği konusunun Hankendi-Bakü diyaloğu çerçevesinde tartışılması gerektiğini şarta bağlamalıyız” ifadelerini kullandı.Paşinyan ayrıca Ermenistan’ın söz konusu müzakerelerin yapılacağına dair uluslararası garantiler beklediğini vurguladı.

karabağ

dağlık karabağ

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan