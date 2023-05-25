https://sputniknews.com.tr/20230525/putin-kafkasyadaki-durum-cozume-dogru-ilerliyor-1071585547.html

Putin: Kafkasya’daki durum çözüme doğru ilerliyor

Putin: Kafkasya’daki durum çözüme doğru ilerliyor

Kafkasya’daki durumun tüm zorluklara rağmen çözüm yönünde gelişmekte olduğunu dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ve Azerbaycan... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T23:56+0300

2023-05-25T23:56+0300

2023-05-25T23:56+0300

dünya

vladimir putin

azerbaycan

ermenistan

nikol paşinyan

ilham aliyev

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşmede, “Henüz yeterli sayıdaki zorluklar ve sorunlara rağmen genel olarak durumun çözüm yönünde geliştiğini düşünüyorum” diye konuştu.“Halâ çözüm bekleyen sorunlar var, ama bence ve bunu Azerbaycanlı ve Ermeni meslektaşlarımızla konuştuk, bunlar tamamen teknik nitelik taşıyor” diyen Rus lider, sorunun terminolojide olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette bu terimlerin arkasında, ilgili belgeler imzalandıktan sonra oluşacak gerçeklikler ve olayların doğru bir şekilde anlaşılması duruyor. Ama bizce, üçümüzü kastediyorum, bunlar aşılabilir engeller. Aslında bu sorunlar yok. Bunlar tamamen teknik sorular.”Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakanlarının bir hafta sonra bir araya gelerek Güney Kafkasya’da yolların açılmasıyla ilgili sorunları işleyeceğini bildiren Putin, “Bu şimdiye kadar çözülmemiş sorunların çözüleceğine dair umut veren iyi bir anlaşma” ifadelerini kullandı.Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki üçlü görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Öncesinde Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile ikili görüşmeleri yapıldı.

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vladimir putin, azerbaycan, ermenistan, nikol paşinyan, ilham aliyev