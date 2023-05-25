https://sputniknews.com.tr/20230525/putin-kafkasyadaki-durum-cozume-dogru-ilerliyor-1071585547.html
Putin: Kafkasya’daki durum çözüme doğru ilerliyor
Putin: Kafkasya’daki durum çözüme doğru ilerliyor
Kafkasya’daki durumun tüm zorluklara rağmen çözüm yönünde gelişmekte olduğunu dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ve Azerbaycan... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T23:56+0300
2023-05-25T23:56+0300
2023-05-25T23:56+0300
dünya
vladimir putin
azerbaycan
ermenistan
nikol paşinyan
ilham aliyev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşmede, “Henüz yeterli sayıdaki zorluklar ve sorunlara rağmen genel olarak durumun çözüm yönünde geliştiğini düşünüyorum” diye konuştu.“Halâ çözüm bekleyen sorunlar var, ama bence ve bunu Azerbaycanlı ve Ermeni meslektaşlarımızla konuştuk, bunlar tamamen teknik nitelik taşıyor” diyen Rus lider, sorunun terminolojide olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette bu terimlerin arkasında, ilgili belgeler imzalandıktan sonra oluşacak gerçeklikler ve olayların doğru bir şekilde anlaşılması duruyor. Ama bizce, üçümüzü kastediyorum, bunlar aşılabilir engeller. Aslında bu sorunlar yok. Bunlar tamamen teknik sorular.”Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakanlarının bir hafta sonra bir araya gelerek Güney Kafkasya’da yolların açılmasıyla ilgili sorunları işleyeceğini bildiren Putin, “Bu şimdiye kadar çözülmemiş sorunların çözüleceğine dair umut veren iyi bir anlaşma” ifadelerini kullandı.Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki üçlü görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Öncesinde Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile ikili görüşmeleri yapıldı.
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vladimir putin, azerbaycan, ermenistan, nikol paşinyan, ilham aliyev
vladimir putin, azerbaycan, ermenistan, nikol paşinyan, ilham aliyev
Putin: Kafkasya’daki durum çözüme doğru ilerliyor
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Kafkasya’daki durumun tüm zorluklara rağmen çözüm yönünde gelişmekte olduğunu dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalan sorunların teknik nitelik taşıdığını ve aşılabilir olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşmede, “Henüz yeterli sayıdaki zorluklar ve sorunlara rağmen genel olarak durumun çözüm yönünde geliştiğini düşünüyorum” diye konuştu.
“Halâ çözüm bekleyen sorunlar var, ama bence ve bunu Azerbaycanlı ve Ermeni meslektaşlarımızla konuştuk, bunlar tamamen teknik nitelik taşıyor” diyen Rus lider, sorunun terminolojide olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette bu terimlerin arkasında, ilgili belgeler imzalandıktan sonra oluşacak gerçeklikler ve olayların doğru bir şekilde anlaşılması duruyor. Ama bizce, üçümüzü kastediyorum, bunlar aşılabilir engeller. Aslında bu sorunlar yok. Bunlar tamamen teknik sorular.”
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakanlarının bir hafta sonra bir araya gelerek Güney Kafkasya’da yolların açılmasıyla ilgili sorunları işleyeceğini bildiren Putin, “Bu şimdiye kadar çözülmemiş sorunların çözüleceğine dair umut veren iyi bir anlaşma” ifadelerini kullandı.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki üçlü görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Öncesinde Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile ikili görüşmeleri yapıldı.