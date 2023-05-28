https://sputniknews.com.tr/20230528/erdogan-aciklama-yapiyor--1071698631.html

Erdoğan: Bugün kazanan sadece Türkiye'dir

Erdoğan: Bugün kazanan sadece Türkiye'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Erdoğan, "Biz 'öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T20:17+0300

2023-05-28T20:17+0300

2023-05-28T20:37+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

kısıklı

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Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 52.10'unu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önünde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: * Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum.* Teşkilatımızın tüm mensuplarımızı, sandık müşahitlerimizi, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum.* Sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum.* Hesap uzmanı ya bu işleri çok iyi bilir. Yüzde 1 bile oyu olmayan partilere kiralık 40 vekil verdi. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP, bunun hesabını bay bay Bay Kemal'e soracaktır. * Yerel seçimde İstanbul'u kazanmaya hazır mıyız? * Biz 'öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir.* Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez.* 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi, 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır.* Balkon konuşmasını Külliye'den yapacağız, tüm dünyaya sesleneceğiz.

kısıklı

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recep tayyip erdoğan, kısıklı