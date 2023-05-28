https://sputniknews.com.tr/20230528/erdogan-aciklama-yapiyor--1071698631.html
Erdoğan: Bugün kazanan sadece Türkiye'dir
Erdoğan: Bugün kazanan sadece Türkiye'dir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Erdoğan, "Biz 'öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T20:17+0300
2023-05-28T20:17+0300
2023-05-28T20:37+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
kısıklı
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Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 52.10'unu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önünde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: * Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum.* Teşkilatımızın tüm mensuplarımızı, sandık müşahitlerimizi, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum.* Sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum.* Hesap uzmanı ya bu işleri çok iyi bilir. Yüzde 1 bile oyu olmayan partilere kiralık 40 vekil verdi. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP, bunun hesabını bay bay Bay Kemal'e soracaktır. * Yerel seçimde İstanbul'u kazanmaya hazır mıyız? * Biz 'öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir.* Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez.* 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi, 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır.* Balkon konuşmasını Külliye'den yapacağız, tüm dünyaya sesleneceğiz.
kısıklı
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recep tayyip erdoğan, kısıklı
recep tayyip erdoğan, kısıklı
Erdoğan: Bugün kazanan sadece Türkiye'dir
20:17 28.05.2023 (güncellendi: 20:37 28.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Erdoğan, "Biz 'öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir" dedi.
Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 52.10'unu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önünde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum.
* Teşkilatımızın tüm mensuplarımızı, sandık müşahitlerimizi, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum.
* Sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum.
* Hesap uzmanı ya bu işleri çok iyi bilir. Yüzde 1 bile oyu olmayan partilere kiralık 40 vekil verdi. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP, bunun hesabını bay bay Bay Kemal'e soracaktır.
* Yerel seçimde İstanbul'u kazanmaya hazır mıyız?
* Biz 'öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir.
* Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez.
* 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi, 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır.
* Balkon konuşmasını Külliye'den yapacağız, tüm dünyaya sesleneceğiz.