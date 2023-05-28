https://sputniknews.com.tr/20230528/binali-yildirim-kemal-bey-yuze-vurur-ifadesi-yine-kazandik-bir-tanesi-1071702813.html

Binali Yıldırım: Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine kazandık bir tanesi

Binali Yıldırım: Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine kazandık bir tanesi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na videolu göndermede bulundu. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T21:39+0300

2023-05-28T21:39+0300

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2023 türkiye seçimleri

binali yıldırım

ak parti

kemal kılıçdaroğlu

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kesin olmayan sonuçlara göre CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.Yıldırım sosyal medya hesabından paylaşımda, “Kemal Bey, Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230528/bolu-belediye-baskani-ozcan-tarihi-cagrimdir-imamoglu-derhal-chpnin-basina-gecmelidir-1071702354.html

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binali yıldırım, ak parti, kemal kılıçdaroğlu