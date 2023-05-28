https://sputniknews.com.tr/20230528/binali-yildirim-kemal-bey-yuze-vurur-ifadesi-yine-kazandik-bir-tanesi-1071702813.html
Binali Yıldırım: Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine kazandık bir tanesi
Binali Yıldırım: Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine kazandık bir tanesi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na videolu göndermede bulundu. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T21:39+0300
2023-05-28T21:39+0300
2023-05-28T21:39+0300
2023 türkiye seçimleri
binali yıldırım
ak parti
kemal kılıçdaroğlu
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kesin olmayan sonuçlara göre CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.Yıldırım sosyal medya hesabından paylaşımda, “Kemal Bey, Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230528/bolu-belediye-baskani-ozcan-tarihi-cagrimdir-imamoglu-derhal-chpnin-basina-gecmelidir-1071702354.html
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binali yıldırım, ak parti, kemal kılıçdaroğlu
binali yıldırım, ak parti, kemal kılıçdaroğlu
Binali Yıldırım: Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine kazandık bir tanesi
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na videolu göndermede bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kesin olmayan sonuçlara göre CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.
Yıldırım sosyal medya hesabından paylaşımda, “Kemal Bey, Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA” ifadelerini kullandı.