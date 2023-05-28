https://sputniknews.com.tr/20230528/bolu-belediye-baskani-ozcan-tarihi-cagrimdir-imamoglu-derhal-chpnin-basina-gecmelidir-1071702354.html
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Tarihi çağrımdır, İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Tarihi çağrımdır, İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İmamoğlu'na seslendi ve "Tarihi çağrımdır, İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir" dedi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T21:30+0300
2023-05-28T21:30+0300
2023-05-28T21:30+0300
2023 türkiye seçimleri
tanju özcan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimlerine dair, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskanligi-secimi-2023-erdogan-ve-kilicdaroglunun-oy-oraninin-yuksek-oldugu-iller-1071700800.html
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tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu
tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Tarihi çağrımdır, İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İmamoğlu'na seslendi ve "Tarihi çağrımdır, İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimlerine dair, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Sn Kılıçdaroğlu”na emekleri için teşekkür ederiz..ama kendisini yanıltan,özellikle ilk turda yanlış yönlendiren,o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini,ülke menfaatlerinin önüne koyan,yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İMAMOĞLU derhal CHP nin başına geçmelidir.NOKTA"