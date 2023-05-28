https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskanligi-secimi-2023-erdogan-ve-kilicdaroglunun-oy-oraninin-yuksek-oldugu-iller-1071700800.html
Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüksek olduğu iller
Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüksek olduğu iller
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu için sandık başına gitti. Sandıklardan gelen sonuçlar netleşirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T21:02+0300
2023-05-28T21:02+0300
2023-05-28T21:02+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
seçim
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Türk siyasi tarihinde ilk kez, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu gerçekleşti. Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüksek olduğu iller, kamuoyu tarafından merak ediliyor. İşte Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy oranını ulaştığı iller...Erdoğan en yüksek oy oranını Bayburt'ta yakaladıBayburt: Yüzde 82.45 Gümüşhane: Yüzde 78.54 Çankırı: Yüzde 76.76 Yozgat: Yüzde 76.36 Rize: Yüzde 75. 86Tunceli'de Kılıçdaroğlu en yüksek oy oranına ulaştıTunceli: Yüzde 82.81 Şırnak: Yüzde 76.29 Hakkari: Yüzde 72.09 Diyarbakır: Yüzde 71.61 Kırklareli: Yüzde 68.42
https://sputniknews.com.tr/20230528/turkiye-cumhurbaskanligi-seciminin-2-turu-1071571631.html
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kılıçdaroğlu seçim, erdoğan seçim, kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüksek olduğu iller, erdoğan'ın oy oranının yüksek olduğu iller
kılıçdaroğlu seçim, erdoğan seçim, kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüksek olduğu iller, erdoğan'ın oy oranının yüksek olduğu iller
Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüksek olduğu iller
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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu için sandık başına gitti. Sandıklardan gelen sonuçlar netleşirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüksek olduğu iller takip ediliyor.
Türk siyasi tarihinde ilk kez, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu gerçekleşti. Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüksek olduğu iller, kamuoyu tarafından merak ediliyor.
İşte Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy oranını ulaştığı iller...
Erdoğan en yüksek oy oranını Bayburt'ta yakaladı
Tunceli'de Kılıçdaroğlu en yüksek oy oranına ulaştı