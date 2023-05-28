https://sputniknews.com.tr/20230528/turkiye-cumhurbaskanligi-seciminin-2-turu-1071571631.html
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu
Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Adayların oy oranları anlık ve canlı bilgilerle Sputnik'in infografiğinde. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T17:11+0300
2023-05-28T17:11+0300
2023-05-28T18:57+0300
2023 türkiye seçimleri
infografik
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071571209_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5410e0cc39a96afb7e43b4bfabb670f2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071571209_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8ff46572c62baedd81f1abf398686eb0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, инфографика
infografik, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, инфографика
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu
17:11 28.05.2023 (güncellendi: 18:57 28.05.2023) Abone ol
Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Adayların oy oranları anlık ve canlı bilgilerle Sputnik'in infografiğinde.