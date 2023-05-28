https://sputniknews.com.tr/20230528/secim-sonuclarina-iliskin-kilicdaroglundan-ilk-aciklama-1071702703.html

Seçim sonuçlarına ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız

Seçim sonuçlarına ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunda resmi olmayan sonuçlar netleşti. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T21:41+0300

2023-05-28T21:41+0300

2023-05-28T21:58+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071703406_1:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_b2058a33a6796ae982863d3c17e59f01.jpg

AA verilerine göre, sandıkların yüzde 99.49'u açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.10 oy oranına ulaşırken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47.90 oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni Erdoğan'ın kazanmasının ardından Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklamasında bulundu.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım, yummadım. Eziyetlere, haksız, hukuksuz, adaletsiz bir düzene karşı susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım.* Milyonlarca göçmenin gelip de sizin 2. sınıf vatandaş olmanıza susamazsın, susmadım. Evlatlarımız işsiz güçsüz hayata tutunmaya çalışırken hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim.* Her gün, her şeye zam gelirken, benim halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi.* Bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız, hukukunuz için kimse sizi ezmesin diye bolluk içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye devam edeceğim.* Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi, bir adamın ayakları altına serildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara, yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın genel başkanlarına, teşkilatlarına, seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan vatandaşlarıma teşekkür ederim.* Halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen ortaya çıktı. CHP ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. * Bu vatan için ne yapsak azdır. Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında ilk olarak bizler duracağız. * Öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız.

https://sputniknews.com.tr/20230528/turkiye-cumhurbaskanligi-seciminin-2-turu-1071571631.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, seçim