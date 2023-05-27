https://sputniknews.com.tr/20230527/ogan-bu-karari-almamizda-aksenere-inceye-ve-simdi-bize-yapilanlarin-cok-buyuk-etkisi-var-1071646879.html

Oğan: Bu kararı almamızda Akşener'e, İnce'ye ve şimdi bize yapılanların çok büyük etkisi var

Oğan: Bu kararı almamızda Akşener'e, İnce'ye ve şimdi bize yapılanların çok büyük etkisi var

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin, "Bu kararı almamızda seçim öncesi Sayın Meral... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T14:15+0300

2023-05-27T14:15+0300

2023-05-27T14:18+0300

2023 türkiye seçimleri

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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Antalya'da bir otelde Sinan Oğan'a gönül veren vatandaşlar ve teşkilat buluşması programına katıldı.Oğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu programdaki konuşmasında, 14 Mayıs öncesinde Antalya programını iptal ettiklerini, o gün kendileri için oy istemeye gelmeyi planladıkları kente bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istemeye geldiğini belirtti.Erdoğan'ı destekleme kararı vermeden önce Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Oğan, Kılıçdaroğlu'na, "Türkiye'nin içinden geçtiği hassas süreci görüyorsunuz. Etrafımızda yaşananları görüyorsunuz. Mevcut geçilmiş olan sistemde cumhurbaşkanlığı ile parlamentonun aynı ittifakta olmasının önemini de biliyorsunuz. Siz eğer bizim desteğimizle yarın seçilirseniz parlamento çoğunluğunu elde edememiş bir cumhurbaşkanı olarak ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?" diye sorduğunu dile getirdi.Oğan, bu sorusuna cevap alamadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Utanmasalar 'Sayın Erdoğan sen de çekil ancak öyle seçimi kazanacağız' diyecekler'Oğan, CHP'nin milletvekili listelerini kötü yaptığına işaret ederek, şöyle devam etti:'Seçim öncesinde kalp yapıyordunuz şimdi linç yapıyorsunuz'Meselenin sadece HDP olmadığına işaret eden Oğan, şunları kaydetti:Sinan Oğan, seçimlere kararlı şekilde çıkarak mücadelelerini verdiklerini bildirerek, "Biz tabanımızla arkadaşlarımızla istişare ettik ve en doğru kararın Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek olduğunu gördük. İnanıyoruz ki bizimle beraber Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler de bu doğru kararı destekleyeceklerdir. Peki biz Karabağ'ı değil de Kandil'i mi destekleseydik? Karabağ'da Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleye 'Türkiye oraya cihatçıları gönderiyor' diyenleri mi destekleyecektik? Ahıskalı kardeşlerimizin olduğu yerde olmayıp da HDP'lilerin olduğu yerde mi olacaktık? Türk dünyasının olduğu yerde olmayıp da kendilerine farklı dünyalar kurmaya çalışanların yanında mı olacaktık?" diye konuştu.Katılımcılara "Zengezur Koridoru'nu bypass edenlerin yanında mı duracaktık?" diye soran Oğan, şöyle konuştu:Oğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı programda yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'ta herkesin sandığa gitmesi tavsiyesinde bulundu.Sandıkta gereğini yapacaklarının altını çizen Oğan, "O gereğini yaptığımız zaman, küsuratlarla değil yüksek bir farkla o seçimi aldığımız zaman, inşallah Türkiye'nin dostlarını sevindireceğiz düşmanlarını ise kahredeceğiz." dedi.Yüzyılın seçimini yaptıklarına dikkati çeken Oğan, "Mustafa Kemal Atatürk'ün oturmuş olduğu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında oturacak kişinin üzerinde HDP gölgesi olmasın.' diye yola çıktık. Biz Cumhurbaşkanlığına aday olduğumuzda ortaya koyduğumuz adaylık gerekçelerimizin başında HDP'nin Türk siyasetinde belirleyici olma unsurunu ortadan kaldırmaktı. Biz bunu başardık." diye konuştu.'Artık kimse Türkiye'de HDP güzellemesi yapmıyor'Türk milliyetçilerinin üzerinde büyük bir tarihi sorumluluk bulunduğuna işaret eden Oğan, şöyle konuştu:Türk milliyetçileri olarak kararlı bir şekilde HDP'nin ve PKK'nın Türk siyasetindeki etkisini kıracaklarını aktaran Oğan, "Dün milliyetçi olanlarla değil, dün HDP güzellemesi yapıp, Demirtaş'a özgürlük naraları, çığlıkları atanların bugün Göktürk bayrağı altında miting yapmalarına bakmayız. Bunların milliyetçiliği mevsimliktir. Hatta mevsimlik değil, haftalıktır. Bir hafta sonra bitecek bunların milliyetçiliği. Emin olunuz. Bunlar yine özüne dönecek ve HDP güzellemesi yapacaklar. Bazı milliyetçi arkadaşlarımızın bunlar kafasını çelmeye çalışıyor. Gördük demokrasiyi bize her türlü hakareti kendilerine reva görenler bu ülkeye demokrasi getiremezler. O sebeple mevsimlik milliyetçilik anlayışında olanların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir. Ben bu seçimlerde bize destek veren arkadaşlarımızın hatta bu seçimlerde bize destek vermeyen ve sandığa gitmeyen arkadaşlarımızın da istikrarlı ve kararlı bir şekilde sandığa gideceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.'Hiçbir Türk milliyetçisi HDP'nin olduğu yerde olamaz, olmayacaktır da'Bu seçimleri yüksek bir farkla almanın öneminin altını çizen Oğan, "Bize değer, gönül veren arkadaşlar sandıklara mutlaka gidin. Sandıklarda ismimiz olmayacaktır ama biz tarafımızı belli ettiğimiz için sizin tarafınız da bizim tarafımız olacaktır. Biz artık aynı taraftayız. Biz HDP'nin tarafında değiliz, HDP'nin olduğu yerin karşısındayız. Hiçbir Türk milliyetçisi HDP'nin olduğu yerde olamaz, olmayacaktır da." değerlendirmesinde bulundu.Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerinde kendilerine bir takım önerilerde bulunduğunun altını çizen Oğan, şunları kaydetti:Sığınmacıların gönderilmesi konusunda da Kılıçdaroğlu'nun bir hafta içerisinde fikir değiştirdiğine dikkati çeken Oğan, şöyle devam etti:'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararımızın gereğini yapacağız, göreceksiniz'Ortaya koydukları ilkelerinin Cumhur ittifakının ilkeleriyle daha çok örtüştüğünü gördüklerini kaydeden Oğan, "Bizim ilkelerin hayata geçirilmesinin Cumhur ittifakı ile gerçekleşebileceğini gördük. Önemli bir kısmı zaten yapılıyor. Benim de siyaset yaptığım MHP'nin de olduğu sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de gidip HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik? Bizim aramızda şu veya bu sorunlar olabilir ama memleket, millet söz konusu olduğu zaman inşallah Türk milliyetçileri, Türk milleti birleşecektir ve 28 Mayıs'ta Türk milliyetçilerinin ne olduğunu elalem görecektir. Bütün Türk milliyetçilerine, Atatürkçülere, bizimle beraber olan Sinan Oğan gönüllüleri başta olmak üzere Türkiye İttifakı Partisi, Ülkem Partisi, Vatan ve Hürriyet Partisi başta olmak üzere ki bu ittifakımızın içinde olan 3 parti Cumhurbaşkanımızı destekleme kararı almıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararımızın gereğini yapacağız, göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.Seçim sonuçlarının kendilerine Türk milliyetçilerinin nerede olduğunu göstereceğine anlatan Oğan, sözlerini şöyle tamamladı:

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