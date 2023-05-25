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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/sinan-ogan-trt-haberde-siginmacilarin-bir-plan-cercevesinde-geri-donusunu-konustuk-1071583552.html
Sinan Oğan TRT Haber'de: Sığınmacıların bir plan çerçevesinde geri dönüşünü konuştuk
Sinan Oğan TRT Haber'de: Sığınmacıların bir plan çerçevesinde geri dönüşünü konuştuk
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T22:42+0300
2023-05-25T22:49+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
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Sinan Oğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) Yaptığımız açıklamada da ifade ettik, asla bir pazarlık söz konusu olmadı. İnsanlar o kadar değişik seneryolar yazıyorlar ki hayalgüçlerine şaşırıyorum. Bir pazarlık görüşmesi değildi. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların def edilmesi konuşuldu. Türk devletleri konuşuldu, Türk Devletleri Teşkilatı konuşuldu.Elbette ki hassasiyetimiz bunlardır. Bütün konuşulanlar Türkiye'nin daha güçlü olması için neler yapılabilir, nasıl katkımız olabilir bunlar konuşuldu. 'Afet Bakanlığı'na Cumhurbaşkanımız sıcak baktı'Hem bizim tarafımızdan cumhurbaşkanına destek açıklamasında bu konuştuğumuz konular ifade edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da canlı yayınlarında konuştu. Afet bakanlığı konuşuldu, Bu konuya cumhurbaşkanımız sıcak baktı. Bizim süreç boyunca ifade ettiğimiz bütün başlıklar konuşuldu.Sayın cumhurbaşkanımız tek bir tanesine bile karşı çıkmadı. Hatta bu konular sizin kırmızı çizginiz olduğu kadar bizim de kırmızı çizgimiz dedi. Anayasa'nın ilk 4 maddesi, 66. Madde hepsi konuşuldu.Ali Babacan'ın partisinden 66. Maddeye dönük çalışma vardı. Biz kimsenin 66. Maddeye dokunamayacağını kesinleştirmiş olduk.Suriyeli sığınmacıların dönüşüOrada bir PKKistan kurma hayali var. Hatta bizim Hatay'ı da tehdit ediyor. Türkiye'nin askeri operasyonları bu planı yerle bir etmiştir. Sığınmacıların dönüşüyle de bu proje sonsuza dek çöpe atılacaktır.Türkiye bir taraftan operasyon yapıyor. Diğer taraftan da sürdürdüğü imar çalışmalarıyla da onların güvenle dönmelerini sağlıyor.'Öbür tarafta o ciddiyeti göremedim'Türkiye'nin bu konudaki politikaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu dönüşler eminim ki daha da artacak. Sayın Kılıçdaroğlu sığınmacı mevzusunda yeni yeni 1 hafta içerisinde konuşmaya başladı. Öbür tarafta o ciddiyeti göremedim.
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Sinan Oğan TRT Haber'de: Sığınmacıların bir plan çerçevesinde geri dönüşünü konuştuk

22:42 25.05.2023 (güncellendi: 22:49 25.05.2023)
© AASinan Oğan
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Sinan Oğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) Yaptığımız açıklamada da ifade ettik, asla bir pazarlık söz konusu olmadı. İnsanlar o kadar değişik seneryolar yazıyorlar ki hayalgüçlerine şaşırıyorum. Bir pazarlık görüşmesi değildi. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların def edilmesi konuşuldu. Türk devletleri konuşuldu, Türk Devletleri Teşkilatı konuşuldu.
Elbette ki hassasiyetimiz bunlardır. Bütün konuşulanlar Türkiye'nin daha güçlü olması için neler yapılabilir, nasıl katkımız olabilir bunlar konuşuldu.

'Afet Bakanlığı'na Cumhurbaşkanımız sıcak baktı'

Hem bizim tarafımızdan cumhurbaşkanına destek açıklamasında bu konuştuğumuz konular ifade edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da canlı yayınlarında konuştu. Afet bakanlığı konuşuldu, Bu konuya cumhurbaşkanımız sıcak baktı. Bizim süreç boyunca ifade ettiğimiz bütün başlıklar konuşuldu.
Sayın cumhurbaşkanımız tek bir tanesine bile karşı çıkmadı. Hatta bu konular sizin kırmızı çizginiz olduğu kadar bizim de kırmızı çizgimiz dedi. Anayasa'nın ilk 4 maddesi, 66. Madde hepsi konuşuldu.
Ali Babacan'ın partisinden 66. Maddeye dönük çalışma vardı. Biz kimsenin 66. Maddeye dokunamayacağını kesinleştirmiş olduk.

Suriyeli sığınmacıların dönüşü

Orada bir PKKistan kurma hayali var. Hatta bizim Hatay'ı da tehdit ediyor. Türkiye'nin askeri operasyonları bu planı yerle bir etmiştir. Sığınmacıların dönüşüyle de bu proje sonsuza dek çöpe atılacaktır.
Türkiye bir taraftan operasyon yapıyor. Diğer taraftan da sürdürdüğü imar çalışmalarıyla da onların güvenle dönmelerini sağlıyor.

'Öbür tarafta o ciddiyeti göremedim'

Türkiye'nin bu konudaki politikaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu dönüşler eminim ki daha da artacak. Sayın Kılıçdaroğlu sığınmacı mevzusunda yeni yeni 1 hafta içerisinde konuşmaya başladı. Öbür tarafta o ciddiyeti göremedim.
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