https://sputniknews.com.tr/20230523/adalet-bakani-bozdag-sinan-ogan-ilkesel-bir-tutum-ortaya-koydu-1071453809.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Sinan Oğan ilkesel bir tutum ortaya koydu

Adalet Bakanı Bozdağ: Sinan Oğan ilkesel bir tutum ortaya koydu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T15:18+0300

2023-05-23T15:18+0300

2023-05-23T15:18+0300

2023 türkiye seçimleri

bekir bozdağ

adalet bakanlığı

ak parti

seçim

recep tayyip erdoğan

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Bakan Bozdağ, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasıyla ilgili soru üzerine Bozdağ, ilk turda gösterdiği başarı nedeniyle Oğan'ı kutladı.Bozdağ, Oğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:'Pazarlık veya hesapla yapılmış bir birliktelik değil'Sinan Oğan'ın, Türk siyasetinin yeni döneminde çok konuşulacak isimlerden biri olacağını ifade eden Bozdağ, herkesin Oğan'ı yakından takip edeceğini söyledi.Bozdağ, Türk siyasetinde bir Oğan gerçeği olduğunu artık herkesin görmesinde fayda olduğunu belirterek, "Ancak Sayın Oğan'ın bu açıklamasından sonra CHP'ye destek veren kesimler tarafından bir lince tabi tutulduğunu da görüyoruz. Çok ilginçtir. Yani Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı açıklamış olsa, kendi görüşlerini ayaklar altına alarak böyle bir tutum koymuş olsa Sayın Oğan'dan daha iyisi, güzeli olmayacaktı. Ama eğer onu değil de Sayın Cumhurbaşkanı'mızı destekleme kararı alırsa ondan daha kötü kimse yok." dedi.Oğan'a yapılan linç girişimlerini ve ilkel tutumu lanetleyen Bozdağ, bunun bir ahlak düşüklüğü olduğunu dile getirdi.Bozdağ, Oğan'ın, Erdoğan'a destek vermesi konusunda gündeme gelen "pazarlık" iddialarıyla ilgili soru üzerine de bunun pazarlık veya hesapla yapılmış bir birliktelik olmadığını vurguladı.'Türk halkı, büyük bir demokratik olgunluk gösterdi'14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmeleri sorulan Bozdağ, 14 Mayıs'ta yapılan seçimde Türk halkının büyük bir demokratik olgunluk gösterdiğini, seçimlerin şaibesiz ve toplumu rahatsız edecek bir görüntüye rastlanmadan tamamlandığını kaydetti.Vatandaşın 14 Mayıs'ta yaptığı tercihle, "Gündemimde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirme diye bir şey yok." mesajı verdiğini bildiren Bozdağ, seçim sonuçlarıyla Türkiye'nin artık sistem tartışmalarıyla kaybedecek vakti olmadığının ilan edildiğini söyledi.Bozdağ, deprem bölgesinde Erdoğan ve AK Parti'nin oylarının yüksek çıkmasının ardından depremzedelere bazı kesimlerce hakaret edildiğinin hatırlatılması üzerine, şöyle devam etti:Bu tutum karşısında şaşırmadığını dile getiren Bozdağ, "Bildik CHP, dedim. Bunlar hep böyle yapıyor. Şimdi de kendilerini tekrar ediyorlar. Ama bunlara en güzel cevabı, yine deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın ve ayrıca Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan her bir insanımızın da bu saygısız siyasi tutuma sandıkta reyleriyle vereceğine yürekten inanıyorum." dedi.Deprem bölgesinde yaşayanların neden Erdoğan'a oy verdiklerine bakmak gerektiğine işaret eden Bozdağ, "Erdoğan'a güveniyorlar. 'Yaparsa Erdoğan yapar' diyorlar. 'Sözünü tutarsa bu tutar' diyorlar. 'Bize evimizi bu verir' diyorlar. 'Bu enkazları, bu kaldırır, burayı yeniden imar, ihya, inşa, Erdoğan yapar' diyorlar. Bu güveni sağlamış Sayın Cumhurbaşkanı." diye konuştu.'Değişmesi gereken iktidar değil muhalefettir'"28 Mayıs'ta yapılacak seçimin ardından siyasette, özellikle muhalefette yeni bir dizayn görecek miyiz?" sorusuna Bozdağ, "Kanaatim şu, vatandaş sandığa el koydu. Vatandaşın, 16 seçimi kazanan bir iktidara 17'nci seçimi de vererek yoluna devam kararını sandıkta vereceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye'de iktidar sorunu yoktur. Başarılı bir iktidar var, dirayetli bir iktidar var ve Cumhurbaşkanı'mız ülkenin dört bir yanını eserlerle donattı. Millet de bunun şahidi. Ama Türkiye'de başarısız bir muhalefet var. Muhalefet sorunu var esasında." karşılığını verdi.Bozdağ, değişmesi gerekenin iktidar değil muhalefet olduğunu belirterek, "O nedenle Cumhurbaşkanı'mızın yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla seçilecek olması, muhalefette büyük bir değişimin de düğmesine, sandıkta halk tarafından basılması anlamına gelir. Muhalefette büyük bir değişimin 28 Mayıs'tan sonra yaşanacağına inanıyorum. Eğer bir değişim olmaz, eski tas, eski hamam yoluna devam ederse zaten vatandaş muhalefete bu sefer bir dahaki seçimde daha büyük bir kırmızı kartı gösterecektir." dedi.Kılıçdaroğlu ve muhalefetin son günlerde "milliyetçi" bir söylemi tercih etmeye başlamasına ilişkin soru üzerine Bozdağ, "Benim kanaatim bu değişim, milleti aldatmaya dönük bir değişiklik. Çünkü seçim sonuçlarına baktılar ki kendi söylemleri kendilerine oy getirmedi, milliyetçi bir söyleme sarılmak suretiyle açık kapatmak istiyor." ifadelerini kullandı.Bakan Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:'Seçim güvenliğinde, Türkiye'nin demokratik işleyişinde sıkıntı yok'Seçim güvenliğine ilişkin soruyu yanıtlarken Bozdağ, Türkiye'de en güvenli yapılan işlerin başında seçimin geldiğini, seçimde hile yapılmasının kanunen ve fiilen imkansız olduğunu belirtti.Seçim güvenliğiyle ilgili manipülasyon yapanların 14 Mayıs'ta boşa düştüğünü kaydeden Bozdağ, şu açıklamalarda bulundu:Cumhur İttifakı'nın Mecliste çoğunluğu elde etmesinin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vatandaş tarafından benimsenmiştir." anlamına gelip gelmediğine ilişkin soruya Bozdağ, verilen seçim mesajlarının başında bunun geldiğini belirterek karşılık verdi.'21 kişiyle ilgili adli işlem yapıldı'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin seçime etkisine ilişkin Bozdağ, mutlaka etkisinin olduğunu ancak oran verme imkanının bulunmadığını ifade etti.İnce'nin itibar suikastına kurban gittiğini belirten Bozdağ, konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmayla ilgili de "Şu anda 21 kişiyle ilgili adli işlem yapıldı. Bazıları tutuklandı, bazıları hakkında adli kontrol, bazıları hakkında da başka tedbirlere başvuruldu. Soruşturma devam ediyor. Bu işin arkasında, içinde, önünde, yanında kim varsa soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın." dedi.'Türkiye'de herkes yeni anayasa yapımı konusunda müttefik'Mecliste çoğunluğu elinde bulundurmasına rağmen anayasa değişikliği konusunda yeterli çoğunluğu sağlayamayan Cumhur İttifakı'nın bunu nasıl aşacağına yönelik bir soru üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:'Türk halkı, 'Başkanımızı Washington, Londra, Paris değil biz seçeriz' dedi'Bozdağ, ABD başta olmak üzere yabancı devletlerin seçimlere olan ilgisine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:'Bu millet yalana, dolana oy vermez'Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Malkoçoğlu" benzetmesi yapmasıyla ilgili soru üzerine Bozdağ, 14 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu milliyetçi bir dil kullanmaya başlayınca bunu söylediğini kaydetti.Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi bir dil kullanmasına karşın buna uygun tutum sergilemediğini ifade eden Bozdağ, göründüğü gibi olmanın, bu milletin takdir ettiği bir şey olduğunu bildirdi.Bozdağ, "Zannediyorlar ki 14 Mayıs'tan sonra milliyetçi söylem yaparsak, PKK, FETÖ, diğer terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na desteğini kamufle etmiş oluruz. Millet bunu görmez, bize oy verir. Bu millet bizden çok akıllı. Aziz milletimizin, emin olun basireti de feraseti de siyasetçilerden daha ileride. Kimin ne yaptığını, hangi hesabı yaptığını bizden daha iyi biliyorlar. O yüzden sandıkta yanılmayacaklar, aldanmayacaklar ve sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Sen bizi aldatamazsın, değil Malkoçoğlu, ne olursan ol, bizden sana oy yok' mesajı vereceğine inanıyorum. Çünkü bu millet yalana, dolana oy vermez." diye konuştu.

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bekir bozdağ, adalet bakanlığı, ak parti, seçim, recep tayyip erdoğan