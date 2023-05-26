https://sputniknews.com.tr/20230526/sinan-ogan-taleplerim-olsaydi-sayin-kilicdaroglu-hepsini-karsilamaya-hazirdi-1071629655.html

Sinan Oğan: Taleplerim olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu hepsini karşılamaya hazırdı

Sinan Oğan: Taleplerim olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu hepsini karşılamaya hazırdı

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Hakaret eden herkese dava açacağım. Türkiye'deki bu linç kültürüyle hesaplaşacağım. Aileme varacak kadar bu... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T20:39+0300

2023-05-26T20:39+0300

2023-05-26T20:39+0300

2023 türkiye seçimleri

ata ittifakı

sinan oğan

seçim

ilham aliyev

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

kemal kılıçdaroğlu

mansur yavaş

ankara büyükşehir belediyesi

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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kendisiyle ilgili eleştirilere yönelik soruya Oğan, şu yanıtı verdi:'Sayın Aliyev'in işi gücü yok 'Türkiye'de o onu desteklesin, bu bunu desteklesin' desin'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kendisini "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesi" yönünde ikna ettiği iddialarının sorulması üzerine Oğan, "Böyle bir şey olabilir mi? Akıl var, mantık var. Sayın Aliyev'in işi gücü yok 'Türkiye'de o onu desteklesin, bu bunu desteklesin' desin. Yani biz kendi özgür irademizle birini destekleyemez miyiz? İlla Putin'in, Aliyev'in mi araması lazım? Bizim tabanımızın 'şurayı destekleyelim veya burayı destekleyelim' şeklindeki çağrılarının bir anlamı yok mu? Var. Ben bu çağrılara kulak asarak Sayın Erdoğan'ı destekledim" ifadelerini kullandı.'Kılıçdaroğlu ile görüşmemizde ikna olmadım'Oğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisiyle ilgili iddialarının sorulması üzerine, şunları söyledi:'Sayın Erdoğan'dan benim hiçbir talebim olmadı'Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik bir teklifi olup olmadığına ilişin soruya şu karşılığı verdi:'Bu ilkeler Sayın Erdoğan tarafından da kabul edildi'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddia edildiği gibi bir randevu talep etmediğini belirten Oğan, "Bir pazarlık asla olmadı. Karşılıklı şunu yapalım, bunu yapalım öyle bir teklif olmadı. Biz ortaya birtakım ilkeler koyduk. Bu ilkeler Sayın Erdoğan tarafından da kabul edildi" dedi.Bu ilkeleri madde madde konuştuklarını anlatan Oğan, "O ilkelerin neredeyse tamamı, Sayın Özdağ'ın da Millet İttifakı'na sunduğu ve kabul edilen ilkelerle neredeyse birebir aynı. Dolayısıyla ortada pazarlık değil, ilkeler var" diye konuştu.Oğan, ilkeler arasında Afet Bakanlığı'nın kurulmasının olduğunu belirterek, Afet Bakanlığı'nın kendisine teklif edilmesi halinde kabul edip etmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, herhangi bir bakanlık talebi olmadığının altını çizdi.'Bana bu konuda gerçekten haksızlık yapılıyor'Bakanlık gibi bir derdinin olmadığını vurgulayan Oğan, "Bana bu konuda gerçekten haksızlık yapılıyor. Bu ülke, iyi olsun benim başka hiçbir isteğim yok. Türkiye'nin, Türk dünyasıyla ilişkileri sağlam temellere otursun. Türkiye'de terör örgütleriyle aktif ve kararlı mücadele devam ettirilsin, benim başka hiçbir beklentim yok" ifadelerini kullandı.'Ben hiçbir siyasi partiye geçmedim, geçmeyi de düşünmüyorum'Oğan, "28 Mayıs'tan sonra AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusunu, "Hayır. Ben hiçbir siyasi partiye geçmedim, geçmeyi de düşünmüyorum" diye yanıtladı.28 Mayıs'tan sonra ne yapacağına dair soru üzerine de "28 Mayıs'tan sonra siyasette devam edeceğiz. Türkiye'de ilk gönüllü çalışmasını biz yaptık. Türkiye'nin her yerinde Sinan Oğan gönüllüleri var" dedi.Bunu devam ettireceklerini belirten Oğan, "Biz gelecek Türkiye'sinde siyasette var olacağız. Gelecek Türkiye'sini biz yöneteceğiz" değerlendirmesini yaptı.'Oğan gönüllüleri, Türkiye'de hiçbir beklentileri olmadan siyaset yapan insanlardır'Bir parti kurmak, başka bir inisiyatif almak için acele etmediklerini, önceliklerinin Sinan Oğan gönüllülerinin Türkiye genelinde örgütlenmesini yapmak olduğunu söyleyen Oğan, şunları kaydetti:28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteğin ne kadar oy getireceğine ilişkin soruya Oğan, ciddi bir oy getireceğini, hatta çarpan eskisi olacağı kanaatinde olduğunu aktardı.Cumhur İttifakı'na destek olduklarında belli bir çoğunlukla seçim alınırsa daha güçlü bir hükümet algısı oluşacağını belirten Oğan, şu görüşleri paylaştı:'Yüzde 53 ve üzeri'Oğan, seçimlerdeki oy oranı tahminine ilişkin olarak da "Ben ciddi bir oy oranıyla seçimin Sayın Erdoğan tarafından alınacağı kanaatindeyim. Yüzde 53 ve üzeri" dedi.Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs sonrası daha milletçi söylemlerde bulunduğunun hatırlatılması üzerine Oğan, bunun seçmeni etkilemeyeceğini söyledi.Ümit Özdağ'ın kendisinin Cumhur İttifakı'na desteğini bilip bilmediğine ilişkin soru üzerine Oğan, şunları kaydetti:'Erdoğan'ın kazanması gerektiğine inandığım için buradayım'Cumhur İttifakı'na destek olmalarının kendilerini doğruları ve yanlışları söylemekten alıkoymayacağını vurgulayan Oğan, şöyle konuştu:'Eğer kendisinin şu an bir şansı daha varsa benim sayemdedir'Kılıçdaroğlu'nun kendisine bir televizyon kanalında hakarete varan laflar ettiğini belirten Oğan, şöyle devam etti:Oğan, vatandaşları, 28 Mayıs seçiminde daha güçlü bir hükümet, daha güçlü bir Türkiye için Erdoğan'a oy vermeye davet etti.

https://sputniknews.com.tr/20230526/sinan-ogan-yarin-insallah-cavusoglu-ile-antalyada-olacagiz-1071623743.html

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