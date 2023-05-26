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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/sinan-ogan-yarin-insallah-cavusoglu-ile-antalyada-olacagiz-1071623743.html
Sinan Oğan: Yarın inşallah Çavuşoğlu ile Antalya'da olacağız
Sinan Oğan: Yarın inşallah Çavuşoğlu ile Antalya'da olacağız
Ata İttifakı lideri Oğan yarın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Antalya ziyareti gerçekleştireceklerini belirtti. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
ata ittifakı
mevlüt çavuşoğlu
ak parti
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan Sİnan Oğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Oğan "Yarın inşallah Sn. Çavuşoğlu ile beraber Antalya’da olacağız. Tüm Antalyalı hemşehrilerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230525/sinan-ogan-trt-haberde-siginmacilarin-bir-plan-cercevesinde-geri-donusunu-konustuk-1071583552.html
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sinan oğan, ata ittifakı, mevlüt çavuşoğlu, ak parti, recep tayyip erdoğan
sinan oğan, ata ittifakı, mevlüt çavuşoğlu, ak parti, recep tayyip erdoğan

Sinan Oğan: Yarın inşallah Çavuşoğlu ile Antalya'da olacağız

17:03 26.05.2023
© AASinan Oğan
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Ata İttifakı lideri Oğan yarın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Antalya ziyareti gerçekleştireceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan Sİnan Oğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Oğan "Yarın inşallah Sn. Çavuşoğlu ile beraber Antalya’da olacağız. Tüm Antalyalı hemşehrilerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" dedi.
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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