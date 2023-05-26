https://sputniknews.com.tr/20230526/sinan-ogan-yarin-insallah-cavusoglu-ile-antalyada-olacagiz-1071623743.html

Sinan Oğan: Yarın inşallah Çavuşoğlu ile Antalya'da olacağız

Sinan Oğan: Yarın inşallah Çavuşoğlu ile Antalya'da olacağız

Ata İttifakı lideri Oğan yarın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Antalya ziyareti gerçekleştireceklerini belirtti. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T17:03+0300

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2023-05-26T17:03+0300

2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

ata ittifakı

mevlüt çavuşoğlu

ak parti

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan Sİnan Oğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Oğan "Yarın inşallah Sn. Çavuşoğlu ile beraber Antalya’da olacağız. Tüm Antalyalı hemşehrilerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230525/sinan-ogan-trt-haberde-siginmacilarin-bir-plan-cercevesinde-geri-donusunu-konustuk-1071583552.html

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Sputnik Türkiye

sinan oğan, ata ittifakı, mevlüt çavuşoğlu, ak parti, recep tayyip erdoğan