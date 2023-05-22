https://sputniknews.com.tr/20230522/iranda-en-ust-duzey-guvenlik-yetkilisi-10-yil-sonra-degisti--1071378691.html

İran'da en üst düzey güvenlik yetkilisi 10 yıl sonra değişti

İran'da en üst düzey güvenlik yetkilisi 10 yıl sonra değişti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e çok yakın bir isim olan Ali Şemhani'nin 10 yıldır yürüttüğü Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri görevinden... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T11:11+0300

2023-05-22T11:11+0300

2023-05-22T12:30+0300

dünya

iran

iran devrim muhafızları

ali şemhani

ayetullah ali hamaney

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İran devlet medyasına göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, en üst düzey güvenlik yetkilisi olarak Ali Şemhani'nin (68) yerine Ali Ekber Ahmediyan'ı (62) atadı. 90'larda Şemhani'den Devrim Muhafızları Donanması Komutanlığını devralan, 7 yıl Devrim Muhafızları Genelkurmay Başkanlığı da yapan Ahmediyan, son olarak Devrim Muhafızları Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü'ydü. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi de atanmış Ahmediyan'ın hem diş cerrahisi hem de stratejik yönetim doktorası var. Şemhani'nin aksine, daha önce hiçbir hükümette görev yapmamış, herhangi bir cumhurbaşkanına veya fraksiyona bağlı olmayıp tamamen askeri nizamın temsilcisi olan Ahmediyan, Şemhani ve Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimleri gibi ABD'nin yaptırım listesinde yer alıyor.Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri değişikliği, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in engelleri aşmak için lüzum olduğunda dış politikada esneklik göstermek gerektiğine dair mesajlar vermesinin sonrasında geldi. 1997-2005 arası reformcu Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin hükümetinde iki dönem savunma bakanlığı yapan Şemhani, 2013'te diğer reformcu Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri görevine getirilmişti. İranlı Arap aileden gelen ve İran siyasi yelpazesinde on yıllardır aktif olan Şemhani, son olarak nisan ayında Pekin'de Çin'in arabuluculuğunda varılan Suudi Arabistan-İran normalleşme anlaşmasını Tahran adına imzaladı.Dün attığı tweette bir şiirden alıntı yaparak istifa sinyali veren Şemhani'nin adı, eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin Britanya adına casusluk yapmak suçlamasıyla idam edilmesiyle sonuçlanan davaya da karışmıştı.Aylardır görevden alınmasına yönelik çağrılar ve haberlerle gündem olan Şemhani'nin Konsey Genel Sekreterliğini devir teslim etmesinin ardından üst düzey bir atama daha alması ihtimali var. ABD'nin tarihin en ağır yaptırım dizisinden birini uyguladığı İran, 16 Eylül 2022'de başlayan Mehsa Emini protestoları ve kronik şekilde kötüye giden ekonomi eşliğinde şubatta meclis seçimlerine gidecek.

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