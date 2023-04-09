https://sputniknews.com.tr/20230409/iran-dolarin-etkisinin-azaltilmasiyla-batinin-ekonomik-hakimiyeti-en-dusuk-seviyeye-inecektir-1069410750.html

İran: Doların etkisinin azaltılmasıyla Batı'nın ekonomik hakimiyeti en düşük seviyeye inecektir

İran: Doların etkisinin azaltılmasıyla Batı'nın ekonomik hakimiyeti en düşük seviyeye inecektir

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, doların ekonomik ve ticari borsalardaki hakimiyetine son verilmesinin hız kazandığını söyledi. 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T15:38+0300

2023-04-09T15:38+0300

2023-04-09T15:38+0300

dünya

iran

dolar

para birimi

ali şemhani

abd

rusya

ortadoğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103512/59/1035125971_0:33:4482:2554_1920x0_80_0_0_48e31906f82348bad53170c68de2c988.jpg

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Ali Şemhani, Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Igor Levitin ile bir araya geldi.Görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve bankacılık alanlarındaki anlaşmaların hayata geçirilmesi süreci ve Kuzey-Güney Koridoru Projesi'nin başlamasının hızlandırılması konuları ele alındı.Batı'nın ekonomik yaptırımlarını etkisiz hale getirebilmek için iki ülke arasındaki yatırımlar ve bankacılıkta ortak para ve finansal işlemlerle ilgili son aşamaya gelindiğini dile getiren Şemhani, şunları kaydetti:Şemhani, iki ülke liderlerinin kararlılığıyla, bölgede transit geçişte önemli rol oynayacağını belirttiği Kuzey-Güney Koridoru'nun bir an önce uygulanmasının önünde engel bulunmadığını vurguladı.'Moskova ekonomi ve sermaye alanlarındaki yatırımlara hazır'Levitin de Moskova yönetiminin söz konusu projeleri hayata geçirme konusundaki kararlılığını dile getirdi.Putin'in Temsilcisi, "Moskova, transit, çelik, petrol ve petrokimya gibi alanlardaki ortak projelerin bir an önce hayata geçirilmesine ve birçok bölge ülkesinin de istifade edebileceği, ekonomik ve sermaye alanlarındaki yatırımlara hazır" ifadelerini kullandı.İran ile Rusya, karşılıklı ticarette yerel para birimleri kullanma konusunda 2016 yılında anlaşmaya varmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230409/estonya-ukraynaya-gondermek-icin-abdden-f-16-jetleri-satin-alabiliriz-1069405822.html

iran

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, dolar, para birimi, ali şemhani, abd, rusya, ortadoğu