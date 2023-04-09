https://sputniknews.com.tr/20230409/estonya-ukraynaya-gondermek-icin-abdden-f-16-jetleri-satin-alabiliriz-1069405822.html
Estonya: Ukrayna’ya göndermek için ABD’den F-16 jetleri satın alabiliriz
Estonya: Ukrayna’ya göndermek için ABD’den F-16 jetleri satın alabiliriz
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Ukrayna’ya askeri yardım olarak göndermek için ABD’den F-16 jetleri satın alabileceklerini, ancak bu konuda henüz... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T13:41+0300
2023-04-09T13:41+0300
2023-04-09T13:41+0300
ukrayna krizi
estonya
ukrayna
f-16
abd
urmas reinsalu
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Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, Kyiv Independent gazetesine açıklamaları sırasında, Tallin’in Ukrayna’ya göndermek için ABD’den F-16 savaş uçakları alma ihtimaline ilişkin sorusu karşısında, “Bunun çok akla yatkın olduğunu düşünüyorum” dedi. Fakat Reinsalu, bu konuda kesin bir karar almadıklarını da ekledi.Ukrayna, şubat ayından beri ABD’den kendisine F-16 jetleri göndermesini istiyor. Washington, bu çağrılara şimdiye dek olumlu yanıt vermedi.Bununla beraber The New York Times gazetesi, ABD yönetiminin, başka ülkelerin ellerindeki F-16 jetlerini Ukrayna’ya yeniden ihraç etmesi yöntemini içeren bir anlaşma hazırlanması ihtimalini değerlendirmekte olduğunu yazmıştı.
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estonya, ukrayna, f-16, abd, urmas reinsalu
estonya, ukrayna, f-16, abd, urmas reinsalu
Estonya: Ukrayna’ya göndermek için ABD’den F-16 jetleri satın alabiliriz
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Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Ukrayna’ya askeri yardım olarak göndermek için ABD’den F-16 jetleri satın alabileceklerini, ancak bu konuda henüz nihai bir karar almadıklarını belirtti.
Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, Kyiv Independent gazetesine açıklamaları sırasında, Tallin’in Ukrayna’ya göndermek için ABD’den F-16 savaş uçakları alma ihtimaline ilişkin sorusu karşısında, “Bunun çok akla yatkın olduğunu düşünüyorum” dedi. Fakat Reinsalu, bu konuda kesin bir karar almadıklarını da ekledi.
Ukrayna, şubat ayından beri ABD’den kendisine F-16 jetleri göndermesini istiyor. Washington, bu çağrılara şimdiye dek olumlu yanıt vermedi.
Bununla beraber The New York Times gazetesi, ABD yönetiminin, başka ülkelerin ellerindeki F-16 jetlerini Ukrayna’ya yeniden ihraç etmesi yöntemini içeren bir anlaşma hazırlanması ihtimalini değerlendirmekte olduğunu yazmıştı.