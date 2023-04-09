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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/estonya-ukraynaya-gondermek-icin-abdden-f-16-jetleri-satin-alabiliriz-1069405822.html
Estonya: Ukrayna’ya göndermek için ABD’den F-16 jetleri satın alabiliriz
Estonya: Ukrayna’ya göndermek için ABD’den F-16 jetleri satın alabiliriz
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Ukrayna’ya askeri yardım olarak göndermek için ABD’den F-16 jetleri satın alabileceklerini, ancak bu konuda henüz... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T13:41+0300
2023-04-09T13:41+0300
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ukrayna
f-16
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Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, Kyiv Independent gazetesine açıklamaları sırasında, Tallin’in Ukrayna’ya göndermek için ABD’den F-16 savaş uçakları alma ihtimaline ilişkin sorusu karşısında, “Bunun çok akla yatkın olduğunu düşünüyorum” dedi. Fakat Reinsalu, bu konuda kesin bir karar almadıklarını da ekledi.Ukrayna, şubat ayından beri ABD’den kendisine F-16 jetleri göndermesini istiyor. Washington, bu çağrılara şimdiye dek olumlu yanıt vermedi.Bununla beraber The New York Times gazetesi, ABD yönetiminin, başka ülkelerin ellerindeki F-16 jetlerini Ukrayna’ya yeniden ihraç etmesi yöntemini içeren bir anlaşma hazırlanması ihtimalini değerlendirmekte olduğunu yazmıştı.
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estonya, ukrayna, f-16, abd, urmas reinsalu
estonya, ukrayna, f-16, abd, urmas reinsalu

Estonya: Ukrayna’ya göndermek için ABD’den F-16 jetleri satın alabiliriz

13:41 09.04.2023
© AFP 2023 / SAARA PELTOLAUrmas Reinsalu
Urmas Reinsalu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / SAARA PELTOLA
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Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Ukrayna’ya askeri yardım olarak göndermek için ABD’den F-16 jetleri satın alabileceklerini, ancak bu konuda henüz nihai bir karar almadıklarını belirtti.
Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, Kyiv Independent gazetesine açıklamaları sırasında, Tallin’in Ukrayna’ya göndermek için ABD’den F-16 savaş uçakları alma ihtimaline ilişkin sorusu karşısında, “Bunun çok akla yatkın olduğunu düşünüyorum” dedi. Fakat Reinsalu, bu konuda kesin bir karar almadıklarını da ekledi.
Ukrayna, şubat ayından beri ABD’den kendisine F-16 jetleri göndermesini istiyor. Washington, bu çağrılara şimdiye dek olumlu yanıt vermedi.
Bununla beraber The New York Times gazetesi, ABD yönetiminin, başka ülkelerin ellerindeki F-16 jetlerini Ukrayna’ya yeniden ihraç etmesi yöntemini içeren bir anlaşma hazırlanması ihtimalini değerlendirmekte olduğunu yazmıştı.
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