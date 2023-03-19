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https://sputniknews.com.tr/20230319/iran-cumhurbaskani-reisi-suudi-arabistanin-ziyaret-davetini-memnuniyetle-karsiladi-1068470000.html
İran: Cumhurbaşkanı Reisi, Suudi Arabistan'ın ziyaret davetini memnuniyetle karşıladı
İran: Cumhurbaşkanı Reisi, Suudi Arabistan'ın ziyaret davetini memnuniyetle karşıladı
Çin'in arabuluculuğunda İran ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkileri yeniden kurma anlaşmasına varmasını, Riyad'ın Tahran'a daveti izledi. İran... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T17:42+0300
2023-03-19T18:04+0300
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suudi arabistan
çin
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Suudi Kralı Selman'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye gönderdiği mektupta, 'iki kardeş ülke arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını' söyleyerek Reisi'yi Riyad'a davet ettiğini duyurdu. Cemşidi, "Reisi daveti memnuniyetle karşıladı" diye ekledi.
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iran, suudi arabistan, çin, davet, ziyaret
iran, suudi arabistan, çin, davet, ziyaret

İran: Cumhurbaşkanı Reisi, Suudi Arabistan'ın ziyaret davetini memnuniyetle karşıladı

17:42 19.03.2023 (güncellendi: 18:04 19.03.2023)
© AP Photo / AP Photo / NournewsPekin'de Çin Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin arabuluculuğunda Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid el Aiban ile İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Riyad-Tarhan anlaşmasına vardı.
Pekin'de Çin Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin arabuluculuğunda Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid el Aiban ile İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Riyad-Tarhan anlaşmasına vardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / AP Photo / Nournews
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Çin'in arabuluculuğunda İran ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkileri yeniden kurma anlaşmasına varmasını, Riyad'ın Tahran'a daveti izledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Suudi Kralı Selman'ın krallığı ziyaret davetini 'memnuniyetle karşıladığı' açıklandı.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Suudi Kralı Selman'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye gönderdiği mektupta, 'iki kardeş ülke arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını' söyleyerek Reisi'yi Riyad'a davet ettiğini duyurdu.
Cemşidi, "Reisi daveti memnuniyetle karşıladı" diye ekledi.
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