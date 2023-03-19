https://sputniknews.com.tr/20230319/suriye-devlet-baskani-esad-birlesik-arap-emirliklerinde-1068461834.html
Suriye Devlet Başkanı Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Suriye Devlet Başkanı Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Suriye lideri Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T14:01+0300
2023-03-19T14:01+0300
2023-03-19T14:04+0300
dünya
beşar esad
suriye
bae
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068329742_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e41ebd7172b7997958059e091b6f1088.jpg
Suriye'nin haber ajansı SANA'ya göre, Esad ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti. Esad, burada BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Esad'a ziyaretinde eşi Esma Esad ile bazı bakan ve bakan yardımcıları eşlik etti. Suriye lideri, Mart 2022'de de BAE'ye ziyaret gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230315/esad-kremlin-sarayinin-yanindaki-mechul-asker-anitina-celenk-birakti--1068286409.html
suriye
bae
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068329742_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_2df8e201c63e257e50cc46bfdf194c29.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşar esad, suriye, bae
Suriye Devlet Başkanı Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
14:01 19.03.2023 (güncellendi: 14:04 19.03.2023) Abone ol
Suriye lideri Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.
Suriye'nin haber ajansı SANA'ya göre, Esad ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti.
Esad, burada BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Esad'a ziyaretinde eşi Esma Esad ile bazı bakan ve bakan yardımcıları eşlik etti.
Suriye lideri, Mart 2022'de de BAE'ye ziyaret gerçekleştirmişti.