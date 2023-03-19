https://sputniknews.com.tr/20230319/suriye-devlet-baskani-esad-birlesik-arap-emirliklerinde-1068461834.html

Suriye Devlet Başkanı Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Suriye Devlet Başkanı Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Suriye lideri Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T14:01+0300

2023-03-19T14:01+0300

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dünya

beşar esad

suriye

bae

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Suriye'nin haber ajansı SANA'ya göre, Esad ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti. Esad, burada BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Esad'a ziyaretinde eşi Esma Esad ile bazı bakan ve bakan yardımcıları eşlik etti. Suriye lideri, Mart 2022'de de BAE'ye ziyaret gerçekleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230315/esad-kremlin-sarayinin-yanindaki-mechul-asker-anitina-celenk-birakti--1068286409.html

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