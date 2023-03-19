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https://sputniknews.com.tr/20230319/suriye-devlet-baskani-esad-birlesik-arap-emirliklerinde-1068461834.html
Suriye Devlet Başkanı Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Suriye Devlet Başkanı Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Suriye lideri Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T14:01+0300
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dünya
beşar esad
suriye
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Suriye'nin haber ajansı SANA'ya göre, Esad ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti. Esad, burada BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Esad'a ziyaretinde eşi Esma Esad ile bazı bakan ve bakan yardımcıları eşlik etti. Suriye lideri, Mart 2022'de de BAE'ye ziyaret gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230315/esad-kremlin-sarayinin-yanindaki-mechul-asker-anitina-celenk-birakti--1068286409.html
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beşar esad, suriye, bae
beşar esad, suriye, bae

Suriye Devlet Başkanı Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

14:01 19.03.2023 (güncellendi: 14:04 19.03.2023)
© AFP 2023 / POOL / Multimedya arşivine gidinBeşar Esad
Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / POOL
/
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Suriye lideri Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.
Suriye'nin haber ajansı SANA'ya göre, Esad ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti.
Esad, burada BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Esad'a ziyaretinde eşi Esma Esad ile bazı bakan ve bakan yardımcıları eşlik etti.
Suriye lideri, Mart 2022'de de BAE'ye ziyaret gerçekleştirmişti.
Beşar Esad- Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
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