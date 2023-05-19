https://sputniknews.com.tr/20230519/cin-orta-asya-zirvesinde-renkli-devrim-uyarisi-yapan-si-ekonomik-potansiyelimizi-ortaya-cikaralim-1071296263.html

Çin-Orta Asya zirvesinde 'renkli devrim' uyarısı yapan Şi: Ekonomik potansiyelimizi ortaya çıkaralım

Çin-Orta Asya zirvesinde 'renkli devrim' uyarısı yapan Şi: Ekonomik potansiyelimizi ortaya çıkaralım

ABD, Japonya'da G7 zirvesine liderlik yaparken, Çin, yeni bir uluslararası hamleyle Orta Asya zirvesi düzenledi. Şi, zirvede "6 ülke, bölge ülkelerinin iç... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T12:16+0300

2023-05-19T12:16+0300

2023-05-19T12:24+0300

dünya

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ukrayna

orta asya

zirve

şi cinping

kuşak ve yol

renkli devrim

sovyet

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Ukrayna barışı için yol haritası sunan, Suudi-Arabistan-İran normalleşmesine arabuluculuk yaparak Arapların Suriye'yle normalleşmesini de sağlayan, İsrail-Filistin ihtafına arabuluculuk teklif eden Çin, şimdi de Orta Asya ülkeleriyle zirve düzenledi.Dün Şian'ın kuzeyinde, Çin'de 7. ve 10. yüzyıllar arasında hüküm süren Tang Hanedanı anısına inşa edilen Cennet Parkı içindeki Mor Bulut Köşkü'nde iki günlük zirvenin açılışını yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in zirve davetine icabet eden liderler şunlar: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev.Pekin'in bölgesel ilişkiler açısından 'dönüm noktası öneminde' diye nitelediği Çin-Orta Asya zirvesinde yeni dönemde işbirliğinin rotası belirlenmeye çalışıldı.Şi, bugünkü konuşmasında, bölgedeki 'üç kötülük' diye tanımladığı 'ayrılıkçılık, terörizm ve aşırılık' konusunda güvenlik işbirliğini genişletme gereğinden söz ederken şu vurguyu yaptı:Orta Asya, Çin'in trilyon dolarlık küresel altyapı projesi Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemli bir halkasını oluştururken, Çin-Orta Asya ticareti 2022'de 70 milyar dolara ulaşıp 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı.Çin ile Orta Asya'nın ticaret, ekonomi ve altyapı işbirliğindeki potansiyellerini tam olarak devreye sokup kullanmaları çağrısı yapan Şi, şu mesajları verdi:Kuşak ve Yol projesinde Çin'le birlikte bölgenin 'liderliği üstlenmesi' ve 'stratejik karşılıklı güveni derinleştirmesi' gerektiğini belirten Şi, 'sonsuz dostluğu sürdürmek' amacıyla liderlerin 2025'te Kazakistan'da tekrar buluşmayı hedefleyeceğini duyurdu. Fransız haber ajansı AFP, Kuşak ve Yol'un Şi için 'çığır açıcı jeopolitik proje' olduğuna dikkat çekerken, "Pekin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının eski Sovyet devletlerinde bıraktığı boşluğu doldurarak Orta Asya ile işbirliğini yeniden başlatmaya can atıyor" yorumunu yaptı.

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