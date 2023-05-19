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Çin-Orta Asya zirvesinde 'renkli devrim' uyarısı yapan Şi: Ekonomik potansiyelimizi ortaya çıkaralım
Çin-Orta Asya zirvesinde 'renkli devrim' uyarısı yapan Şi: Ekonomik potansiyelimizi ortaya çıkaralım
ABD, Japonya'da G7 zirvesine liderlik yaparken, Çin, yeni bir uluslararası hamleyle Orta Asya zirvesi düzenledi. Şi, zirvede "6 ülke, bölge ülkelerinin iç... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T12:16+0300
2023-05-19T12:24+0300
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Ukrayna barışı için yol haritası sunan, Suudi-Arabistan-İran normalleşmesine arabuluculuk yaparak Arapların Suriye'yle normalleşmesini de sağlayan, İsrail-Filistin ihtafına arabuluculuk teklif eden Çin, şimdi de Orta Asya ülkeleriyle zirve düzenledi.Dün Şian'ın kuzeyinde, Çin'de 7. ve 10. yüzyıllar arasında hüküm süren Tang Hanedanı anısına inşa edilen Cennet Parkı içindeki Mor Bulut Köşkü'nde iki günlük zirvenin açılışını yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in zirve davetine icabet eden liderler şunlar: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev.Pekin'in bölgesel ilişkiler açısından 'dönüm noktası öneminde' diye nitelediği Çin-Orta Asya zirvesinde yeni dönemde işbirliğinin rotası belirlenmeye çalışıldı.Şi, bugünkü konuşmasında, bölgedeki 'üç kötülük' diye tanımladığı 'ayrılıkçılık, terörizm ve aşırılık' konusunda güvenlik işbirliğini genişletme gereğinden söz ederken şu vurguyu yaptı:Orta Asya, Çin'in trilyon dolarlık küresel altyapı projesi Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemli bir halkasını oluştururken, Çin-Orta Asya ticareti 2022'de 70 milyar dolara ulaşıp 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı.Çin ile Orta Asya'nın ticaret, ekonomi ve altyapı işbirliğindeki potansiyellerini tam olarak devreye sokup kullanmaları çağrısı yapan Şi, şu mesajları verdi:Kuşak ve Yol projesinde Çin'le birlikte bölgenin 'liderliği üstlenmesi' ve 'stratejik karşılıklı güveni derinleştirmesi' gerektiğini belirten Şi, 'sonsuz dostluğu sürdürmek' amacıyla liderlerin 2025'te Kazakistan'da tekrar buluşmayı hedefleyeceğini duyurdu. Fransız haber ajansı AFP, Kuşak ve Yol'un Şi için 'çığır açıcı jeopolitik proje' olduğuna dikkat çekerken, "Pekin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının eski Sovyet devletlerinde bıraktığı boşluğu doldurarak Orta Asya ile işbirliğini yeniden başlatmaya can atıyor" yorumunu yaptı.
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çin, rusya, ukrayna, orta asya, zirve, şi cinping, kuşak ve yol, renkli devrim, sovyet, cumhuriyet, eski
çin, rusya, ukrayna, orta asya, zirve, şi cinping, kuşak ve yol, renkli devrim, sovyet, cumhuriyet, eski

Çin-Orta Asya zirvesinde 'renkli devrim' uyarısı yapan Şi: Ekonomik potansiyelimizi ortaya çıkaralım

12:16 19.05.2023 (güncellendi: 12:24 19.05.2023)
© AFP 2023 / WANG ZHAOŞi Cinping
Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / WANG ZHAO
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ABD, Japonya'da G7 zirvesine liderlik yaparken, Çin, yeni bir uluslararası hamleyle Orta Asya zirvesi düzenledi. Şi, zirvede "6 ülke, bölge ülkelerinin iç işlerine dışarıdan müdahale edilmesine ve 'renkli devrimleri' kışkırtma girişimlerine kararlılıkla karşı çıkmalı" vurgusunu yaptı.
Ukrayna barışı için yol haritası sunan, Suudi-Arabistan-İran normalleşmesine arabuluculuk yaparak Arapların Suriye'yle normalleşmesini de sağlayan, İsrail-Filistin ihtafına arabuluculuk teklif eden Çin, şimdi de Orta Asya ülkeleriyle zirve düzenledi.
Dün Şian'ın kuzeyinde, Çin'de 7. ve 10. yüzyıllar arasında hüküm süren Tang Hanedanı anısına inşa edilen Cennet Parkı içindeki Mor Bulut Köşkü'nde iki günlük zirvenin açılışını yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in zirve davetine icabet eden liderler şunlar:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev.
Pekin'in bölgesel ilişkiler açısından 'dönüm noktası öneminde' diye nitelediği Çin-Orta Asya zirvesinde yeni dönemde işbirliğinin rotası belirlenmeye çalışıldı.
Şi, bugünkü konuşmasında, bölgedeki 'üç kötülük' diye tanımladığı 'ayrılıkçılık, terörizm ve aşırılık' konusunda güvenlik işbirliğini genişletme gereğinden söz ederken şu vurguyu yaptı:

"6 ülke, bölge ülkelerinin iç işlerine dışarıdan müdahale edilmesine ve 'renkli devrimleri' kışkırtma girişimlerine kararlılıkla karşı çıkmalı."

Orta Asya, Çin'in trilyon dolarlık küresel altyapı projesi Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemli bir halkasını oluştururken, Çin-Orta Asya ticareti 2022'de 70 milyar dolara ulaşıp 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı.
Çin ile Orta Asya'nın ticaret, ekonomi ve altyapı işbirliğindeki potansiyellerini tam olarak devreye sokup kullanmaları çağrısı yapan Şi, şu mesajları verdi:
"Ülkelerimiz ekonomi, ticaret, sanayi kapasitesi, enerji ve ulaşım alanlarındaki geleneksel işbirliğinin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmalı. Yanısıra finans, tarım, yoksulluğun azaltılması, düşük karbon, sağlık ve dijital yenilik gibi yeni büyüme öncülerini geliştirmeliyiz."
"Çin ile Orta Asya ülkeleri karşılıklı stratejik güveni derinleştirmeli ve temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerine her zaman açık ve güçlü destek sunmalı."
Kuşak ve Yol projesinde Çin'le birlikte bölgenin 'liderliği üstlenmesi' ve 'stratejik karşılıklı güveni derinleştirmesi' gerektiğini belirten Şi, 'sonsuz dostluğu sürdürmek' amacıyla liderlerin 2025'te Kazakistan'da tekrar buluşmayı hedefleyeceğini duyurdu.
Fransız haber ajansı AFP, Kuşak ve Yol'un Şi için 'çığır açıcı jeopolitik proje' olduğuna dikkat çekerken, "Pekin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının eski Sovyet devletlerinde bıraktığı boşluğu doldurarak Orta Asya ile işbirliğini yeniden başlatmaya can atıyor" yorumunu yaptı.
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