https://sputniknews.com.tr/20230505/cinden-sio-ulkelerine-birlikte-renkli-devrimlere-karsi-koyma-cagrisi-1070690453.html
Çin’den ŞİÖ ülkelerine ‘birlikte renkli devrimlere karşı koyma’ çağrısı
Çin’den ŞİÖ ülkelerine ‘birlikte renkli devrimlere karşı koyma’ çağrısı
Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerinin egemenlik koruma konusunda birbirlerine destek vermesi ve dış güçlerin renkli... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T22:11+0300
2023-05-05T22:11+0300
2023-05-05T22:11+0300
dünya
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
çin
renkli devrim
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ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuşan Qin, “Stratejik özerkliğe bağlı kalmamız, uyum ve karşılıklı güveni güçlendirmemiz gerekiyor. Egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumada kararlılıkla birbirinizi desteklememiz gerekiyor. Renkli devrimleri kışkırtan dış güçlerin bölge işlerine müdahalesine direnmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.Bölgede güvenlik ve barış koruma alanlarındaki işbirliğini derinleştirmeleri gerektiğini dile getiren Çinli bakan, başta Doğu Türkistan İslami Hareketi olmak üzere terörist gruplar, uyuşturucu trafiği, ulus ötesi organize suça karşı mücadeleyi sürdürme çağrısında bulundu.Qin, “Afganistan’a geniş ve kapsayıcı siyasi yapı inşa etme konusunda destek vermemiz, her türlü terör türüyle kararlı bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221026/putin-dunyada-ve-bolgede-catisma-potansiyeli-hala-cok-yuksek-1062726898.html
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şanghay işbirliği örgütü (şiö), çin, renkli devrim
şanghay işbirliği örgütü (şiö), çin, renkli devrim
Çin’den ŞİÖ ülkelerine ‘birlikte renkli devrimlere karşı koyma’ çağrısı
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Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerinin egemenlik koruma konusunda birbirlerine destek vermesi ve dış güçlerin renkli devrimler düzenlemesine birlikte direnmesi gerektiğini söyledi.
ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuşan Qin, “Stratejik özerkliğe bağlı kalmamız, uyum ve karşılıklı güveni güçlendirmemiz gerekiyor. Egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumada kararlılıkla birbirinizi desteklememiz gerekiyor. Renkli devrimleri kışkırtan dış güçlerin bölge işlerine müdahalesine direnmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Bölgede güvenlik ve barış koruma alanlarındaki işbirliğini derinleştirmeleri gerektiğini dile getiren Çinli bakan, başta Doğu Türkistan İslami Hareketi olmak üzere terörist gruplar, uyuşturucu trafiği, ulus ötesi organize suça karşı mücadeleyi sürdürme çağrısında bulundu.
Qin, “Afganistan’a geniş ve kapsayıcı siyasi yapı inşa etme konusunda destek vermemiz, her türlü terör türüyle kararlı bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor” diye ekledi.