https://sputniknews.com.tr/20230505/cinden-sio-ulkelerine-birlikte-renkli-devrimlere-karsi-koyma-cagrisi-1070690453.html

Çin’den ŞİÖ ülkelerine ‘birlikte renkli devrimlere karşı koyma’ çağrısı

Çin’den ŞİÖ ülkelerine ‘birlikte renkli devrimlere karşı koyma’ çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerinin egemenlik koruma konusunda birbirlerine destek vermesi ve dış güçlerin renkli... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

çin

renkli devrim

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ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuşan Qin, “Stratejik özerkliğe bağlı kalmamız, uyum ve karşılıklı güveni güçlendirmemiz gerekiyor. Egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumada kararlılıkla birbirinizi desteklememiz gerekiyor. Renkli devrimleri kışkırtan dış güçlerin bölge işlerine müdahalesine direnmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.Bölgede güvenlik ve barış koruma alanlarındaki işbirliğini derinleştirmeleri gerektiğini dile getiren Çinli bakan, başta Doğu Türkistan İslami Hareketi olmak üzere terörist gruplar, uyuşturucu trafiği, ulus ötesi organize suça karşı mücadeleyi sürdürme çağrısında bulundu.Qin, “Afganistan’a geniş ve kapsayıcı siyasi yapı inşa etme konusunda destek vermemiz, her türlü terör türüyle kararlı bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221026/putin-dunyada-ve-bolgede-catisma-potansiyeli-hala-cok-yuksek-1062726898.html

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