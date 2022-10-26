Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Dünyada ve bölgede çatışma potansiyeli hala çok yüksek
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221026/putin-dunyada-ve-bolgede-catisma-potansiyeli-hala-cok-yuksek-1062726898.html
Putin: Dünyada ve bölgede çatışma potansiyeli hala çok yüksek
Putin: Dünyada ve bölgede çatışma potansiyeli hala çok yüksek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ve bölgede çatışma potansiyelinin hala çok yüksek olduğunu söyledi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T14:49+0300
2022-10-26T15:02+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
rusya
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062727123_0:185:3133:1947_1920x0_80_0_0_5a5c7413a731a2465a561f5b9a2d21ad.jpg
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Kurumları ve İstihbarat Servisleri Yöneticiler Konseyi 51. Toplantısı'nda konuşan Putin, "Bugünkü ortak çalışmamız özellikle önem taşıyor. Genel olarak dünyada ve ayrıca bölgesel düzeyde çatışma potansiyeli hala çok yüksek. Kolektif güvenliğe yönelik yeni tehditler ve meydan okumalar ortaya çıkıyor. Bu, her şeyden önce küresel jeopolitik cepheleşmenin keskin biçimde tırmanmasının sonucu" dedi.Dünyanın herkesin gözü önünde değişmekte ve gerçekten çok kutuplu bir hale gelmekte olduğunu belirten Putin, ancak uluslararası toplumun bazı üyelerinin ne pahasına olursa olsun sarsılan hegemonyalarını sürdürmeye, çok çeşitli siyasi, askeri, ekonomik, istihbarati ve benzeri yöntem ve araçları kullanmaya çalıştıklarını kaydetti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062727123_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_3e0923c60e58ce06683ac876832281ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
vladimir putin, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt)

Putin: Dünyada ve bölgede çatışma potansiyeli hala çok yüksek

14:49 26.10.2022 (güncellendi: 15:02 26.10.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ve bölgede çatışma potansiyelinin hala çok yüksek olduğunu söyledi.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Kurumları ve İstihbarat Servisleri Yöneticiler Konseyi 51. Toplantısı'nda konuşan Putin, "Bugünkü ortak çalışmamız özellikle önem taşıyor. Genel olarak dünyada ve ayrıca bölgesel düzeyde çatışma potansiyeli hala çok yüksek. Kolektif güvenliğe yönelik yeni tehditler ve meydan okumalar ortaya çıkıyor. Bu, her şeyden önce küresel jeopolitik cepheleşmenin keskin biçimde tırmanmasının sonucu" dedi.
Dünyanın herkesin gözü önünde değişmekte ve gerçekten çok kutuplu bir hale gelmekte olduğunu belirten Putin, ancak uluslararası toplumun bazı üyelerinin ne pahasına olursa olsun sarsılan hegemonyalarını sürdürmeye, çok çeşitli siyasi, askeri, ekonomik, istihbarati ve benzeri yöntem ve araçları kullanmaya çalıştıklarını kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала