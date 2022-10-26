https://sputniknews.com.tr/20221026/putin-dunyada-ve-bolgede-catisma-potansiyeli-hala-cok-yuksek-1062726898.html
Putin: Dünyada ve bölgede çatışma potansiyeli hala çok yüksek
Putin: Dünyada ve bölgede çatışma potansiyeli hala çok yüksek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ve bölgede çatışma potansiyelinin hala çok yüksek olduğunu söyledi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T14:49+0300
2022-10-26T14:49+0300
2022-10-26T15:02+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
rusya
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Kurumları ve İstihbarat Servisleri Yöneticiler Konseyi 51. Toplantısı'nda konuşan Putin, "Bugünkü ortak çalışmamız özellikle önem taşıyor. Genel olarak dünyada ve ayrıca bölgesel düzeyde çatışma potansiyeli hala çok yüksek. Kolektif güvenliğe yönelik yeni tehditler ve meydan okumalar ortaya çıkıyor. Bu, her şeyden önce küresel jeopolitik cepheleşmenin keskin biçimde tırmanmasının sonucu" dedi.Dünyanın herkesin gözü önünde değişmekte ve gerçekten çok kutuplu bir hale gelmekte olduğunu belirten Putin, ancak uluslararası toplumun bazı üyelerinin ne pahasına olursa olsun sarsılan hegemonyalarını sürdürmeye, çok çeşitli siyasi, askeri, ekonomik, istihbarati ve benzeri yöntem ve araçları kullanmaya çalıştıklarını kaydetti.
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vladimir putin, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
vladimir putin, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
Putin: Dünyada ve bölgede çatışma potansiyeli hala çok yüksek
14:49 26.10.2022 (güncellendi: 15:02 26.10.2022) Abone ol
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ve bölgede çatışma potansiyelinin hala çok yüksek olduğunu söyledi.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Kurumları ve İstihbarat Servisleri Yöneticiler Konseyi 51. Toplantısı'nda konuşan Putin, "Bugünkü ortak çalışmamız özellikle önem taşıyor. Genel olarak dünyada ve ayrıca bölgesel düzeyde çatışma potansiyeli hala çok yüksek. Kolektif güvenliğe yönelik yeni tehditler ve meydan okumalar ortaya çıkıyor. Bu, her şeyden önce küresel jeopolitik cepheleşmenin keskin biçimde tırmanmasının sonucu" dedi.
Dünyanın herkesin gözü önünde değişmekte ve gerçekten çok kutuplu bir hale gelmekte olduğunu belirten Putin, ancak uluslararası toplumun bazı üyelerinin ne pahasına olursa olsun sarsılan hegemonyalarını sürdürmeye, çok çeşitli siyasi, askeri, ekonomik, istihbarati ve benzeri yöntem ve araçları kullanmaya çalıştıklarını kaydetti.