https://sputniknews.com.tr/20221026/putin-dunyada-ve-bolgede-catisma-potansiyeli-hala-cok-yuksek-1062726898.html

Putin: Dünyada ve bölgede çatışma potansiyeli hala çok yüksek

Putin: Dünyada ve bölgede çatışma potansiyeli hala çok yüksek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ve bölgede çatışma potansiyelinin hala çok yüksek olduğunu söyledi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T14:49+0300

2022-10-26T14:49+0300

2022-10-26T15:02+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

rusya

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Kurumları ve İstihbarat Servisleri Yöneticiler Konseyi 51. Toplantısı'nda konuşan Putin, "Bugünkü ortak çalışmamız özellikle önem taşıyor. Genel olarak dünyada ve ayrıca bölgesel düzeyde çatışma potansiyeli hala çok yüksek. Kolektif güvenliğe yönelik yeni tehditler ve meydan okumalar ortaya çıkıyor. Bu, her şeyden önce küresel jeopolitik cepheleşmenin keskin biçimde tırmanmasının sonucu" dedi.Dünyanın herkesin gözü önünde değişmekte ve gerçekten çok kutuplu bir hale gelmekte olduğunu belirten Putin, ancak uluslararası toplumun bazı üyelerinin ne pahasına olursa olsun sarsılan hegemonyalarını sürdürmeye, çok çeşitli siyasi, askeri, ekonomik, istihbarati ve benzeri yöntem ve araçları kullanmaya çalıştıklarını kaydetti.

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vladimir putin, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt)