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https://sputniknews.com.tr/20221024/kremlin-ukraynanin-kirli-bomba-kullanma-olasiligi-gercek-bir-tehdit-1062645598.html
Kremlin: Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ kullanma olasılığı gerçek bir tehdit
Kremlin: Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ kullanma olasılığı gerçek bir tehdit
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının radyoaktif madde içeren ‘kirli bomba’ kullanması olasılığının gerçek bir tehdit olduğunu belirtti ve ABD... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T13:27+0300
2022-10-24T13:27+0300
dünya
rusya
ukrayna
dmitriy peskov
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya tarafının ilettiği bilgiye inanılmaması, böyle bir ‘kirli bombanın’ kullanılması tehdidinin yok olduğu anlamına gelmiyor. (Rusya) Savunma Bakanı’nın (Sergey Şoygu) mevkidaşlarına ilettiği söz konusu bilgiye inanıp inanmamak, kendi bilecekleri iş” açıklamasını yaptı.Kremlin Sözcüsü’nün söz konusu açıklaması, Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun Türk, İngiliz, Fransız ve ABD’li mevkidaşları ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini izledi. Şoygu’nun söz konusu görüşmelerde mevkidaşlarına, Ukrayna tarafından ‘kirli bomba’ kullanabileceği yönündeki endişelerini ilettiği belirtilmişti.Daha sonra ABD Dışişleri yetkilileri, ABD, İngiltere ve Fransa’nın bu olasılığa inanmadıklarını söyledi.Patladığında atmosfere radyoaktif maddeler saçılmasına sebep olan silahlar, ‘kirli bomba’ olarak isimlendiriliyor.
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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, kremlin
rusya, ukrayna, dmitriy peskov, kremlin

Kremlin: Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ kullanma olasılığı gerçek bir tehdit

13:27 24.10.2022
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının radyoaktif madde içeren ‘kirli bomba’ kullanması olasılığının gerçek bir tehdit olduğunu belirtti ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın buna inanıp inanmamasının ‘kendi bilecekleri iş olduğunu’ söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya tarafının ilettiği bilgiye inanılmaması, böyle bir ‘kirli bombanın’ kullanılması tehdidinin yok olduğu anlamına gelmiyor. (Rusya) Savunma Bakanı’nın (Sergey Şoygu) mevkidaşlarına ilettiği söz konusu bilgiye inanıp inanmamak, kendi bilecekleri iş” açıklamasını yaptı.
Kremlin Sözcüsü’nün söz konusu açıklaması, Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun Türk, İngiliz, Fransız ve ABD’li mevkidaşları ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini izledi. Şoygu’nun söz konusu görüşmelerde mevkidaşlarına, Ukrayna tarafından ‘kirli bomba’ kullanabileceği yönündeki endişelerini ilettiği belirtilmişti.
Daha sonra ABD Dışişleri yetkilileri, ABD, İngiltere ve Fransa’nın bu olasılığa inanmadıklarını söyledi.
Patladığında atmosfere radyoaktif maddeler saçılmasına sebep olan silahlar, ‘kirli bomba’ olarak isimlendiriliyor.
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