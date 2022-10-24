https://sputniknews.com.tr/20221024/kremlin-ukraynanin-kirli-bomba-kullanma-olasiligi-gercek-bir-tehdit-1062645598.html

Kremlin: Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ kullanma olasılığı gerçek bir tehdit

Kremlin: Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ kullanma olasılığı gerçek bir tehdit

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının radyoaktif madde içeren ‘kirli bomba’ kullanması olasılığının gerçek bir tehdit olduğunu belirtti ve ABD... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T13:27+0300

2022-10-24T13:27+0300

2022-10-24T13:27+0300

dünya

rusya

ukrayna

dmitriy peskov

kremlin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya tarafının ilettiği bilgiye inanılmaması, böyle bir ‘kirli bombanın’ kullanılması tehdidinin yok olduğu anlamına gelmiyor. (Rusya) Savunma Bakanı’nın (Sergey Şoygu) mevkidaşlarına ilettiği söz konusu bilgiye inanıp inanmamak, kendi bilecekleri iş” açıklamasını yaptı.Kremlin Sözcüsü’nün söz konusu açıklaması, Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun Türk, İngiliz, Fransız ve ABD’li mevkidaşları ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini izledi. Şoygu’nun söz konusu görüşmelerde mevkidaşlarına, Ukrayna tarafından ‘kirli bomba’ kullanabileceği yönündeki endişelerini ilettiği belirtilmişti.Daha sonra ABD Dışişleri yetkilileri, ABD, İngiltere ve Fransa’nın bu olasılığa inanmadıklarını söyledi.Patladığında atmosfere radyoaktif maddeler saçılmasına sebep olan silahlar, ‘kirli bomba’ olarak isimlendiriliyor.

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