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https://sputniknews.com.tr/20230517/elon-musk-sonunda-para-kaybetmek-olsa-da-canimin-istedigi-gibi-tweetleyecegim-1071222234.html
Elon Musk: Sonunda para kaybetmek olsa da canımın istediği gibi tweetleyeceğim
Elon Musk: Sonunda para kaybetmek olsa da canımın istediği gibi tweetleyeceğim
Tesla, Space X ve Twitter patronu, CNBC'ye verdiği röportajda, tartışmalı bulunan tweetlerini savunarak, sosyal medya platformunda gelir kaybına neden olsa... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T16:30+0300
2023-05-17T16:45+0300
dünya
elon musk
cnbc
joe biden
ifade özgürlüğü
silahlı saldırı
george soros
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Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısının ardından CNBC'den David Faber'in sorularını yanıtlayan Elon Musk'ın 1 saatlik röportajında öne çıkan mesele Twitter oldu. Musk, ABD'de Demokrat Parti, Demokrat Biden yönetimi, liberal örgütler ve woke hareketinin istemediği görüşlerin paylaşılması ya da görünür olmasının engellendiği Twitter'ı ekimde 'mutlak ifade özgürlüğü' sloganıyla satın almış ve bunu "Kuş özgür kaldı" tweetiyle duyurmuştu. Sonrasında platformu mümkün olduğu kadar farklı görüşlere açan, yasaklı kullanıcıları geri döndüren ve ABD hükümetinin önceki Twitter yönetimine dayattığı sansürü ifşa eden Musk, o zamandan beri müesses nizamın karalama ve reklam musluklarını kapatma kampanyalarının hedefi oldu. Röportajda, ekimde Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma işlemi sona erdiğinde şirketin yıllık eksi 3 milyar dolar nakit akışına ve bankada 1 milyar dolara sahip olduğunu söyleyen Musk, durumu "Motorları yanar, kontrol sistemleri çalışmazken yere doğru burun dalışı yapan bir uçağa ışınlanmak gibiydi" diye tasvir etti. Twitter'ın Topluluk Notları özelliğinin şirkette 40 milyon dolarlık gelir kaybına mal olduğu, yanlış reklam yapmakla suçlayan topluluk notları alan iki büyük müşterinin harcamalarını azalttığından yakındı.Hal böyleyken, söz, patronunun attığı tweetlerin sosyal medya platformuna para kaybettirmesi meselesine geldi. Son dönemde Musk'ın en çok tartışılan tweetleri, 6 Mayıs 2023'te Teksas'taki Allen AVM'de ateş açıp 8 kişiyi öldüren saldırganın 'beyaz ırkın üstünlüğü savunucusu' olduğu açıklamasını reddetmesi ve açık toplumcu renkli devrimci milyarder spekülatör George Soros'tan X-Men mutantına atıfla "Magneto gibi, insanlıktan nefret ediyor" diye söz etmesi oldu. Faber'in sorusu üzerine, (Batılı istihbarat servisleriyle birlikte çalışan) Britanya merkezli site Bellingcat'in profesyonel olarak psikolojik operasyon yapmasıyla meşhur olduğunu hatırlatan Musk, Teksas'taki saldırganın ırkçı olduğunu Bellingcat'in söylemesinden ötürü 'kötü psikolojik operasyon' diye tweetlediğini belirtti. "Bunu beyaz üstünlüğüne atfetmenin saçmalık olduğunu düşündüğümü söylüyorum" diyen Musk, Faber'in "Bu arada, saldırganın ırkçı olmadığına dair bir kanıt yok" itirazına da "Irkçı olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyleyebilirim" karşılığını verdi. FBI'a göreyse 'neo-Nazi fikirleri olan ve sosyal medyada neo-Nazi içerik yayımlayan saldırganın gamalı haç ve SS dövmelerinin fotoğrafları gerçek'. (Eski Sovyetler coğrafyasındaki renkli devrimleri kışkırtmak, bunun için kendi Sivil Toplum Vakfı'nı kullanmak ve ülke ekonomilerinin kaderleriyle oynamakla suçlanan) George Soros'la ilgili olumsuz fikirlerinin 'Yahudi karşıtlığından kaynaklanmadığında' da ısrar eden Musk, "İlla herhangi bir şey olacaksam, Yahudi yanlısıyım" dedi. "Bunu bir George Soros röportajına çevirmek istemeyiz" diyerek konuyu kapatan Musk, şu vurguyu ihmal etmedi:Twitter için genel vizyonunu "İnsanlık için sibernetik, kolektif bir zihin olmak" diye açıklayan Musk, "Bu hedefe ulaşmak için bilgilerin hızlı hareket etmesini, bu bilgilerin doğru olmasını ve bu bilgiler üzerinde hata düzeltme olmasını istiyorsunuz" dedi. Ağdaki bilgilerle ilgili hata düzeltmesi gibi düşünülebilecek Topluluk Notlarının hedefi olmanın kullanıcılar açısından utanç verici olduğunu, dolayısıyla yanlış bilgilendirmeyle ilgili caydırıcılığı bulunduğunu iddia etti.'Yılda sadece 2-3 gün izin yapıyorum'Musk, çalışma ve üretkenlikle ilgili kişisel görüşleri ve alışkanlıkları sorulduğunda yılda sadece 2-3 gün izin aldığını, haftada 7 gün çalıştığını ve gece 6 saat uyuduğunu anlattı.'Laptop sınıfının evden çalışmayı savunması ahlaksızlık'Yüksek teknoloji devi, 'fabrikalarda çalışan işçiler gibi hizmet verenlerin işe gitmesi gerekirken, 'dizüstü bilgisayar sınıfından' insanların evden çalışmayı savunmasının ahlaki açıdan yanlış olduğuna inandığını' belirtti. 'Küresel ekonomi Çin'den ayrışamaz'Tüketicilerin bütçelerini dara sokan faiz oranlarındaki artış nedeniyle gelecek 12 ayın Tesla için makroekonomik açıdan zor geçeceğini, ekonomi yavaşladığında Fed'in faiz oranlarını düşürmede çok yavaş kalmasının tüketici talebine zarar vereceğini öngören Musk, (Biden yönetiminin her koldan sıkıştırmaya çalıştığı) 'Çin'in Tayvan'ı kontrol etmek için harekete geçmesi halinde küresel ekonomiye ne olacağı' sorusuna şu yanıtı verdi: (45. Başkan Donald Trump'ın iddiasının aksine) 2020 ABD başkanlık seçimlerinin çalındığına inanmadığını, Joe Biden tarafından kazanıldığına inandığını, ancak en azından bir miktar oylama sahtekarlığı olduğunu düşündüğünü paylaşan Musk, Biden'a oy verdiğini söyledi, ama artık bu seçiminden memnun olmadığını ima etti:
https://sputniknews.com.tr/20230516/biden-yonetimiyle-cekisen-musk-sorosa-patladi-x-men-mutanti-magneto-gibi-insanliga-dusman-1071170059.html
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elon musk, cnbc, joe biden, ifade özgürlüğü, silahlı saldırı, george soros
elon musk, cnbc, joe biden, ifade özgürlüğü, silahlı saldırı, george soros

Elon Musk: Sonunda para kaybetmek olsa da canımın istediği gibi tweetleyeceğim

16:30 17.05.2023 (güncellendi: 16:45 17.05.2023)
© Fotoğraf : YouTube/CNBC TelevisionElon Musk, CNBC sunucusu David Faber'e röportaj verdi.
Elon Musk, CNBC sunucusu David Faber'e röportaj verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© Fotoğraf : YouTube/CNBC Television
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Tesla, Space X ve Twitter patronu, CNBC'ye verdiği röportajda, tartışmalı bulunan tweetlerini savunarak, sosyal medya platformunda gelir kaybına neden olsa bile canının istediğini söylemeye devam edeceğini belirtti.
Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısının ardından CNBC'den David Faber'in sorularını yanıtlayan Elon Musk'ın 1 saatlik röportajında öne çıkan mesele Twitter oldu.
Musk, ABD'de Demokrat Parti, Demokrat Biden yönetimi, liberal örgütler ve woke hareketinin istemediği görüşlerin paylaşılması ya da görünür olmasının engellendiği Twitter'ı ekimde 'mutlak ifade özgürlüğü' sloganıyla satın almış ve bunu "Kuş özgür kaldı" tweetiyle duyurmuştu. Sonrasında platformu mümkün olduğu kadar farklı görüşlere açan, yasaklı kullanıcıları geri döndüren ve ABD hükümetinin önceki Twitter yönetimine dayattığı sansürü ifşa eden Musk, o zamandan beri müesses nizamın karalama ve reklam musluklarını kapatma kampanyalarının hedefi oldu.
Röportajda, ekimde Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma işlemi sona erdiğinde şirketin yıllık eksi 3 milyar dolar nakit akışına ve bankada 1 milyar dolara sahip olduğunu söyleyen Musk, durumu "Motorları yanar, kontrol sistemleri çalışmazken yere doğru burun dalışı yapan bir uçağa ışınlanmak gibiydi" diye tasvir etti. Twitter'ın Topluluk Notları özelliğinin şirkette 40 milyon dolarlık gelir kaybına mal olduğu, yanlış reklam yapmakla suçlayan topluluk notları alan iki büyük müşterinin harcamalarını azalttığından yakındı.
Hal böyleyken, söz, patronunun attığı tweetlerin sosyal medya platformuna para kaybettirmesi meselesine geldi. Son dönemde Musk'ın en çok tartışılan tweetleri, 6 Mayıs 2023'te Teksas'taki Allen AVM'de ateş açıp 8 kişiyi öldüren saldırganın 'beyaz ırkın üstünlüğü savunucusu' olduğu açıklamasını reddetmesi ve açık toplumcu renkli devrimci milyarder spekülatör George Soros'tan X-Men mutantına atıfla "Magneto gibi, insanlıktan nefret ediyor" diye söz etmesi oldu.
Marvel dünyasının süper kötü kahramanlarından, alfa düzeyinde mutant, manyetizma yeteneğine sahip Magneto - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
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Biden yönetimiyle çekişen Musk, Soros'a patladı: X-Men mutantı Magneto gibi, insanlığa düşman
Dün, 14:37
Faber'in sorusu üzerine, (Batılı istihbarat servisleriyle birlikte çalışan) Britanya merkezli site Bellingcat'in profesyonel olarak psikolojik operasyon yapmasıyla meşhur olduğunu hatırlatan Musk, Teksas'taki saldırganın ırkçı olduğunu Bellingcat'in söylemesinden ötürü 'kötü psikolojik operasyon' diye tweetlediğini belirtti.
"Bunu beyaz üstünlüğüne atfetmenin saçmalık olduğunu düşündüğümü söylüyorum" diyen Musk, Faber'in "Bu arada, saldırganın ırkçı olmadığına dair bir kanıt yok" itirazına da "Irkçı olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyleyebilirim" karşılığını verdi.
FBI'a göreyse 'neo-Nazi fikirleri olan ve sosyal medyada neo-Nazi içerik yayımlayan saldırganın gamalı haç ve SS dövmelerinin fotoğrafları gerçek'.
(Eski Sovyetler coğrafyasındaki renkli devrimleri kışkırtmak, bunun için kendi Sivil Toplum Vakfı'nı kullanmak ve ülke ekonomilerinin kaderleriyle oynamakla suçlanan) George Soros'la ilgili olumsuz fikirlerinin 'Yahudi karşıtlığından kaynaklanmadığında' da ısrar eden Musk, "İlla herhangi bir şey olacaksam, Yahudi yanlısıyım" dedi.
"Bunu bir George Soros röportajına çevirmek istemeyiz" diyerek konuyu kapatan Musk, şu vurguyu ihmal etmedi:
"Canım ne isterse söyleyeceğim ve bunun sonucu para kaybetmek olacaksa da öyle olsun."
Twitter için genel vizyonunu "İnsanlık için sibernetik, kolektif bir zihin olmak" diye açıklayan Musk, "Bu hedefe ulaşmak için bilgilerin hızlı hareket etmesini, bu bilgilerin doğru olmasını ve bu bilgiler üzerinde hata düzeltme olmasını istiyorsunuz" dedi. Ağdaki bilgilerle ilgili hata düzeltmesi gibi düşünülebilecek Topluluk Notlarının hedefi olmanın kullanıcılar açısından utanç verici olduğunu, dolayısıyla yanlış bilgilendirmeyle ilgili caydırıcılığı bulunduğunu iddia etti.

'Yılda sadece 2-3 gün izin yapıyorum'

Musk, çalışma ve üretkenlikle ilgili kişisel görüşleri ve alışkanlıkları sorulduğunda yılda sadece 2-3 gün izin aldığını, haftada 7 gün çalıştığını ve gece 6 saat uyuduğunu anlattı.

'Laptop sınıfının evden çalışmayı savunması ahlaksızlık'

Yüksek teknoloji devi, 'fabrikalarda çalışan işçiler gibi hizmet verenlerin işe gitmesi gerekirken, 'dizüstü bilgisayar sınıfından' insanların evden çalışmayı savunmasının ahlaki açıdan yanlış olduğuna inandığını' belirtti.

'Küresel ekonomi Çin'den ayrışamaz'

Tüketicilerin bütçelerini dara sokan faiz oranlarındaki artış nedeniyle gelecek 12 ayın Tesla için makroekonomik açıdan zor geçeceğini, ekonomi yavaşladığında Fed'in faiz oranlarını düşürmede çok yavaş kalmasının tüketici talebine zarar vereceğini öngören Musk, (Biden yönetiminin her koldan sıkıştırmaya çalıştığı) 'Çin'in Tayvan'ı kontrol etmek için harekete geçmesi halinde küresel ekonomiye ne olacağı' sorusuna şu yanıtı verdi:
"Çin ekonomisi ile küresel ekonominin geri kalanı yapışık ikizler gibi. Yapışık ikizleri ayırmaya çalışmak gibi olurdu. Durum bu kadar ciddi. Ve aslında pek çok şirket için Tesla için olacağından çok daha kötü. Örneğin bir iPhone'u nereden edinebileceğinizden, emin değilim."
(45. Başkan Donald Trump'ın iddiasının aksine) 2020 ABD başkanlık seçimlerinin çalındığına inanmadığını, Joe Biden tarafından kazanıldığına inandığını, ancak en azından bir miktar oylama sahtekarlığı olduğunu düşündüğünü paylaşan Musk, Biden'a oy verdiğini söyledi, ama artık bu seçiminden memnun olmadığını ima etti:

"Keşke başkanımız sadece normal bir insan olsaydı."

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