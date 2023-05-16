https://sputniknews.com.tr/20230516/parti-yaptiktan-sonra-elyseede-macronun-huzuruna-kirli-sakalla-cikan-musk-otomobilde-yattim-1071177759.html

Parti yaptıktan sonra Elysee'de Macron'un huzuruna kirli sakalla çıkan Musk: Otomobilde yattım

Parti yaptıktan sonra Elysee'de Macron'un huzuruna kirli sakalla çıkan Musk: Otomobilde yattım

Tesla, Space X ve Twitter'ın patronu Elon Musk, cumartesi gecesi ABD'nin Los Angeles şehrinde, pazar gecesi Meksika'daki lüks bir tatil köyünde parti yaparken... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T16:43+0300

2023-05-16T16:43+0300

2023-05-16T17:00+0300

dünya

emmanuel macron

elon musk

abd

fransa

tesla

elysee sarayı

versailles sarayı

paris

emeklilik reformu

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ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, pazartesi sabahı Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşısına kirli sakalla çıkmasını "Otomobilde uyudum" diye izah etti. Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile kahvaltıda biraraya gelen Musk, ardından Versailles Sarayı'nda hükümetle 200'den fazla küresel işinsanı, yatırımcı ve şirket başkanını buluşturan Fransa'yı Seç Zirvesi'ne katıldı. Dışarıda ekmek kavgasıFransa'ya yabancı yatırım çekmeyi amaçlayan toplantının yapıldığı sırada, dışarıda Macron'un emeklilik reformu yasasına yönelik aylardır devam eden protestoların bir yenisi düzenlendi. Protestocuların seslerini küresel kapitalizmin ağababalarına duyurup duyurmadıkları, bilinmiyor.Kameralar önünde 'münasebetsiz' hallerElysee Sarayı'ndaki görüşmeyi takip eden kameralar, Elon Musk'ın Fransa Cumhurbaşkanı ile karşılıklı otururken "Otomobilde uyumak zorunda kaldım" dediğini, Emmanuel Macron'un "Tamam" yanıtını verdiğini yakaladı. Yanıtın ardından aniden alışılmadık şekilde gülmeye başlayan Musk, elini kaldırıp etraflarını çeviren basın mensuplarına "Herkese merhaba" diye seslendi. Takım elbise giydiGenellikle kot pantolon ve tişört giyen ABD'li yüksek teknoloji devi, Fransa lideriyle 45 dakikalık görüşme için traş olmaya zahmet etmese de en azından takım elbise giydi. Haftasonunda müzik, dans, partiCumartesi gecesi Los Angeles'taki Exposition Park'ta Bosnalı-Alman DJ Solomun'un evsahipliği yaptığı trans müzik etkinliğinde görülen Musk, pazartesi Elysee Sarayı'nın yolunu bulmasından saatler önce de Meksika'daki lüks tatil beldesi Cabo San Lucas'da dans müziği festivaline katılıp gece kulüplerini dolaşırken görüntülenmişti.Yatırım sözü var, takvimi yokParis'te ise takvim sunmadan 'Tesla'nın gelecekte Fransa'da önemli yatırımlar yapacağından emin olduğu' mesajını veren Musk, gazetecilere "Bugün bir açıklama yok, ama Cumhurbaşkanı Macron ile Fransız hükümetinden ve misafirperverliklerinden çok etkilendim" dedi. Grev ve protesto dalgalarıyla karşılanan emeklilik reformundan beri halk desteği dibe vuran Macron da Musk'la görüşmesini duyurmak için tweet attı:

https://sputniknews.com.tr/20230421/simonyanndan-elon-muska-tesekkur-artik-beni-aramalarda-bile-bulabilirsiniz-1070032167.html

https://sputniknews.com.tr/20230512/twitterin-yeni-ceosu-belli-oldu--1071181192.html

abd

fransa

elysee sarayı

versailles sarayı

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emmanuel macron, elon musk, abd, fransa, tesla, elysee sarayı, versailles sarayı, paris, emeklilik reformu, protesto, grev, yabancı, yatırım