Parti yaptıktan sonra Elysee'de Macron'un huzuruna kirli sakalla çıkan Musk: Otomobilde yattım
16:43 16.05.2023 (güncellendi: 17:00 16.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Emmanuel Macron@EmmanuelMacronFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda partilemekten gelen kirli sakallı ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ı ağırlarken
© Fotoğraf : Twitter/Emmanuel Macron@EmmanuelMacron
Tesla, Space X ve Twitter'ın patronu Elon Musk, cumartesi gecesi ABD'nin Los Angeles şehrinde, pazar gecesi Meksika'daki lüks bir tatil köyünde parti yaparken görülmesinden saatler sonra Fransa hükümetinin davetlisi olarak Paris'te Macron'u ciddiye almayan bir imajla boy gösterdi.
ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, pazartesi sabahı Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşısına kirli sakalla çıkmasını "Otomobilde uyudum" diye izah etti.
Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile kahvaltıda biraraya gelen Musk, ardından Versailles Sarayı'nda hükümetle 200'den fazla küresel işinsanı, yatırımcı ve şirket başkanını buluşturan Fransa'yı Seç Zirvesi'ne katıldı.
Dışarıda ekmek kavgası
Fransa'ya yabancı yatırım çekmeyi amaçlayan toplantının yapıldığı sırada, dışarıda Macron'un emeklilik reformu yasasına yönelik aylardır devam eden protestoların bir yenisi düzenlendi. Protestocuların seslerini küresel kapitalizmin ağababalarına duyurup duyurmadıkları, bilinmiyor.
Elon Musk was having a meeting with Macron at the Elysee Palace whilst the protests were taking place. Maybe Macron congratulated Musk for appointing an executive WEF chairwoman to be Twitter's CEO. pic.twitter.com/FsVUtV8F24— Mark Alan Pearce (@PearceAlan1962) May 15, 2023
Kameralar önünde 'münasebetsiz' haller
Elysee Sarayı'ndaki görüşmeyi takip eden kameralar, Elon Musk'ın Fransa Cumhurbaşkanı ile karşılıklı otururken "Otomobilde uyumak zorunda kaldım" dediğini, Emmanuel Macron'un "Tamam" yanıtını verdiğini yakaladı.
Yanıtın ardından aniden alışılmadık şekilde gülmeye başlayan Musk, elini kaldırıp etraflarını çeviren basın mensuplarına "Herkese merhaba" diye seslendi.
🤣😂— Ouiaimi (@ouiaimi) May 16, 2023
Elon Musk tells Emmanuel Macron he had to to 'sleep in the car' before their meeting - hours after he was seen partying | Science & Tech News | Sky News https://t.co/wxaNTRJhsC
Takım elbise giydi
Genellikle kot pantolon ve tişört giyen ABD'li yüksek teknoloji devi, Fransa lideriyle 45 dakikalık görüşme için traş olmaya zahmet etmese de en azından takım elbise giydi.
Haftasonunda müzik, dans, parti
Cumartesi gecesi Los Angeles'taki Exposition Park'ta Bosnalı-Alman DJ Solomun'un evsahipliği yaptığı trans müzik etkinliğinde görülen Musk, pazartesi Elysee Sarayı'nın yolunu bulmasından saatler önce de Meksika'daki lüks tatil beldesi Cabo San Lucas'da dans müziği festivaline katılıp gece kulüplerini dolaşırken görüntülenmişti.
Yatırım sözü var, takvimi yok
Paris'te ise takvim sunmadan 'Tesla'nın gelecekte Fransa'da önemli yatırımlar yapacağından emin olduğu' mesajını veren Musk, gazetecilere "Bugün bir açıklama yok, ama Cumhurbaşkanı Macron ile Fransız hükümetinden ve misafirperverliklerinden çok etkilendim" dedi.
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Grev ve protesto dalgalarıyla karşılanan emeklilik reformundan beri halk desteği dibe vuran Macron da Musk'la görüşmesini duyurmak için tweet attı:
"Fransa'nın çekiciliğinden, elektrikli araç ve enerji sektörlerindeki önemli ilerlemeden bahsettik. Dijital regülasyon hakkında da konuştuk. Birlikte yapacak çok şeyimiz var."
With @ElonMusk, we talked about the attractiveness of France and the significant progress in the electric vehicle and energy sectors. We also talked about digital regulation. We have so much to do together. See you this afternoon at the #ChooseFrance Summit! pic.twitter.com/wkdwjv45OG— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2023