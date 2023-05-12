https://sputniknews.com.tr/20230512/twitterin-yeni-ceosu-belli-oldu--1071181192.html

Twitter'ın yeni CEO'su belli oldu

Twitter'ın yeni CEO'su belli oldu

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin yeni üst yöneticisinin (CEO) Linda Yaccarino olduğunu açıkladı. Yaccarino, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF)... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T16:58+0300

2023-05-12T16:58+0300

2023-05-16T16:58+0300

dünya

twitter

elon musk

ceo

linda yaccarino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071181338_0:0:2043:1149_1920x0_80_0_0_90cebc4fa552052b7e6a0d8a65a7f072.jpg

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün işe aldığını duyurduğu şirketin yeni CEO'sunun ismini açıkladı.Kendisi ürün tasarımı ve yeni teknolojiye odaklanırken Yaccarino'nun da iş operasyonlarını yürüteceğini belirten Musk, "Bu platformu her şey uygulaması olan 'X'e dönüştürmek için Linda ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.NBCUniversal, bugün yaptığı açıklamada, Yaccarino'nun küresel reklamcılık şefi görevinden ayrıldığını duyurmuştu.Yaccarino, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Çalışmanın Geleceği Görev Gücü'nün başkanı olarak görev yapıyor.Musk, geçen yıl aralıkta, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini açıklamıştı.Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 57.5'i Musk'ın ayrılması, 42.5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar 'aptal' birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230511/elon-musk-twitter-ceolugunu-birakiyor-1070978116.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

twitter , elon musk, ceo, linda yaccarino