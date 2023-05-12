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Twitter'ın yeni CEO'su belli oldu
Twitter'ın yeni CEO'su belli oldu
Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin yeni üst yöneticisinin (CEO) Linda Yaccarino olduğunu açıkladı. Yaccarino, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF)... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T16:58+0300
2023-05-16T16:58+0300
dünya
twitter
elon musk
ceo
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Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün işe aldığını duyurduğu şirketin yeni CEO'sunun ismini açıkladı.Kendisi ürün tasarımı ve yeni teknolojiye odaklanırken Yaccarino'nun da iş operasyonlarını yürüteceğini belirten Musk, "Bu platformu her şey uygulaması olan 'X'e dönüştürmek için Linda ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.NBCUniversal, bugün yaptığı açıklamada, Yaccarino'nun küresel reklamcılık şefi görevinden ayrıldığını duyurmuştu.Yaccarino, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Çalışmanın Geleceği Görev Gücü'nün başkanı olarak görev yapıyor.Musk, geçen yıl aralıkta, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini açıklamıştı.Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 57.5'i Musk'ın ayrılması, 42.5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar 'aptal' birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230511/elon-musk-twitter-ceolugunu-birakiyor-1070978116.html
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twitter , elon musk, ceo, linda yaccarino
twitter , elon musk, ceo, linda yaccarino

Twitter'ın yeni CEO'su belli oldu

16:58 12.05.2023 (güncellendi: 16:58 16.05.2023)
© AP Photo / Rebecca BlackwellLinda Yaccarino
Linda Yaccarino - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin yeni üst yöneticisinin (CEO) Linda Yaccarino olduğunu açıkladı. Yaccarino, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Çalışmanın Geleceği Görev Gücü'nün başkanı olarak görev yapıyor.
Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün işe aldığını duyurduğu şirketin yeni CEO'sunun ismini açıkladı.
Kendisi ürün tasarımı ve yeni teknolojiye odaklanırken Yaccarino'nun da iş operasyonlarını yürüteceğini belirten Musk, "Bu platformu her şey uygulaması olan 'X'e dönüştürmek için Linda ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
DÜNYA
Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor
11 Mayıs, 23:51
NBCUniversal, bugün yaptığı açıklamada, Yaccarino'nun küresel reklamcılık şefi görevinden ayrıldığını duyurmuştu.
Yaccarino, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Çalışmanın Geleceği Görev Gücü'nün başkanı olarak görev yapıyor.
Musk, geçen yıl aralıkta, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini açıklamıştı.
Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 57.5'i Musk'ın ayrılması, 42.5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.
Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar 'aptal' birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.
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