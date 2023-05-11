https://sputniknews.com.tr/20230511/elon-musk-twitter-ceolugunu-birakiyor-1070978116.html

Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirket için yeni bir CEO'yu işe aldığını duyurdu. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T23:51+0300

2023-05-11T23:51+0300

2023-05-11T23:51+0300

dünya

twitter

elon musk

ceo

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Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter için yeni bir CEO işe aldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yaklaşık 6 hafta içinde başlayacak" ifadelerini kullandı.Yeni CEO'nun ardından şirketteki görevinin ne olacağına da değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtti.Musk'ın paylaşımından yeni CEO'nun kadın olacağı anlaşılırken, isim verilmedi.İşi üstlenecek kadar 'aptal' birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğini söylemiştiElon Musk, geçen yıl aralıkta, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57.5'i Musk'ın ayrılması, 42.5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar 'aptal' birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.Bazı Tesla hissedarları, Twitter'ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230501/medvedev-musk-twitterin-yonetimiyle-bas-edemedi-1070449123.html

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