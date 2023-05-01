https://sputniknews.com.tr/20230501/medvedev-musk-twitterin-yonetimiyle-bas-edemedi-1070449123.html
Medvedev: Musk, Twitter’ın yönetimiyle baş edemedi
Medvedev: Musk, Twitter’ın yönetimiyle baş edemedi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, paylaşımlarına kısıtlama getiren Twitter’in CEO’su Elon Musk’ın, ABD ve Ukrayna’nın baskısı karşısında... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T18:50+0300
2023-05-01T18:50+0300
2023-05-01T19:05+0300
dünya
dmitriy medvedev
elon musk
twitter
rusya
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, “Twitter, ABD Dışişleri Bakanlığı ve hohollar (Rusların Ukraynalılar için kullandığı hakaret) karşısında eğildi. Daha önce Trump’a yaptığını şimdi bana yaptı. Elon belli ki bu işletmeyle baş edemedi. Malesef” dedi.Twitter olmadan da idare edebileceğinin altını çizen Medvedev, “Sonuçta, bu sadece Amerikan yerleşik düzeninin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren yabancı bir sosyal ağ. Propaganda hedeflerimizi ilerletmek için onu oldukça kinik biçimde kullandık zaten” ifadesini kullandı.Rusya’nın şimdi çok farklı hedeflere sahip olduğunu söyleyen Medvedev, “Başlıca hedefimiz çok farklı. Ukronaziler, ABD, NATO’daki köleleri, pis Polonya dahil, diğer Batılı alçaklar olmak üzere tüm düşmanları yıkıcı bir yenilgiye uğratmak” diye konuştu.Rusya’nın tüm topraklarını geri alması gerektiğini vurgulayan Medvedev, “Tüm insanlarımızı sonsuza kadar koruma altına almalıyız. Bunun için çok çalışacağız. Herkesin 1 Mayıs'ı kutlu olsun” diye ekledi.Daha önce Medvedev, Twitter’in Polonya’yla ilgili paylaşımını engellediğini bildirmişti.
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dmitriy medvedev, elon musk, twitter , rusya
dmitriy medvedev, elon musk, twitter , rusya
Medvedev: Musk, Twitter’ın yönetimiyle baş edemedi
18:50 01.05.2023 (güncellendi: 19:05 01.05.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, paylaşımlarına kısıtlama getiren Twitter’in CEO’su Elon Musk’ın, ABD ve Ukrayna’nın baskısı karşısında eğildiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, “Twitter, ABD Dışişleri Bakanlığı ve hohollar (Rusların Ukraynalılar için kullandığı hakaret) karşısında eğildi. Daha önce Trump’a yaptığını şimdi bana yaptı. Elon belli ki bu işletmeyle baş edemedi. Malesef” dedi.
Twitter olmadan da idare edebileceğinin altını çizen Medvedev, “Sonuçta, bu sadece Amerikan yerleşik düzeninin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren yabancı bir sosyal ağ. Propaganda hedeflerimizi ilerletmek için onu oldukça kinik biçimde kullandık zaten” ifadesini kullandı.
Rusya’nın şimdi çok farklı hedeflere sahip olduğunu söyleyen Medvedev, “Başlıca hedefimiz çok farklı. Ukronaziler, ABD, NATO’daki köleleri, pis Polonya dahil, diğer Batılı alçaklar olmak üzere tüm düşmanları yıkıcı bir yenilgiye uğratmak” diye konuştu.
Rusya’nın tüm topraklarını geri alması gerektiğini vurgulayan Medvedev, “Tüm insanlarımızı sonsuza kadar koruma altına almalıyız. Bunun için çok çalışacağız. Herkesin 1 Mayıs'ı kutlu olsun” diye ekledi.
Daha önce Medvedev, Twitter’in Polonya’yla ilgili paylaşımını engellediğini bildirmişti.