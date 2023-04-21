https://sputniknews.com.tr/20230421/simonyanndan-elon-muska-tesekkur-artik-beni-aramalarda-bile-bulabilirsiniz-1070032167.html

Simonyan'ndan Elon Musk'a teşekkür: 'Artık beni aramalarda bile bulabilirsiniz'

Simonyan'ndan Elon Musk'a teşekkür: 'Artık beni aramalarda bile bulabilirsiniz'

Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Twitter'in 'devlet tarafından finanse edilen medya" uygulamasını son vermesinin ardından... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T21:11+0300

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dünya

elon musk

margarita simonyan

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

rt

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Twitter, sosyal ağdaki medya kuruluşlarına bağlı hesaplarından 'hükümet bağlantılı' ve 'devlet tarafından finanse edilen ya da kontrol edilen' ibaresini kaldırdı. Sputnik, Ria Novosti ve Russia Today’in de aralarında çoğunlukla Rus ve Çin merkezli hesaplarını hedef alan bu uygulamadan geri adım atılmış oldu. Bunun üzerine Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: Simonyan daha önce Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasına ilişkin yorumda bulunmuş, "Belki RT ve Sputnik hesapları üzerindeki yasağı kaldırırsınız?" demişti

https://sputniknews.com.tr/20230421/twitter-devlet-medyasi-etiketini-kaldirdi-1070008158.html

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elon musk, margarita simonyan, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rt