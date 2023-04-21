https://sputniknews.com.tr/20230421/simonyanndan-elon-muska-tesekkur-artik-beni-aramalarda-bile-bulabilirsiniz-1070032167.html
Simonyan'ndan Elon Musk'a teşekkür: 'Artık beni aramalarda bile bulabilirsiniz'
Simonyan'ndan Elon Musk'a teşekkür: 'Artık beni aramalarda bile bulabilirsiniz'
Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Twitter'in 'devlet tarafından finanse edilen medya" uygulamasını son vermesinin ardından... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T21:11+0300
2023-04-21T21:11+0300
2023-04-21T21:14+0300
dünya
elon musk
margarita simonyan
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
rt
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Twitter, sosyal ağdaki medya kuruluşlarına bağlı hesaplarından 'hükümet bağlantılı' ve 'devlet tarafından finanse edilen ya da kontrol edilen' ibaresini kaldırdı. Sputnik, Ria Novosti ve Russia Today’in de aralarında çoğunlukla Rus ve Çin merkezli hesaplarını hedef alan bu uygulamadan geri adım atılmış oldu. Bunun üzerine Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: Simonyan daha önce Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasına ilişkin yorumda bulunmuş, "Belki RT ve Sputnik hesapları üzerindeki yasağı kaldırırsınız?" demişti
https://sputniknews.com.tr/20230421/twitter-devlet-medyasi-etiketini-kaldirdi-1070008158.html
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elon musk, margarita simonyan, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rt
elon musk, margarita simonyan, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rt
Simonyan'ndan Elon Musk'a teşekkür: 'Artık beni aramalarda bile bulabilirsiniz'
21:11 21.04.2023 (güncellendi: 21:14 21.04.2023) Abone ol
Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Twitter'in 'devlet tarafından finanse edilen medya" uygulamasını son vermesinin ardından Elon Musk'a teşekkür etti.
Twitter, sosyal ağdaki medya kuruluşlarına bağlı hesaplarından 'hükümet bağlantılı' ve 'devlet tarafından finanse edilen ya da kontrol edilen' ibaresini kaldırdı. Sputnik, Ria Novosti ve Russia Today’in de aralarında çoğunlukla Rus ve Çin merkezli hesaplarını hedef alan bu uygulamadan geri adım atılmış oldu.
Bunun üzerine Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:
Twitter benim ve tüm kanallarımızın ‘devlet tarafından finanse edilen medya’ etiketini kaldırdı. Artık aramalarda bile bana erişilebilir. 'Kardeşçe ve tüm yüreğimle Elon Musk'
Simonyan daha önce Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasına ilişkin yorumda bulunmuş, "Belki RT ve Sputnik hesapları üzerindeki yasağı kaldırırsınız?" demişti