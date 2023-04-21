https://sputniknews.com.tr/20230421/twitter-devlet-medyasi-etiketini-kaldirdi-1070008158.html

Twitter 'devlet medyası' etiketini kaldırdı

Twitter 'devlet medyası' etiketini kaldırdı

Twitter, medya hesaplarından 'devlet tarafından kontrol edilen medya' etiketini kaldırdı. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T12:44+0300

2023-04-21T12:44+0300

2023-04-21T13:55+0300

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Twitter, sosyal ağdaki medya kuruluşlarına bağlı hesaplarından 'hükümet bağlantılı' ve 'devlet tarafından finanse edilen ya da kontrol edilen' ibaresini kaldırdı. Sputnik, Ria Novosti ve Russia Today’in de aralarında çoğunlukla Rus ve Çin merkezli hesaplarını hedef alan bu uygulamadan geri adım atılmış oldu. Ayrıca Kanadalı CBC kanalı ve Yeni Zelandalı RNZ radyosu gibi kuruluşların etiketleri de kaldırıldı.Twitter yönetimi, 2020'de devlet yetkililerinin kontrolünde olduğuna ‘kara verdiği’ medya kuruluşlarının sosyal medya hesaplarının yanı sıra BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin yetkililerinin, dışişleri bakanlarının, resmi temsilciliklerin ve diplomatların da dahil olmak üzere önemli hükümet yetkililerinin hesaplarını etiketleme politikası yürütüyordu.2021’in ilk çeyreğinde Twitter yönetiminin sanatçıların ve medya çalışanlarının kişisel hesaplarını ‘Rus Devletine bağlı medya’ olarak işeretlemesi oldukça tepki çekmişti. Türk gazetecileri de hedef alan bu uygulamaya, meslek kuruluşları da sert tepki göstermişti.Twitter yönetiminin Elon Musk’a geçmesi ile birlikte bu tepkiler doğrultusunda Mart ayında BBC ve ABD Ulusal Kamu Radyosu (NPR) gibi kuruluşlara da devlet etiketi gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20161123/tgs-ap-sputnik-karari-tepki-1025958472.html

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