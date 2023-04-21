https://sputniknews.com.tr/20230421/twitter-devlet-medyasi-etiketini-kaldirdi-1070008158.html
Twitter 'devlet medyası' etiketini kaldırdı
Twitter 'devlet medyası' etiketini kaldırdı
Twitter, medya hesaplarından 'devlet tarafından kontrol edilen medya' etiketini kaldırdı. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T12:44+0300
2023-04-21T12:44+0300
2023-04-21T13:55+0300
yaşam
twitter
devlet
etiket
sansür
batılı ülkeler
sosyal medya
rusya
çin
diplomat
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Twitter, sosyal ağdaki medya kuruluşlarına bağlı hesaplarından 'hükümet bağlantılı' ve 'devlet tarafından finanse edilen ya da kontrol edilen' ibaresini kaldırdı. Sputnik, Ria Novosti ve Russia Today’in de aralarında çoğunlukla Rus ve Çin merkezli hesaplarını hedef alan bu uygulamadan geri adım atılmış oldu. Ayrıca Kanadalı CBC kanalı ve Yeni Zelandalı RNZ radyosu gibi kuruluşların etiketleri de kaldırıldı.Twitter yönetimi, 2020'de devlet yetkililerinin kontrolünde olduğuna ‘kara verdiği’ medya kuruluşlarının sosyal medya hesaplarının yanı sıra BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin yetkililerinin, dışişleri bakanlarının, resmi temsilciliklerin ve diplomatların da dahil olmak üzere önemli hükümet yetkililerinin hesaplarını etiketleme politikası yürütüyordu.2021’in ilk çeyreğinde Twitter yönetiminin sanatçıların ve medya çalışanlarının kişisel hesaplarını ‘Rus Devletine bağlı medya’ olarak işeretlemesi oldukça tepki çekmişti. Türk gazetecileri de hedef alan bu uygulamaya, meslek kuruluşları da sert tepki göstermişti.Twitter yönetiminin Elon Musk’a geçmesi ile birlikte bu tepkiler doğrultusunda Mart ayında BBC ve ABD Ulusal Kamu Radyosu (NPR) gibi kuruluşlara da devlet etiketi gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20161123/tgs-ap-sputnik-karari-tepki-1025958472.html
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twitter , devlet, etiket, sansür, batılı ülkeler, sosyal medya, rusya, çin, diplomat, bm, birleşmiş milletler (bm), sputnik, ria novosti, rt, russia today (rt), elon musk
twitter , devlet, etiket, sansür, batılı ülkeler, sosyal medya, rusya, çin, diplomat, bm, birleşmiş milletler (bm), sputnik, ria novosti, rt, russia today (rt), elon musk
Twitter 'devlet medyası' etiketini kaldırdı
12:44 21.04.2023 (güncellendi: 13:55 21.04.2023) Abone ol
Twitter, medya hesaplarından 'devlet tarafından kontrol edilen medya' etiketini kaldırdı.
Twitter, sosyal ağdaki medya kuruluşlarına bağlı hesaplarından 'hükümet bağlantılı' ve 'devlet tarafından finanse edilen ya da kontrol edilen' ibaresini kaldırdı. Sputnik, Ria Novosti ve Russia Today’in de aralarında çoğunlukla Rus ve Çin merkezli hesaplarını hedef alan bu uygulamadan geri adım atılmış oldu. Ayrıca Kanadalı CBC kanalı ve Yeni Zelandalı RNZ radyosu gibi kuruluşların etiketleri de kaldırıldı.
Twitter yönetimi, 2020'de devlet yetkililerinin kontrolünde olduğuna ‘kara verdiği’ medya kuruluşlarının sosyal medya hesaplarının yanı sıra BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin yetkililerinin, dışişleri bakanlarının, resmi temsilciliklerin ve diplomatların da dahil olmak üzere önemli hükümet yetkililerinin hesaplarını etiketleme politikası yürütüyordu.
2021’in ilk çeyreğinde Twitter yönetiminin sanatçıların ve medya çalışanlarının kişisel hesaplarını ‘Rus Devletine bağlı medya’ olarak işeretlemesi oldukça tepki çekmişti. Türk gazetecileri de hedef alan bu uygulamaya, meslek kuruluşları da sert tepki göstermişti.
Twitter yönetiminin Elon Musk’a geçmesi ile birlikte bu tepkiler doğrultusunda Mart ayında BBC ve ABD Ulusal Kamu Radyosu (NPR) gibi kuruluşlara da devlet etiketi gelmişti.