https://sputniknews.com.tr/20230424/hershten-new-york-timesa-elestiri-hukumetin-suclarini-ifsa-edenleri-ele-veren-yandasa-dondu-1070110667.html

Hersh'ten New York Times'a eleştiri: Hükümetin suçlarını ifşa edenleri ele veren yandaşa döndü

Hersh'ten New York Times'a eleştiri: Hükümetin suçlarını ifşa edenleri ele veren yandaşa döndü

Ünlü ABD'li gazeteci Seymour Hersh, uzun yıllar emek verdiği The New York Times'ı Biden yandaşlığı yapması, haber kaynaklarını korumaması, FBI'ın Pentagon... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T15:01+0300

2023-04-24T15:01+0300

2023-04-24T15:32+0300

dünya

jack teixeira

seymour hersh

abd

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ABD'nin 2010'da WikiLeaks'de yayımlananlardan beri en önemli gizli belge sızıntısının kaynağının bulunmasına The New York Times (NYT) ve The Washington Post (WaPo) gazetelerinin yardım etmesine, araştırmacı gazeteciliğin duayeni Seymour Hersh tepki gösterdi. Ödüllü ABD'li gazeteci, NYT'yi Biden yönetiminin yandaşlığını yapması, haber kaynaklarını korumaması, Pentagon belgelerini sızdırdığından şüphelenilen Jack Teixeira'nın FBI tarafından izinin sürülmesi ve yakalanmasındaki rolü nedeniyle eleştirdi. RT'nin Going Underground programının sunucusu Afshin Rattansi'ye mülakat veren Hersh, eski işvereni NYT'nin 'tümden Biden yanlısı' hale geldiğini söyledi. 'NYT'de çalışırken hiç haber kaynağı açıklamadım'Pentagon sızıntılarının sorulması üzerine "Beni basınla uğraştırma, benim için basın kazanma ihtimali olmayan durum" diyen Hersh, NYT'de uzun yıllar çalışıp pek çok ödül kazandığını, ama bunun gazetenin kaynaklarını koruma konusunda çok daha iyi sicilinin olduğu dönemde olduğunu belirtti."1974'te CIA'in Amerikan vatandaşları hakkında casusluk yapmasıyla ilgili yazdığım en önemli haberlerden birinde kimsenin adı yoktu" hatırlatmasını yapan Pulitzer ödüllü gazeteci, 'haber kaynağının asla açıklanmaması gerektiğini, çünkü bunun onun hapse girmesi anlamına geleceğini' vurguladı. Bu aya Ukrayna belgelerinin yanısıra diğer ülkelerle ilgili istihbarat belgelerini de içeren Pentagon sızıntısı damga vururken, sorumlusunu bulmak için federal hükümet seferber oldu. Massachusetts eyaletinde üslü Hava Ulusal Muhafızları'nın 102. İstihbarat Kanadı'nda görevli Jack Teixeira (21), bunları bir çevrimiçi oyun forumunda yayımladığı gerekçesiyle 13 Nisan'da FBI tarafından evine düzenlenen baskınla yakalandı. FBI'a 'Git yakala' diye gösterdilerGelgelelim operasyon, NYT ile WaPo'nun -Batı tarafından finanse edilen 'açık kaynak soruşturmaları' ekibi Bellingcat ile işbirliği içinde- belgelerin kaynağının izini sürmesi ve sızdıranın kimliğini kamuya faş etmesi sayesinde gerçekleşti. Hatta NYT, Teixeira'nın Massachusetts'teki evinin yerini tespit etti ve annesiyle konuştu.NYT'nin ABD Başkanı'nı hiç eleştirmeyerek tamamen 'Biden yandaşı' olduğunu gösterdiğini söyleyen Hersh, diğer yandan Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına eylül ayında düzenlenen sabotajdan Biden yönetimini sorumlu tutan son haberini anaakım medyanın görmezden geldiğine dikkat çekti. 'Sadece istihbarat topluluğunun servis ettiklerini yayımladılar'86 yaşındaki gazeteci, Kuzey Akım'ın Biden'ın işi olduğuna dair haberine diğer büyük medya kuruluşları gibi yer vermeyen NYT'nin 'sadece istihbarat camiasının verdiği karşıt haberleri yayımladığını' vurguladı. Medyanın alay ettiği Donald Trump'ın Kasım 2016'da ABD Başkanı seçilmesiyle dehşete düştüğünü belirten Hersh, "Ve yine dehşete kapıldılar. 2024 seçiminde aday olarak karşımızda Biden ile Trump'ı bulacağımızdan endişe duyan pek çok insan olduğunu size söyleyeyim" diyerek ekledi:"Böyle bir durumda, Times'ın -iyi bir vatandaş olarak- yüzünü FBI'a çevirmesine şaşıramazsınız... tabii ki şok oldum, ama aslında olmamalısınız." Going Underground'ın Seymour Hersh ile yaptığı röportajın tam versiyonu bugün yayımlandı.

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https://sputniknews.com.tr/20230324/hersh-biden-kuzey-akimi-scholz-ukraynaya-silah-vermek-istemedigi-icin-patlatmis-olabilir-1068720174.html

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