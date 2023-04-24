Hersh'ten New York Times'a eleştiri: Hükümetin suçlarını ifşa edenleri ele veren yandaşa döndü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
10:00
23 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi’nden itiraf: Rusya önemli başarılar elde etti
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
Yandex açıkladı: ChatGPT’ye rakip geliyor
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Wormuth: Tahminimiz doğru çıkmadı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus bilim insanları geliştirdi: Uyku tulumuna dönüşüp hipotermiden koruyan mont
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Gazprom açıkladı: Avrupa’nın depolarına gaz pompalama hızı yavaşladı
18:46
3 dk
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
19:01
23 dk
ÖZEL HABER
Rus askeri uzman Korotçenko: Türkiye hava sahasına mutlak egemen olabilir
19:31
3 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda Ukrayna’dan ‘rüşvet’ krizi
20:31
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
22:00
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230424/hershten-new-york-timesa-elestiri-hukumetin-suclarini-ifsa-edenleri-ele-veren-yandasa-dondu-1070110667.html
Hersh'ten New York Times'a eleştiri: Hükümetin suçlarını ifşa edenleri ele veren yandaşa döndü
Hersh'ten New York Times'a eleştiri: Hükümetin suçlarını ifşa edenleri ele veren yandaşa döndü
Ünlü ABD'li gazeteci Seymour Hersh, uzun yıllar emek verdiği The New York Times'ı Biden yandaşlığı yapması, haber kaynaklarını korumaması, FBI'ın Pentagon... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T15:01+0300
2023-04-24T15:32+0300
dünya
jack teixeira
seymour hersh
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069651081_0:56:501:338_1920x0_80_0_0_ccd7d0a57831933cc33ce1a458bf7965.jpg
ABD'nin 2010'da WikiLeaks'de yayımlananlardan beri en önemli gizli belge sızıntısının kaynağının bulunmasına The New York Times (NYT) ve The Washington Post (WaPo) gazetelerinin yardım etmesine, araştırmacı gazeteciliğin duayeni Seymour Hersh tepki gösterdi. Ödüllü ABD'li gazeteci, NYT'yi Biden yönetiminin yandaşlığını yapması, haber kaynaklarını korumaması, Pentagon belgelerini sızdırdığından şüphelenilen Jack Teixeira'nın FBI tarafından izinin sürülmesi ve yakalanmasındaki rolü nedeniyle eleştirdi. RT'nin Going Underground programının sunucusu Afshin Rattansi'ye mülakat veren Hersh, eski işvereni NYT'nin 'tümden Biden yanlısı' hale geldiğini söyledi. 'NYT'de çalışırken hiç haber kaynağı açıklamadım'Pentagon sızıntılarının sorulması üzerine "Beni basınla uğraştırma, benim için basın kazanma ihtimali olmayan durum" diyen Hersh, NYT'de uzun yıllar çalışıp pek çok ödül kazandığını, ama bunun gazetenin kaynaklarını koruma konusunda çok daha iyi sicilinin olduğu dönemde olduğunu belirtti."1974'te CIA'in Amerikan vatandaşları hakkında casusluk yapmasıyla ilgili yazdığım en önemli haberlerden birinde kimsenin adı yoktu" hatırlatmasını yapan Pulitzer ödüllü gazeteci, 'haber kaynağının asla açıklanmaması gerektiğini, çünkü bunun onun hapse girmesi anlamına geleceğini' vurguladı. Bu aya Ukrayna belgelerinin yanısıra diğer ülkelerle ilgili istihbarat belgelerini de içeren Pentagon sızıntısı damga vururken, sorumlusunu bulmak için federal hükümet seferber oldu. Massachusetts eyaletinde üslü Hava Ulusal Muhafızları'nın 102. İstihbarat Kanadı'nda görevli Jack Teixeira (21), bunları bir çevrimiçi oyun forumunda yayımladığı gerekçesiyle 13 Nisan'da FBI tarafından evine düzenlenen baskınla yakalandı. FBI'a 'Git yakala' diye gösterdilerGelgelelim operasyon, NYT ile WaPo'nun -Batı tarafından finanse edilen 'açık kaynak soruşturmaları' ekibi Bellingcat ile işbirliği içinde- belgelerin kaynağının izini sürmesi ve sızdıranın kimliğini kamuya faş etmesi sayesinde gerçekleşti. Hatta NYT, Teixeira'nın Massachusetts'teki evinin yerini tespit etti ve annesiyle konuştu.NYT'nin ABD Başkanı'nı hiç eleştirmeyerek tamamen 'Biden yandaşı' olduğunu gösterdiğini söyleyen Hersh, diğer yandan Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına eylül ayında düzenlenen sabotajdan Biden yönetimini sorumlu tutan son haberini anaakım medyanın görmezden geldiğine dikkat çekti. 'Sadece istihbarat topluluğunun servis ettiklerini yayımladılar'86 yaşındaki gazeteci, Kuzey Akım'ın Biden'ın işi olduğuna dair haberine diğer büyük medya kuruluşları gibi yer vermeyen NYT'nin 'sadece istihbarat camiasının verdiği karşıt haberleri yayımladığını' vurguladı. Medyanın alay ettiği Donald Trump'ın Kasım 2016'da ABD Başkanı seçilmesiyle dehşete düştüğünü belirten Hersh, "Ve yine dehşete kapıldılar. 2024 seçiminde aday olarak karşımızda Biden ile Trump'ı bulacağımızdan endişe duyan pek çok insan olduğunu size söyleyeyim" diyerek ekledi:"Böyle bir durumda, Times'ın -iyi bir vatandaş olarak- yüzünü FBI'a çevirmesine şaşıramazsınız... tabii ki şok oldum, ama aslında olmamalısınız." Going Underground'ın Seymour Hersh ile yaptığı röportajın tam versiyonu bugün yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230323/hersh-scholz-kuzey-akimla-ilgili-verileri-gizleme-konusunda-abdye-yardimci-oluyor-1068640413.html
https://sputniknews.com.tr/20230324/hersh-biden-kuzey-akimi-scholz-ukraynaya-silah-vermek-istemedigi-icin-patlatmis-olabilir-1068720174.html
https://sputniknews.com.tr/20230412/abdli-gazeteci-hersh-zelenskiy-abdnin-yakit-icin-verdigi-400-milyon-dolari-zimmetine-gecirdi-1069596139.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069651081_0:9:501:385_1920x0_80_0_0_836d70fc4121a4804d4e11e0bcfdd700.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jack teixeira, seymour hersh, abd
jack teixeira, seymour hersh, abd

Hersh'ten New York Times'a eleştiri: Hükümetin suçlarını ifşa edenleri ele veren yandaşa döndü

15:01 24.04.2023 (güncellendi: 15:32 24.04.2023)
© CNNJack Teixeira
Jack Teixeira - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© CNN
Abone olTelegram
Ünlü ABD'li gazeteci Seymour Hersh, uzun yıllar emek verdiği The New York Times'ı Biden yandaşlığı yapması, haber kaynaklarını korumaması, FBI'ın Pentagon belgelerini sızdırma zanlısını yakalamasına yardım etmesi nedeniyle eleştirdi.
ABD'nin 2010'da WikiLeaks'de yayımlananlardan beri en önemli gizli belge sızıntısının kaynağının bulunmasına The New York Times (NYT) ve The Washington Post (WaPo) gazetelerinin yardım etmesine, araştırmacı gazeteciliğin duayeni Seymour Hersh tepki gösterdi. Ödüllü ABD'li gazeteci, NYT'yi Biden yönetiminin yandaşlığını yapması, haber kaynaklarını korumaması, Pentagon belgelerini sızdırdığından şüphelenilen Jack Teixeira'nın FBI tarafından izinin sürülmesi ve yakalanmasındaki rolü nedeniyle eleştirdi.
RT'nin Going Underground programının sunucusu Afshin Rattansi'ye mülakat veren Hersh, eski işvereni NYT'nin 'tümden Biden yanlısı' hale geldiğini söyledi.

'NYT'de çalışırken hiç haber kaynağı açıklamadım'

Pentagon sızıntılarının sorulması üzerine "Beni basınla uğraştırma, benim için basın kazanma ihtimali olmayan durum" diyen Hersh, NYT'de uzun yıllar çalışıp pek çok ödül kazandığını, ama bunun gazetenin kaynaklarını koruma konusunda çok daha iyi sicilinin olduğu dönemde olduğunu belirtti.
"1974'te CIA'in Amerikan vatandaşları hakkında casusluk yapmasıyla ilgili yazdığım en önemli haberlerden birinde kimsenin adı yoktu" hatırlatmasını yapan Pulitzer ödüllü gazeteci, 'haber kaynağının asla açıklanmaması gerektiğini, çünkü bunun onun hapse girmesi anlamına geleceğini' vurguladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
Ukrayna krizi
Hersh: Scholz, Kuzey Akım’la ilgili verileri gizleme konusunda ABD’ye yardımcı oluyor
23 Mart, 01:18
Bu aya Ukrayna belgelerinin yanısıra diğer ülkelerle ilgili istihbarat belgelerini de içeren Pentagon sızıntısı damga vururken, sorumlusunu bulmak için federal hükümet seferber oldu. Massachusetts eyaletinde üslü Hava Ulusal Muhafızları'nın 102. İstihbarat Kanadı'nda görevli Jack Teixeira (21), bunları bir çevrimiçi oyun forumunda yayımladığı gerekçesiyle 13 Nisan'da FBI tarafından evine düzenlenen baskınla yakalandı.

FBI'a 'Git yakala' diye gösterdiler

Gelgelelim operasyon, NYT ile WaPo'nun -Batı tarafından finanse edilen 'açık kaynak soruşturmaları' ekibi Bellingcat ile işbirliği içinde- belgelerin kaynağının izini sürmesi ve sızdıranın kimliğini kamuya faş etmesi sayesinde gerçekleşti. Hatta NYT, Teixeira'nın Massachusetts'teki evinin yerini tespit etti ve annesiyle konuştu.
Biden, Scholz, Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
Ukrayna krizi
Hersh: Biden, Kuzey Akım’ı Scholz Ukrayna’ya silah vermek istemediği için patlatmış olabilir
24 Mart, 17:21
NYT'nin ABD Başkanı'nı hiç eleştirmeyerek tamamen 'Biden yandaşı' olduğunu gösterdiğini söyleyen Hersh, diğer yandan Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına eylül ayında düzenlenen sabotajdan Biden yönetimini sorumlu tutan son haberini anaakım medyanın görmezden geldiğine dikkat çekti.

'Sadece istihbarat topluluğunun servis ettiklerini yayımladılar'

86 yaşındaki gazeteci, Kuzey Akım'ın Biden'ın işi olduğuna dair haberine diğer büyük medya kuruluşları gibi yer vermeyen NYT'nin 'sadece istihbarat camiasının verdiği karşıt haberleri yayımladığını' vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden Kiev'de - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
Ukrayna krizi
ABD'li gazeteci Hersh: Zelenskiy, ABD'nin yakıt için verdiği 400 milyon doları zimmetine geçirdi
12 Nisan, 22:02
Medyanın alay ettiği Donald Trump'ın Kasım 2016'da ABD Başkanı seçilmesiyle dehşete düştüğünü belirten Hersh, "Ve yine dehşete kapıldılar. 2024 seçiminde aday olarak karşımızda Biden ile Trump'ı bulacağımızdan endişe duyan pek çok insan olduğunu size söyleyeyim" diyerek ekledi:
"Böyle bir durumda, Times'ın -iyi bir vatandaş olarak- yüzünü FBI'a çevirmesine şaşıramazsınız... tabii ki şok oldum, ama aslında olmamalısınız."
Going Underground'ın Seymour Hersh ile yaptığı röportajın tam versiyonu bugün yayımlandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала