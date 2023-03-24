https://sputniknews.com.tr/20230324/hersh-biden-kuzey-akimi-scholz-ukraynaya-silah-vermek-istemedigi-icin-patlatmis-olabilir-1068720174.html

Hersh: Biden, Kuzey Akım’ı Scholz Ukrayna’ya silah vermek istemediği için patlatmış olabilir

Hersh: Biden, Kuzey Akım’ı Scholz Ukrayna’ya silah vermek istemediği için patlatmış olabilir

ABD’li gazeteci Hersh, ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna’ya silah vermeyi reddeden Almanya Başbakanı Scholz’u cezalandırmak amacıyla Kuzey Akım doğalgaz boru... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T17:21+0300

2023-03-24T17:21+0300

2023-03-24T17:21+0300

ukrayna krizi

abd

almanya

seymour hersh

kuzey akım-1

kuzey akım-2

olaf scholz

joe biden

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Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh, Çin medyasına yaptığı açıklamada “Eylül sonunda Başkan Biden bombaları patlatma kararı aldı. Ukrayna’daki savaş iyi gitmiyordu. Biden’in öylesine destek vermek istediği Amerikan savaşı sonbahar sonunda hiç de iyi gitmiyordu. En iyi ihtimalle her iki tarafın durduğu bir çıkmazdı” ifadelerini kullandı.Hersh, “Tek bulduğum bağ, tek fikir ve tahmin, ki bu konuya dahli olan kişiler de öyle düşünüyor, Başkan Biden’in Başbakan Scholz’un daha fazla silah yatırmak istemediğinden korkmasıydı. Bu kadar. Bilmiyorum, bu bir öfke mi yoksa bir ceza mıydı, lakin nihai sonucu, Batı Avrupa’nın önemli enerji kaynağı kesilmişti” dedi.Gazeteci, “Norveçlilerle birlikte bu misyonu yerine getiren istihbarattan kişilerin amacı, daha önce yazdığım gibi, Başkan Biden’a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e şunu söyleme fırsatını vermekti: Savaşı başlatırsanız biz de boru hatlarını dağıtırız. Hatlar da Rus gazıyla doldurulmuştu. Bu nedenle Avrupa şimdi krizde. Bu yüzden gelecekte, bu yaz ve sonbaharda Biden’in işi çok zor. Yaptığından dolayı çok sert eleştirilecek. Bu kesin” diye ekledi.50 yıldır araştırmacı gazetecilik yaptığını ve artık ABD hükümetinin yaptığı saçmalıklara şaşırmadığını kaydeden Hersh, “Hatırlarsınız, Viyetnam’daki Mai Lai köyündeki katliamı yazan bendim. ABD hükümetinin akıllı şeyler kadar aptalca şeyler yapma eğilimine çok alışığım” diye konuştu.“Şaşırtıcı ama birileri bu boru hatlarını patlatmalıydı” diyen Hersh, “Ama bunun arkasında Rusların durabileceğini hiçbir zaman düşünmedim. Fakat Washington’da herkesin böyle düşündüğü ortaya çıktı” diye ekledi.

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