Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/hersh-biden-kuzey-akimi-scholz-ukraynaya-silah-vermek-istemedigi-icin-patlatmis-olabilir-1068720174.html
Hersh: Biden, Kuzey Akım’ı Scholz Ukrayna’ya silah vermek istemediği için patlatmış olabilir
Hersh: Biden, Kuzey Akım’ı Scholz Ukrayna’ya silah vermek istemediği için patlatmış olabilir
ABD’li gazeteci Hersh, ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna’ya silah vermeyi reddeden Almanya Başbakanı Scholz’u cezalandırmak amacıyla Kuzey Akım doğalgaz boru... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T17:21+0300
2023-03-24T17:21+0300
ukrayna krizi
abd
almanya
seymour hersh
kuzey akım-1
kuzey akım-2
olaf scholz
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066169495_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7f6b264747d0a0f4206bb04f81f9aee.jpg
Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh, Çin medyasına yaptığı açıklamada “Eylül sonunda Başkan Biden bombaları patlatma kararı aldı. Ukrayna’daki savaş iyi gitmiyordu. Biden’in öylesine destek vermek istediği Amerikan savaşı sonbahar sonunda hiç de iyi gitmiyordu. En iyi ihtimalle her iki tarafın durduğu bir çıkmazdı” ifadelerini kullandı.Hersh, “Tek bulduğum bağ, tek fikir ve tahmin, ki bu konuya dahli olan kişiler de öyle düşünüyor, Başkan Biden’in Başbakan Scholz’un daha fazla silah yatırmak istemediğinden korkmasıydı. Bu kadar. Bilmiyorum, bu bir öfke mi yoksa bir ceza mıydı, lakin nihai sonucu, Batı Avrupa’nın önemli enerji kaynağı kesilmişti” dedi.Gazeteci, “Norveçlilerle birlikte bu misyonu yerine getiren istihbarattan kişilerin amacı, daha önce yazdığım gibi, Başkan Biden’a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e şunu söyleme fırsatını vermekti: Savaşı başlatırsanız biz de boru hatlarını dağıtırız. Hatlar da Rus gazıyla doldurulmuştu. Bu nedenle Avrupa şimdi krizde. Bu yüzden gelecekte, bu yaz ve sonbaharda Biden’in işi çok zor. Yaptığından dolayı çok sert eleştirilecek. Bu kesin” diye ekledi.50 yıldır araştırmacı gazetecilik yaptığını ve artık ABD hükümetinin yaptığı saçmalıklara şaşırmadığını kaydeden Hersh, “Hatırlarsınız, Viyetnam’daki Mai Lai köyündeki katliamı yazan bendim. ABD hükümetinin akıllı şeyler kadar aptalca şeyler yapma eğilimine çok alışığım” diye konuştu.“Şaşırtıcı ama birileri bu boru hatlarını patlatmalıydı” diyen Hersh, “Ama bunun arkasında Rusların durabileceğini hiçbir zaman düşünmedim. Fakat Washington’da herkesin böyle düşündüğü ortaya çıktı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/lavrov-almanya-kuzey-akim-sabotajlariyla-ilgili-hakikati-itiraf-etmeyecek-1068671097.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066169495_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfe5e285248092a38b41a132922e70b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, almanya, seymour hersh, kuzey akım-1, kuzey akım-2, olaf scholz, joe biden
abd, almanya, seymour hersh, kuzey akım-1, kuzey akım-2, olaf scholz, joe biden

Hersh: Biden, Kuzey Akım’ı Scholz Ukrayna’ya silah vermek istemediği için patlatmış olabilir

17:21 24.03.2023
© AFP 2023Biden, Scholz, Macron
Biden, Scholz, Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
ABD’li gazeteci Hersh, ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna’ya silah vermeyi reddeden Almanya Başbakanı Scholz’u cezalandırmak amacıyla Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını patlatma kararı almış olabileceğini söyledi.
Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh, Çin medyasına yaptığı açıklamada “Eylül sonunda Başkan Biden bombaları patlatma kararı aldı. Ukrayna’daki savaş iyi gitmiyordu. Biden’in öylesine destek vermek istediği Amerikan savaşı sonbahar sonunda hiç de iyi gitmiyordu. En iyi ihtimalle her iki tarafın durduğu bir çıkmazdı” ifadelerini kullandı.
Hersh, “Tek bulduğum bağ, tek fikir ve tahmin, ki bu konuya dahli olan kişiler de öyle düşünüyor, Başkan Biden’in Başbakan Scholz’un daha fazla silah yatırmak istemediğinden korkmasıydı. Bu kadar. Bilmiyorum, bu bir öfke mi yoksa bir ceza mıydı, lakin nihai sonucu, Batı Avrupa’nın önemli enerji kaynağı kesilmişti” dedi.
Gazeteci, “Norveçlilerle birlikte bu misyonu yerine getiren istihbarattan kişilerin amacı, daha önce yazdığım gibi, Başkan Biden’a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e şunu söyleme fırsatını vermekti: Savaşı başlatırsanız biz de boru hatlarını dağıtırız. Hatlar da Rus gazıyla doldurulmuştu. Bu nedenle Avrupa şimdi krizde. Bu yüzden gelecekte, bu yaz ve sonbaharda Biden’in işi çok zor. Yaptığından dolayı çok sert eleştirilecek. Bu kesin” diye ekledi.
50 yıldır araştırmacı gazetecilik yaptığını ve artık ABD hükümetinin yaptığı saçmalıklara şaşırmadığını kaydeden Hersh, “Hatırlarsınız, Viyetnam’daki Mai Lai köyündeki katliamı yazan bendim. ABD hükümetinin akıllı şeyler kadar aptalca şeyler yapma eğilimine çok alışığım” diye konuştu.
“Şaşırtıcı ama birileri bu boru hatlarını patlatmalıydı” diyen Hersh, “Ama bunun arkasında Rusların durabileceğini hiçbir zaman düşünmedim. Fakat Washington’da herkesin böyle düşündüğü ortaya çıktı” diye ekledi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
DÜNYA
Lavrov: Almanya, Kuzey Akım sabotajlarıyla ilgili hakikati itiraf etmeyecek
Dün, 15:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала